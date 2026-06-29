As portas desse estádio icônico, às margens do rio Trent, foram abertas pela primeira vez em setembro de 1898. Os torcedores continuarão a lotar as catracas na véspera do 130º aniversário, mas por quanto tempo mais isso vai durar?

Há algum tempo já se discute a realização de novas obras de reforma — com a Arquibancada Principal, batizada em homenagem a Peter Taylor, ex-braço direito de Brian Clough, precisando de uma reforma profunda. Tem sido difícil constatar avanços concretos nesse processo de construção.

Há várias razões para isso, mas é impossível ignorar o fato de que, enquanto o Forest ficou preso em uma interminável burocracia, rivais da Premier League — como Liverpool, Manchester City, Aston Villa, Fulham e Leeds — receberam sinal verde e já colocaram as construtoras para trabalhar.

Os planos ambiciosos em Trentside parecem espetaculares, mas será que essa visão onírica algum dia se tornará realidade? Os últimos relatos sugerem que sim, com a Mace — que trabalhou no Estádio do Tottenham Hotspur — aparentemente a bordo do projeto. Se mais obstáculos surgirem, porém, talvez seja necessário considerar uma mudança de cenário indesejada.

A mudança de local seria desafiadora — tanto no aspecto esportivo quanto no emocional —, mas o Forest precisa acompanhar o ritmo dos adversários nacionais e encontrar mais maneiras de aumentar os recursos financeiros. O proprietário Evangelos Marinakis não permitirá que uma instituição histórica do futebol inglês fique estagnada.