Será que o Real Madrid avaliou o joelho errado?! Surgem alegações bizarras sobre a lesão de Kylian Mbappé depois que o atacante, supostamente “irritado”, procurou uma segunda opinião na França

Apesar dos relatos de descontentamento interno, o atacante tentou minimizar o drama. Ele reconheceu os rumores que circulavam, mas insistiu que seu foco continua estritamente no campo. Ao falar com os repórteres, ele fez uma declaração completa sobre sua recuperação: “O joelho? Está indo muito bem. Sei que tem havido muita especulação, muitas coisas que foram ditas, mas que não são verdadeiras. É a vida de um atleta de alto nível e de uma figura pública, coisas podem ser ditas sem serem verificadas e isso não importa, nunca tem repercussões... Já me acostumei com isso. Mas está tudo bem, recuperei 100%, tive a chance de obter o diagnóstico correto quando voltei a Paris, e conseguimos definir juntos o melhor plano para voltar ao melhor nível, para estar em forma para o final da temporada com o Real Madrid e para a Copa do Mundo.”