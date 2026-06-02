Será que o Real Madrid espera que Vinicius Júnior tenha um mau desempenho na Copa do Mundo? A situação curiosa em torno do astro se agrava

Assim, as negociações sobre a renovação do contrato de Vinicius, que expira em 2027, estão paralisadas no Real Madrid desde o final do Mundial de Clubes, em julho do ano passado. O próximo Mundial de Seleções tem agora um impacto direto no desdobramento da situação e pode acabar com uma esperança curiosa dos dirigentes do Real.

Pois, caso Vinicius tenha um bom desempenho na Copa do Mundo pelo Brasil, a posição de negociação do atacante certamente melhoraria. Outros clubes poderiam ficar ainda mais atentos e iniciar esforços intensos para contratar o jogador de exceção por um preço relativamente baixo, já que restaria apenas um ano de contrato. Vinicius poderia, assim, aumentar novamente suas exigências salariais para o novo contrato em Madri.

Segundo o As, o ponta teria inicialmente exigido, nas negociações com o Real sobre a renovação do contrato, um salário anual astronômico de cerca de 28 milhões de euros. Ele já teria reduzido significativamente essa exigência antes da suspensão das negociações, passando a se concentrar em receber, pelo menos, o mesmo salário que seu colega superestrela Kylian Mbappé (cerca de 14 milhões de euros por ano). Na verdade, nada mais impedia a renovação do contrato — que Vinicius, aliás, já havia anunciado publicamente muito antes.

Mas então as negociações foram interrompidas, possivelmente devido, entre outros motivos, à insatisfação de Vinicius com o ex-técnico Xabi Alonso. Sob o comando do espanhol, que foi demitido em janeiro, o jogador da seleção brasileira não se sentia suficientemente valorizado, segundo relatos, o que mudou para melhor com o sucessor de Alonso, Álvaro Arbeloa. Mas agora ele também já não está mais lá; tudo indica que, a partir da próxima temporada, José Mourinho ocupará o banco de reservas.