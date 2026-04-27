Ao que tudo indica, Said El Mala não irá se transferir para o Brighton & Hove Albion neste verão, como vinha sendo repetidamente especulado. Conforme noticiado pelo Kölner Stadt-Anzeiger, o clube da Premier League, comandado por Fabian Hürzeler, já se retirou das negociações envolvendo o jovem talento excepcional de 19 anos do 1. FC Köln.
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Será que o FC Bayern ainda tem uma chance? Reviravolta surpreendente na disputa pela contratação de Said El Mala
Já havia sido noticiado anteriormente que havia um acordo verbal entre El Mala, seu irmão Malek, os pais e o Brighton sobre uma transferência no verão. No entanto, o atual sexto colocado da Premier League acabou não querendo atender às exigências financeiras do Effzeh.
Uma última oferta no valor de 35 milhões de euros não teria sido suficiente para o time da cidade da catedral, razão pela qual a transferência parece ter fracassado definitivamente. Conforme noticiado pelo jornal regional de Colônia, o time da Bundesliga estaria buscando uma quantia de 50 milhões de euros. Com isso, El Mala se tornaria a venda mais cara da história do 1. FC Köln. Até o momento, esse título ainda pertence a Anthony Modeste, que rendeu ao clube 29 milhões de euros em 2018 com sua transferência para o TJ Tianhai.
Pelo menos dois clubes não teriam se intimidado com a alta exigência do Colônia por El Mala. O Chelsea e o Newcastle United continuariam muito interessados em contratar o jogador da seleção alemã sub-21, e o Bayern de Munique também estaria ainda “à espreita”, segundo informações.
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O FC Bayern procura um concorrente para Luis Diaz
É sabido que o campeão alemão está em busca de um substituto e concorrente para Luis Díaz na ala esquerda. Por isso, recentemente o Bayern foi fortemente associado a uma possível contratação de Anthony Gordon, do Newcastle United. O jogador estaria até mesmo disposto a se transferir para o time de Munique, e já teriam ocorrido conversas entre os assessores do jogador da seleção inglesa e a diretoria do Bayern.
A vantagem de Gordon: por um lado, ele seria um concorrente de Diaz, mas, por outro, também poderia dar um alívio a Harry Kane no centro do ataque e atuar atrás da ponta, no meio. Porém, pelo El Mala, o campeão recordista provavelmente teria que desembolsar muito menos.
Os Magpies exigem pelo menos 80 milhões de euros pelos serviços de Gordon, também devido à longa duração do contrato (até 2030). Uma quantia que o campeão recordista tende a não querer gastar por um jogador. No entanto, pelo menos a Sky informou recentemente que o FCB também considera as exigências do Colônia por El Mala muito altas e está procurando outras opções.
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Cologne pretende, ao que parece, contratar uma agência de consultoria de renome
Segundo o Stadt-Anzeiger, após a recusa do Brighton, teria ocorrido uma reunião entre El Mala e a diretoria do Colônia para discutir os novos desdobramentos. O Effzeh pretende colocar à disposição da família El Mala — que atualmente representa a si mesma no que diz respeito ao futuro dos dois irmãos — o renomado consultor Thies Bliemeister, da CAA Stellar.
A agência tem sob contrato, entre outros, nomes de peso como Fermin Lopez, Omar Marmoush, Eduardo Camavinga ou Jack Grealish. Transferências de uma certa magnitude, na qual também se insere a possível transferência de El Mala no verão, são, portanto, rotina na CAA Stellar.
Said El Mala: Dados de desempenho e estatísticas
Clube Jogos Gols Assistências 1. FC Colônia 33 11 5 FC Viktoria Colônia 45 14 6 FC Viktoria Colônia 19 11 6