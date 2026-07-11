Seja passeando pelas ruas de Nova York ou pelos calçadões à beira-mar de Los Angeles: nas áreas turísticas das cidades-sede da Copa do Mundo, não há como escapar do “Last Dance”. Por toda parte, vendem-se camisetas, pôsteres e outros produtos para torcedores com esse lema não oficial da Copa do Mundo, acompanhado de fotos das supostas superestrelas que estão se despedindo, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, às vezes complementadas ainda por Neymar e Luka Modric.
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Será que o lema não oficial desta Copa do Mundo é apenas mais uma mentira? As atuações de Lionel Messi devem dar uma resposta clara
A trajetória de Ronaldo, de 41 anos, chegou ao fim desde a derrota tardia de Portugal nas oitavas de final contra a Espanha; o brasileiro Neymar e o croata Modric também já estão eliminados com suas seleções. Messi (39), por outro lado, conduziu a Argentina, atual campeã, praticamente sozinho pela fase de grupos e, em seguida, com vitórias dramáticas contra Cabo Verde e o Egito, até as quartas de final, onde a Suíça o aguarda na madrugada de sábado para domingo. Cada partida pode ser a última pirueta de sua carreira na seleção. Pode ser.
Mas não seria a primeira vez que a “última dança” das duas maiores superestrelas seria anunciada precipitadamente. Na verdade, esse lema se transformou, no caso de Messi e Ronaldo, em um modelo de negócios de marketing surpreendentemente duradouro. Já o torneio de 2018 na Rússia foi, por vezes, apresentado como o último deles; em 2022, no Catar, o mundo inteiro já esperava uma despedida — alimentada também por declarações dos próprios Messi e Ronaldo.
Nesse meio tempo, um suposto último Euro aqui e mais um, uma suposta última Copa América ali e mais uma, todo tipo de último jogo em casa e assim por diante. Será que a mais longa “última dança” da história realmente chegará ao fim após esta Copa do Mundo? Ou será que esse lema se revelará mais uma vez uma mentira, e Messi e Ronaldo continuarão jogando pelas suas seleções?
- AFP
Lionel Messi: A conquista da Copa América de 2021 mudou tudo
Primeiro, uma retrospectiva. Desde sua primeira participação na Copa do Mundo, em 2006, as duas superestrelas correram lado a lado, em vão, atrás do maior título do futebol mundial. No âmbito continental, Ronaldo conquistou a Eurocopa de 2016 com a seleção de Portugal, enquanto Messi perdeu duas finais da Copa América com a Argentina, em 2015 e 2016. Ambas nas cobranças de pênaltis. Em 2016, o próprio Messi perdeu um pênalti. Na Argentina, circulavam acusações de que ele se esforçaria mais pelo FC Barcelona do que pela seleção nacional. Levado pela emoção, Messi se aposentou com apenas 29 anos, mas voltou atrás pouco tempo depois.
Na Copa do Mundo de 2018, ambas as superestrelas foram eliminadas nas oitavas de final. Enquanto Ronaldo ainda era considerado absolutamente incontestável na época, o futuro de Messi na seleção parecia incerto, em parte devido a disputas de poder com o técnico Jorge Sampaoli. No entanto, em vez de Messi, foi Sampaoli quem saiu, e Lionel Scaloni assumiu o cargo de técnico da seleção. E, de repente, tudo começou a dar certo.
Em 2021, Messi conquistou a Copa América pela primeira vez. O astro e seu país natal finalmente se encontraram, ainda que tardiamente. Em um momento de grande emoção, seguiu-se o título na Copa do Mundo de 2022 no Catar, enquanto Ronaldo, com a seleção de Portugal, foi eliminado nas quartas de final pelo Marrocos e caiu em prantos. Em seguida, Messi se transferiu para o Inter de Miami, nos EUA, e Ronaldo para o Al-Nassr, na Arábia Saudita. Apesar dessas transferências para ligas de segundo nível no âmbito esportivo, eles prolongaram suas carreiras nas seleções nacionais. Ou talvez justamente por isso, já que, desde então, não são mais exigidos ao limite no dia a dia.
- AFP
O segundo lugar de Portugal na fase de grupos impediu um confronto direto nas quartas de final
Messi venceu a Copa América novamente em 2024, Ronaldo conquistou a Liga das Nações pela segunda vez em 2025 — e então, aos 38 e 41 anos, eles voltaram a brilhar em uma Copa do Mundo. Os EUA serviram como palco perfeito para isso. Embora o futebol em si não seja universalmente amado por lá, o entusiasmo pelas superestrelas, seja qual for a modalidade, permanece inabalável. Messi e Ronaldo foram aclamados de igual forma desde o início, e a perspectiva de um duelo direto entre os dois deixou todos empolgados.
