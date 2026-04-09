Será que o FC Bayern de Munique e o BVB vão ficar de fora? O Manchester City parece estar entrando na disputa por um grande talento alemão

O jogador de 16 anos teve sua grande chance nesta temporada na “Velha Senhora” e, devido ao seu talento, já é considerado uma grande promessa para o futuro. Apesar da pouca idade, ele já apresenta uma maturidade física excepcional; além disso, tem grande resistência, destaca-se na construção de jogadas e não se intimida diante de duelos físicos (7 cartões amarelos).

Em todas as competições, ele entrou em campo 15 vezes sob o comando do técnico do Hertha, Stefan Leitl; foi apenas no último fim de semana que ele comemorou seu retorno após lesão na vitória por 1 a 0 contra o Dynamo Dresden, quando entrou no lugar de Kevin Sessa aos 68 minutos de jogo.

Não está claro em que medida Eichhorn estaria nos planos do ManCity. Uma integração direta no elenco profissional parece improvável, dada a forte concorrência; portanto, seria possível um acordo de empréstimo imediatamente após a transferência, para garantir tempo de jogo suficiente ao jovem jogador.

Já no Bayer Leverkusen, que segundo a Sky teria feito uma primeira tentativa de contratação do jogador de 16 anos, teria sido discutido um retorno por empréstimo ao Hertha de Berlim.