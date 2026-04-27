Será que o FC Bayern ainda tem uma chance? Reviravolta surpreendente na disputa pela contratação de Said El Mala

Já havia sido noticiado anteriormente que havia um acordo verbal entre El Mala, seu irmão Malek, os pais e o Brighton sobre uma transferência no verão. No entanto, o atual sexto colocado da Premier League acabou não querendo atender às exigências financeiras do Effzeh.

Uma última oferta no valor de 35 milhões de euros não teria sido suficiente para o time da cidade da catedral, razão pela qual a transferência parece ter fracassado definitivamente. Conforme noticiado pelo jornal regional de Colônia, o time da Bundesliga estaria buscando uma quantia de 50 milhões de euros. Com isso, El Mala se tornaria a venda mais cara da história do 1. FC Köln. Até o momento, esse título ainda pertence a Anthony Modeste, que rendeu ao clube 29 milhões de euros em 2018 com sua transferência para o TJ Tianhai.

Pelo menos dois clubes não teriam se intimidado com a alta exigência do Colônia por El Mala. O Chelsea e o Newcastle United continuariam muito interessados em contratar o jogador da seleção alemã sub-21, e o Bayern de Munique também estaria ainda “à espreita”, segundo informações.