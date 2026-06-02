O início do último ano de contrato com o Real Madrid está cada vez mais próximo e, segundo uma reportagem do jornal espanhol *As*, não haverá mais novidades sobre o assunto antes do início da Copa do Mundo nos EUA, no México e no Canadá, em 11 de junho.
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Será que o Real Madrid espera que Vinicius Júnior tenha um mau desempenho na Copa do Mundo? A situação curiosa em torno do astro se agrava
Assim, as negociações sobre a renovação do contrato de Vinicius, que expira em 2027, estão paralisadas no Real Madrid desde o final do Mundial de Clubes, em julho do ano passado. O próximo Mundial de Seleções tem agora um impacto direto no desdobramento da situação e pode acabar com uma esperança curiosa dos dirigentes do Real.
Pois, caso Vinicius tenha um bom desempenho na Copa do Mundo pelo Brasil, a posição de negociação do atacante certamente melhoraria. Outros clubes poderiam ficar ainda mais atentos e iniciar esforços intensos para contratar o jogador de exceção por um preço relativamente baixo, já que restaria apenas um ano de contrato. Vinicius poderia, assim, aumentar novamente suas exigências salariais para o novo contrato em Madri.
Segundo o As, o ponta teria inicialmente exigido, nas negociações com o Real sobre a renovação do contrato, um salário anual astronômico de cerca de 28 milhões de euros. Ele já teria reduzido significativamente essa exigência antes da suspensão das negociações, passando a se concentrar em receber, pelo menos, o mesmo salário que seu colega superestrela Kylian Mbappé (cerca de 14 milhões de euros por ano). Na verdade, nada mais impedia a renovação do contrato — que Vinicius, aliás, já havia anunciado publicamente muito antes.
Mas então as negociações foram interrompidas, possivelmente devido, entre outros motivos, à insatisfação de Vinicius com o ex-técnico Xabi Alonso. Sob o comando do espanhol, que foi demitido em janeiro, o jogador da seleção brasileira não se sentia suficientemente valorizado, segundo relatos, o que mudou para melhor com o sucessor de Alonso, Álvaro Arbeloa. Mas agora ele também já não está mais lá; tudo indica que, a partir da próxima temporada, José Mourinho ocupará o banco de reservas.
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Vinicius Júnior e o Real Madrid: o que acontecerá se ele tiver um desempenho ruim na Copa do Mundo?
Resta saber se Vinicius vai aceitar a solução proposta por Mourinho. De qualquer forma, a situação geral de turbulência no clube não ajuda, neste momento, a esclarecer rapidamente o futuro de Vini Jr.; por exemplo, no próximo domingo haverá eleições para a presidência. O atual presidente, Florentino Pérez, recentemente deu de ombros na TVE quando questionado se Vinicius renovaria em breve: “Não sei. Se me pedirem minha opinião, eu gostaria que ele ficasse. Ele é um dos melhores do mundo.”
Caso Vinicius, uma das figuras-chave da Seleção comandada pelo ex-técnico do Real, Carlo Ancelotti, tenha um desempenho ruim na Copa do Mundo, isso beneficiaria o Real, pois não haveria o receio de novas exigências salariais, novamente elevadas, por parte do craque. Por outro lado: se houver uma ruptura definitiva e uma separação já neste verão se delinear, para não ter que deixar um de seus melhores jogadores sair de graça no ano que vem, um Mundial fraco faria com que o valor de mercado de Vinicius caísse em eventuais negociações de transferência com clubes interessados. E menos dinheiro estaria disponível para a contratação de um potencial sucessor.
De qualquer forma, o tempo parece estar mais a favor de Vinicius do que do Real Madrid. Embora ambas as partes continuem, em princípio, interessadas em continuar a colaboração. Pelo menos por enquanto, segundo o As, o lado de Vinicius ainda não pensa em desistir de uma renovação e deixar o Real em 2027 sem custo de transferência. A prioridade é permanecer no Real Madrid.
A média de gols de Vinicius pela seleção brasileira é modesta
Vinicius, que em 2018, aos 18 anos, trocou o Flamengo pelo Real Madrid, teve uma temporada razoável, mas de forma alguma satisfatória. O Real não conquistou nenhum título pela segunda vez consecutiva; o próprio astro da Seleção encontrou-se, de vez em quando, no banco sob o comando de Alonso e foi, por vezes, vaiado intensamente pelos próprios torcedores. Em termos numéricos, na temporada 2025/26, ele registrou 22 gols e 14 assistências em 53 partidas em todas as competições.
Na Copa do Mundo, Vinicius faz parte do grupo de favoritos do Brasil, mas o pentacampeão mundial não é um dos principais favoritos ao título. A fase de qualificação foi fraca demais, tendo sido historicamente ruim em termos de pontuação. Além disso, as seleções mais cotadas, como França, Espanha ou Argentina, têm um elenco mais equilibrado do que o brasileiro.
Vinicius disputou até agora 48 partidas pela seleção, e com nove gols, sua média de gols na seleção é relativamente baixa em relação à sua importância para a equipe. Na vitória por 6 a 2 no amistoso contra o Panamá, participante da Copa do Mundo, no último fim de semana, Vini Jr. e companhia conseguiram, porém, acender um pouco da euforia da Copa do Mundo pouco antes do início do torneio. O jogador do Real Madrid marcou um gol logo no início e deu uma assistência; no sábado, está marcado o último amistoso contra o Egito.
A Copa do Mundo começa para os brasileiros no dia 12 de junho com a primeira partida da fase de grupos contra o Marrocos, um dos favoritos surpresa; os outros adversários da fase de grupos são a Escócia e o Haiti.
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Vinicius está fazendo uma boa Copa do Mundo? Sua trajetória na seleção até agora em números
Estreia na seleção
11 de setembro de 2019 (0 a 1 contra o Peru, amistoso)
Jogos pela seleção
48
Gols
9
Assistências
9
Grandes torneios
Copa América 2021 (4 partidas, 0 gols, finalista) / Copa do Mundo 2022 (4 partidas, 1 gol, quartas de final), Copa América 2024 (3 partidas, 2 gols, quartas de final)