O “Clash of GOATs” definitivo poderia ter acontecido nas quartas de final que se aproximam. Isso se não apenas a Argentina, mas também Portugal tivessem se classificado como líderes de grupo. Além disso, como Ronaldo, apesar dos dois gols contra o Uzbequistão, decepcionou nos empates contra a República Democrática do Congo e a Colômbia, a equipe ficou apenas em segundo lugar. Na outra chave do torneio, Portugal eliminou inicialmente a Croácia de Modrić, mas sua trajetória terminou contra a Espanha. Até hoje, Messi e Ronaldo nunca se enfrentaram em uma partida oficial pela seleção nacional, apenas em dois amistosos em 2011 e 2014.
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Cristiano Ronaldo deixou em aberto seu futuro após a eliminação na Copa do Mundo
Após a eliminação contra a Espanha, Ronaldo deixou em aberto seu futuro na seleção nacional. Ele apenas enfatizou que essa foi “muito provavelmente” sua última Copa do Mundo. Ele já falou várias vezes sobre seu sonho de ultrapassar a marca de 1.000 gols na carreira. Para isso, qualquer partida é uma oportunidade, seja pelo Portugal ou pelo Al-Nassr. Atualmente, Ronaldo soma 976 gols.
Aliás, após a saída de Roberto Martinez, o novo técnico da seleção portuguesa deverá ser Jorge Jesus, justamente um confidente de Ronaldo. Há poucas semanas, os dois conquistaram juntos o campeonato da Arábia Saudita com o Al-Nassr.
O contrato de Ronaldo com o Al-Nassr vai até 2027. Um ano depois, acontecerá a Eurocopa na Grã-Bretanha e, logo em seguida, a próxima Copa do Mundo já estará quase chegando, evento no qual Portugal será um dos co-anfitriões. Ronaldo terá então 45 anos e poderá, ao longo do torneio, superar o egípcio Essam El Hadary como o jogador mais velho da história da Copa do Mundo. Mas isso só acontecerá se ele entrar em campo na final, em 21 de julho de 2030.
Altamente improvável, sem dúvida. Mas tudo é possível para Ronaldo e seu ego, sobretudo porque, dada a sua importância em Portugal, ele provavelmente nunca será forçado a se aposentar. Do ponto de vista esportivo, com suas atuações sem inspiração e egocêntricas na Copa do Mundo, ele certamente não apresentou argumentos a favor da continuação de sua carreira na seleção nacional.
- Getty Images Sport
Estatisticamente, Lionel Messi está tendo a melhor Copa do Mundo de sua carreira
Bem ao contrário de seu eterno rival, Messi. Estatisticamente, Messi está até mesmo disputando a melhor Copa do Mundo de sua carreira. Ele marcou em todos os cinco jogos disputados até agora, somando oito gols — número que já supera o que marcou na conquista do título em 2022. Nesta fase avançada da carreira, Messi se beneficia do fato de que sua classe se baseia em inteligência de jogo e técnica atemporais. E, ao contrário de Ronaldo, não depende do fator efêmero que é a capacidade atlética.
Na verdade, do ponto de vista de Messi, não há motivo para parar. Depois de tantos anos complicados na seleção, ele finalmente é idolatrado por todos e é o líder indiscutível dentro do time. É revelador como seus companheiros o ergueram nos braços após a virada que ele comandou contra o Egito.
O contrato de Messi com o Inter de Miami vai até o final de 2028; no verão anterior a isso, ele poderia conquistar a terceira Copa América consecutiva ou participar dos Jogos Olímpicos. No início da Copa do Mundo de 2030, na qual também será disputada uma partida na Argentina, ele teria 42 anos e, portanto, apenas um ano a mais do que Ronaldo tem agora. Caso CR7 já não esteja mais jogando, Messi poderia substituir o camaronês Roger Milla como o jogador de campo mais velho e o artilheiro mais velho da história da Copa do Mundo, além de continuar o duelo com Kylian Mbappé pelo status de maior artilheiro da história da Copa do Mundo.
Durante a fase de grupos, Messi evitou responder a perguntas sobre uma possível participação na Copa do Mundo de 2030. “Não sei”, limitou-se a dizer. Scaloni já enfatizou que Messi jogará pela Argentina “enquanto quiser”. Os promotores do torneio e os fãs de confrontos acirrados entre superestrelas devem estar torcendo fervorosamente para que Messi e também Ronaldo continuem na ativa. Pelo menos o argentino ainda ajudaria sua seleção no aspecto esportivo.
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