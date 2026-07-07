Segundo informações da Sky e do Bild, o goleiro de 29 anos está prestes a se transferir para o Besiktas, da Süper Lig turca. O novo clube de Nübel já confirmou um acordo de princípio com o clube mais titulado da Alemanha e com o próprio jogador. Nübel chegará a Istambul na noite de terça-feira, e o exame médico está previsto para quarta-feira.
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Será que o FC Bayern vai até ter que arcar com os custos? Detalhe curioso sobre a transferência surpresa de Alexander Nübel é revelado
Assim, o time de Munique receberá apenas até sete milhões de euros de taxa de transferência, aos quais poderiam se somar mais cinco milhões em bônus. No entanto, Nübel deveria receber do Bayern uma indenização na casa dos milhões, segundo informações. Seu contrato milionário com o campeão recordista, de cerca de onze milhões de euros de salário anual — sobre o qual sempre se falou —, teria validade até 2029.
Segundo ojornal “Bild”, Nübel teria exigido que o Bayern lhe pagasse uma indenização correspondente aos três anos restantes do contrato. O valor seria a diferença entre seu salário no Besiktas e o que recebia no clube recordista.
O Bayern aparentemente aceitou esse acordo oneroso porque era imperativo que o goleiro fosse vendido antes do início dos treinos do clube, em 20 de julho. O Beşiktaş teria ameaçado, entretanto, procurar outro goleiro, o que aumentou ainda mais a pressão sobre o diretor esportivo Max Eberl.
- Getty Images
Max Eberl deve e precisa continuar gerando receitas com transferências no FC Bayern
Em 2020, Nübel se transferiu do Schalke 04 para Munique como sucessor designado de Manuel Neuer. No entanto, as grandes expectativas nunca se concretizaram. Nübel foi inicialmente emprestado ao AS Monaco e, nos últimos três anos, ao VfB Stuttgart. Entretanto, Jonas Urbig já é considerado há muito tempo o herdeiro de Neuer.
No entanto, após as caras contratações de verão das estrelas da Copa do Mundo Nathaniel Brown (55 milhões) e Ismael Saibari (50 milhões), Eberl ainda precisa gerar mais receitas. Além de Nübel, já foram vendidos Daniel Peretz (Southampton/8) e Jonah Kusi-Asare (Fulham/6) por um total de cerca de 14 milhões de euros. Além disso, Eberl precisa encontrar novos clubes para Bryan Zaragoza, João Palhinha e Sacha Boey, que estavam emprestados. No caso de Palhinha, o Sporting de Lisboa, que supostamente era o segundo interessado promissor, teria desistido em favor do Tottenham.
Segundo informações, Eberl está sob observação do poderoso Conselho Fiscal de Munique. Em agosto, o conselho liderado por Uli Hoeneß e Karl-Heinz Rummenigge pretende decidir sobre o futuro do executivo de 52 anos. O contrato de Eberl vai até 2027; Hoeneß havia recentemente avaliado as chances de uma prorrogação em “60:40”.
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