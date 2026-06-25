Será que o polêmico Frenkie de Jong é tão bom quanto Declan Rice e Vitinha? Ex-jogador da seleção holandesa explica em que o meio-campista do Barcelona precisa melhorar, depois de vê-lo rebater as críticas

Muitos ficam felizes em colocar esse jogador elegante de 29 anos nessa categoria, já que grande parte de seu melhor trabalho pode passar despercebido. Ele não é do tipo que vive em ação, como Rice, estrela do Arsenal, nem explora o jogo com a posse de bola como Vitinha, meia-armador do Paris Saint-Germain e da seleção de Portugal.

No entanto, ele cumpre seu papel em prol do coletivo e já se pronunciou sobre aqueles que continuam a subestimá-lo — especialmente em seu país natal: “Tenho a sensação de que muitas pessoas não entendem nada de futebol. Elas assistem, mas não entendem, por assim dizer. Isso não é algo ruim, porque permite que todos falem sobre o assunto, mas é a verdade.

“Ouço as pessoas dizerem que eu não dou passes em profundidade, mas isso não é verdade. Elas simplesmente não estão prestando atenção ao jogo. Depende da partida, mas também do momento. Você pode dar um passe em profundidade, mas, em algumas situações, a bola sempre vai acabar nas mãos do goleiro. Sim, acho que algumas pessoas têm dificuldade em entender isso. Talvez eu devesse sentar com elas algum dia. Também depende do momento em si. Se alguém está correndo ou não, e como está correndo.

“Acho que, em geral, na Holanda poderíamos valorizar um pouco mais os jogadores. Claro, você pode criticar se achar que alguém não está jogando bem. Tudo bem, e nós também não temos nenhum problema com isso. Mas muitas vezes as pessoas daqui exageram demais.”