A trajetória de Ronaldo, de 41 anos, chegou ao fim desde a derrota tardia de Portugal nas oitavas de final contra a Espanha; o brasileiro Neymar e o croata Modric também já estão eliminados com suas seleções. Messi (39), por outro lado, conduziu a Argentina, atual campeã, praticamente sozinho pela fase de grupos e, em seguida, com vitórias dramáticas contra Cabo Verde e o Egito, até as quartas de final, onde a Suíça o aguarda na madrugada de sábado para domingo. Cada partida pode ser a última pirueta de sua carreira na seleção. Pode ser.

Mas não seria a primeira vez que a “última dança” das duas maiores superestrelas seria anunciada precipitadamente. Na verdade, esse lema se transformou, no caso de Messi e Ronaldo, em um modelo de negócios de marketing surpreendentemente duradouro. Já o torneio de 2018 na Rússia foi, por vezes, apresentado como o último deles; em 2022, no Catar, o mundo inteiro já esperava uma despedida — alimentada também por declarações dos próprios Messi e Ronaldo.

Nesse meio tempo, um suposto último Euro aqui e mais um, uma suposta última Copa América ali e mais uma, todo tipo de último jogo em casa e assim por diante. Será que a mais longa “última dança” da história realmente chegará ao fim após esta Copa do Mundo? Ou será que esse lema se revelará mais uma vez uma mentira, e Messi e Ronaldo continuarão jogando pelas suas seleções?