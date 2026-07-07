Será que o FC Bayern vai até ter que arcar com os custos? Detalhe curioso sobre a transferência surpresa de Alexander Nübel é revelado

Assim, o time de Munique receberá apenas até sete milhões de euros de taxa de transferência, aos quais poderiam se somar mais cinco milhões em bônus. No entanto, Nübel deveria receber do Bayern uma indenização na casa dos milhões, segundo informações. Seu contrato milionário com o campeão recordista, de cerca de onze milhões de euros de salário anual — sobre o qual sempre se falou —, teria validade até 2029.

Segundo o jornal “Bild”, Nübel teria exigido que o Bayern lhe pagasse uma indenização correspondente aos três anos restantes do contrato. O valor seria a diferença entre seu salário no Besiktas e o que recebia no clube recordista.

O Bayern aparentemente aceitou esse acordo oneroso porque era imperativo que o goleiro fosse vendido antes do início dos treinos do clube, em 20 de julho. O Beşiktaş teria ameaçado, entretanto, procurar outro goleiro, o que aumentou ainda mais a pressão sobre o diretor esportivo Max Eberl.