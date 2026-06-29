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Será que o Nottingham Forest poderia deixar o City Ground? Peter Shilton, campeão da Copa da Europa, debate-se entre sentimentos de “angústia” e “necessidade”, enquanto os Reds tentam acompanhar o ritmo dos rivais da Premier League
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O Nottingham Forest tem o City Ground como sua casa desde 1898
As portas desse estádio icônico, às margens do rio Trent, foram abertas pela primeira vez em setembro de 1898. Os torcedores continuarão a lotar as catracas na véspera do 130º aniversário, mas por quanto tempo mais isso vai durar?
Há algum tempo já se discute a realização de novas obras de reforma — com a Arquibancada Principal, batizada em homenagem a Peter Taylor, ex-braço direito de Brian Clough, precisando de uma reforma profunda. Tem sido difícil constatar avanços concretos nesse processo de construção.
Há várias razões para isso, mas é impossível ignorar o fato de que, enquanto o Forest ficou preso em uma interminável burocracia, rivais da Premier League — como Liverpool, Manchester City, Aston Villa, Fulham e Leeds — receberam sinal verde e já colocaram as construtoras para trabalhar.
Os planos ambiciosos em Trentside parecem espetaculares, mas será que essa visão onírica algum dia se tornará realidade? Os últimos relatos sugerem que sim, com a Mace — que trabalhou no Estádio do Tottenham Hotspur — aparentemente a bordo do projeto. Se mais obstáculos surgirem, porém, talvez seja necessário considerar uma mudança de cenário indesejada.
A mudança de local seria desafiadora — tanto no aspecto esportivo quanto no emocional —, mas o Forest precisa acompanhar o ritmo dos adversários nacionais e encontrar mais maneiras de aumentar os recursos financeiros. O proprietário Evangelos Marinakis não permitirá que uma instituição histórica do futebol inglês fique estagnada.
Europa e disputas por títulos: Marinakis, proprietário do Reds, tem planos ambiciosos
Questionado sobre se o Forest, depois de ter experimentado o futebol europeu na última temporada, terá como meta tornar-se um candidato constante a uma classificação entre os sete primeiros, o lendário ex-goleiro dos Reds, Shilton — falando em parceria com a Lynx Fine Fragrance e sua campanha “The Official Makeup” — disse ao GOAL: “Acho que essa é a ambição de qualquer clube. É ótimo ver o Brentford e o Bournemouth se mantendo firmes na Premier League, porque hoje em dia é tudo uma questão de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eles parecem conseguir encontrar pequenas joias e, às vezes, revendê-las, e estão se mantendo na competição.
“Acho que, no caso do Forest, o presidente vai ser ambicioso. Ouvi falar que eles podem estar procurando um novo estádio, o que, do meu ponto de vista — e acho que de muitas pessoas mais velhas que se lembram dos anos de glória —, deixar o City Ground seria uma dor no coração. Há tantas lembranças ligadas àquele lugar. Mas, por outro lado, temos a nova geração chegando, que quer conforto, e os clubes precisam de receitas maiores.
“Se você tem um estádio para 60 mil pessoas, é melhor do que um para 30 mil, porque provavelmente você vai lotá-lo todas as semanas também. Consigo enxergar os dois lados da questão e acho que ao presidente do Forest não faltará ambição, isso é certo. Acho que ele realmente quer que o clube esteja lá no topo e tem ambições de melhorar o clube em todos os aspectos.”
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Ficar ou partir: o que o futuro reserva para o Forest e o City Ground?
Shilton — que conquistou o título da Primeira Divisão e duas Copas da Europa durante sua passagem pelo City Ground — comentou sobre o debate em torno da mudança de sede e explicou por que isso continuará dividindo opiniões entre o coração e a razão: “Sempre há o momento certo. Acho que o Forest estava tentando melhorar o estádio, não é mesmo? E então o projeto foi paralisado por causa de um detalhe técnico relacionado a uma das arquibancadas.
“Tudo isso custa dinheiro, e é preciso ter espaço e o local certo. Para competir com os clubes que têm dinheiro de verdade, como o Manchester United, o Manchester City e o Arsenal — que sempre foi um grande clube, mas de certa forma voltou a assumir esse status de grande clube —, é preciso ser ambicioso. Não é fácil, mas às vezes é uma necessidade.”
Anderson está de saída, mas o Forest precisa construir o time em torno de Gibbs-White
Para que as metas coletivas sejam alcançadas, o Forest precisa garantir a permanência de seus principais jogadores em campo. Foi fechado com o Manchester City um acordo que estabelece um recorde britânico pela contratação de Elliot Anderson, mas o também jogador da seleção inglesa Morgan Gibbs-White continua sendo parte integrante dos planos de longo prazo.
Questionado sobre a importância de construir o time em torno de pilares-chave, ao mesmo tempo em que se investe com sabedoria nas janelas de transferências atuais e futuras, Shilton disse: “Ninguém quer perder seus melhores jogadores, mas acho que o Brentford e o Bournemouth sobreviveram porque contrataram jogadores por valores razoáveis, desenvolveram-nos por um ou dois anos e, de repente, os venderam por quantias realmente altas.
“Não acho que o Forest possa recusar mais de 100 milhões de libras por um jogador. Veja o Liverpool na última temporada: [Alexander] Isak não fez grande coisa. Não estou dizendo que ele não seja um bom jogador, mas nem sempre dá certo. Acho que eles precisam levar isso em conta.”
Anderson está atualmente a disputar a Copa do Mundo com os Three Lions. Ele não voltará ao City Ground na próxima temporada, mas suas conquistas serviram de inspiração para outros, e ainda há esperança de que a geração de 2026 do Forest possa continuar sonhando em trazer de volta os dias de glória que Shilton viveu sob a orientação de Clough e Taylor.
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Shilton, lenda do Forest e da Inglaterra, esteve presente em alguns momentos icônicos
Shilton, o homem que foi vítima do momento mais polêmico da história do futebol, finalmente encerrou esse capítulo. Em um extraordinário ato de reconciliação promovido pela Lynx Fine Fragrance, Shilton apertou a mão de um mascote que personificava o infame momento da Copa do Mundo da FIFA de 1986. O momento, apelidado de “The Official Makeup”, marca a primeira vez que Shilton publicamente deixou o passado para trás em relação à controvérsia mais antiga do futebol.
A “Reconciliação Oficial” aconteceu no campo de futebol do Chelmsford FC, próximo à cidade natal de Peter, e a marca de fragrâncias masculinas Lynx trouxe de avião sua mascote argentina — que faz parte do patrocínio da marca à Copa do Mundo da FIFA de 2026 — até Chelmsford para essa reconciliação histórica. Resultado final: Shilton x Lynx 1, Rancores 0.