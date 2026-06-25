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Será que o polêmico Frenkie de Jong é tão bom quanto Declan Rice e Vitinha? Ex-jogador da seleção holandesa explica em que o meio-campista do Barcelona precisa melhorar, depois de vê-lo rebater as críticas
O que De Jong disse em resposta aos seus críticos
Muitos ficam felizes em colocar esse jogador elegante de 29 anos nessa categoria, já que grande parte de seu melhor trabalho pode passar despercebido. Ele não é do tipo que vive em ação, como Rice, estrela do Arsenal, nem explora o jogo com a posse de bola como Vitinha, meia-armador do Paris Saint-Germain e da seleção de Portugal.
No entanto, ele cumpre seu papel em prol do coletivo e já se pronunciou sobre aqueles que continuam a subestimá-lo — especialmente em seu país natal: “Tenho a sensação de que muitas pessoas não entendem nada de futebol. Elas assistem, mas não entendem, por assim dizer. Isso não é algo ruim, porque permite que todos falem sobre o assunto, mas é a verdade.
“Ouço as pessoas dizerem que eu não dou passes em profundidade, mas isso não é verdade. Elas simplesmente não estão prestando atenção ao jogo. Depende da partida, mas também do momento. Você pode dar um passe em profundidade, mas, em algumas situações, a bola sempre vai acabar nas mãos do goleiro. Sim, acho que algumas pessoas têm dificuldade em entender isso. Talvez eu devesse sentar com elas algum dia. Também depende do momento em si. Se alguém está correndo ou não, e como está correndo.
“Acho que, em geral, na Holanda poderíamos valorizar um pouco mais os jogadores. Claro, você pode criticar se achar que alguém não está jogando bem. Tudo bem, e nós também não temos nenhum problema com isso. Mas muitas vezes as pessoas daqui exageram demais.”
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Tão bom quanto Rice: o que De Jong precisa melhorar?
Questionado sobre se De Jong é subestimado, já que ele cumpre seu papel discretamente, o ex-atacante da Holanda Hasselbaink — falando em nome da 10bet, que oferece apostas online em futebol — disse ao GOAL: “Ele é um jogador muito bom. É um dos principais jogadores holandeses e muito importante para a seleção holandesa. Pessoalmente, acho que ele está um pouco atrás de Declan Rice, mas isso pode ser apenas porque vejo Declan Rice semana após semana na Inglaterra e não vejo De Jong semana após semana.
“Pelo que ele me mostrou no meio-campo na Copa do Mundo até agora, às vezes ele precisa movimentar a bola um pouco mais rápido. Ele segura a bola por um tempo um pouco longo demais para o meu gosto. Mas veja bem, ele é um jogador de altíssima qualidade que entende o jogo muito, muito bem.”
Por que De Jong rejeitou o interesse do Manchester United em contratá-lo
De Jong é bom o suficiente para ter passado os últimos sete anos no Barcelona, disputando 297 partidas e conquistando três títulos da La Liga durante sua passagem pelo Camp Nou. Ele recusou oportunidades de deixar a Catalunha.
O Manchester United fez várias tentativas para contratar o meia holandês ao longo dos anos, mas acabou saindo de mãos vazias. Será que ele tomou a melhor decisão da carreira? Em resposta a essa pergunta, Hasselbaink — que brilhou na Premier League e na La Liga durante sua carreira de jogador — acrescentou: “Acho que, no fundo, ele é um jogador do Ajax, e o Ajax sempre teve uma queda pelo Barcelona — esses dois clubes têm essa conexão por causa da história de Johan Cruyff.
“Então, ele já era o principal jogador do Ajax ainda muito jovem, e sempre iria escolher o Barcelona. Se você consegue se firmar no Barcelona, sempre vai querer ficar lá o máximo de tempo possível. Seja qual for o clube que vier atrás de você depois disso, é muito difícil encontrar um novo desafio ou um clube maior. Então, acho que, para ele, sempre seria o Barcelona.”
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Calendário da Copa do Mundo de 2026: a Tunísia é o próximo adversário da Holanda
De Jong está atualmente disputando a Copa do Mundo de 2026, com a Holanda ganhando vida em sua segunda partida no torneio. Depois de estrear com um dramático empate em 2 a 2 contra o Japão, Brian Brobbey marcou dois gols na vitória esmagadora por 5 a 1 sobre a Suécia na última partida.
A classificação para as oitavas de final está praticamente garantida, mas a liderança do Grupo F será assegurada se a Tunísia for derrotada em Kansas City nesta quinta-feira. Resta saber qual será o papel de De Jong nessa partida, já que ele vem se recuperando de uma pequena lesão e não quer correr riscos desnecessários com sua condição física.