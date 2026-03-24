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Será que o Real Madrid avaliou o joelho errado?! Surgem alegações bizarras sobre a lesão de Kylian Mbappé depois que o atacante, supostamente “irritado”, procurou uma segunda opinião na França
Um erro de diagnóstico catastrófico no Real Madrid
De acordo com o jornalista francês Daniel Riolo, no programa “After Foot” da RMC Sport, o gigante espanhol cometeu um erro monumental durante a avaliação inicial dos recentes problemas físicos de Mbappé. O jornalista revelou que o atacante ficou cada vez mais frustrado com a falta de progresso. Miguel Angel Diaz, da COPE, corroborou essas alegações, fornecendo a citação exata sobre a premissa da história: “O Real Madrid, no diagnóstico inicial, se enganou em relação ao joelho. Em vez de examinar o joelho esquerdo de Mbappé, foi examinado o direito.” Essa negligência específica fez com que ele continuasse jogando mesmo com dor, sem saber a verdadeira extensão da lesão, de acordo com as alegações.
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A vergonha total leva a uma reformulação do departamento médico
A gravidade dessa má gestão teria levado a uma grande reformulação do departamento médico do clube em janeiro. Riolo relacionou as demissões em massa diretamente a esse incidente, afirmando: “Nos disseram que foi porque havia muitos jogadores lesionados, mas posso afirmar que foi porque o diagnóstico feito sobre o joelho de Mbappé foi catastrófico, e certamente pior do que catastrófico, pois se tratou de um erro absolutamente grave.” Ele não mediu palavras quanto à gravidade da situação, acrescentando a citação completa: “Para o Real Madrid, o que aconteceu é uma vergonha total; acho que evitamos o pior para Mbappé.”
Encontrar o especialista certo na França
Sem conseguir encontrar respostas na capital espanhola, o atacante viajou para a França para consultar o renomado especialista Bertrand Sonnery-Cottet. O médico confirmou que o tratamento realizado em Madri havia sido insuficiente e imediatamente voltou o foco para o joelho esquerdo. Foi estabelecido um protocolo específico de fortalecimento muscular, o que permitiu que ele evitasse a cirurgia. O jogador participou recentemente de uma palestra para a Alan, uma seguradora mútua francesa na qual investiu, onde compartilhou seu alívio com a segunda opinião: “Eu não sabia por que doía, por que aquelas dores, e saber isso é o primeiro passo para a cura.”
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Esclarecendo as especulações sobre lesões
Apesar dos relatos de descontentamento interno, o atacante tentou minimizar o drama. Ele reconheceu os rumores que circulavam, mas insistiu que seu foco continua estritamente no campo. Ao falar com os repórteres, ele fez uma declaração completa sobre sua recuperação: “O joelho? Está indo muito bem. Sei que tem havido muita especulação, muitas coisas que foram ditas, mas que não são verdadeiras. É a vida de um atleta de alto nível e de uma figura pública, coisas podem ser ditas sem serem verificadas e isso não importa, nunca tem repercussões... Já me acostumei com isso. Mas está tudo bem, recuperei 100%, tive a chance de obter o diagnóstico correto quando voltei a Paris, e conseguimos definir juntos o melhor plano para voltar ao melhor nível, para estar em forma para o final da temporada com o Real Madrid e para a Copa do Mundo.”