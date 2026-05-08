Será que o Chelsea pode seguir o mesmo caminho do Tottenham? Ruud Gullit explica o que precisa acontecer para evitar esse destino - inspirando-se no PSG

Será necessária mais uma reconstrução dentro e fora de campo, com a chegada de mais um técnico e novas mudanças no elenco, e há muitas decisões importantes que os Blues precisam acertar para evitar seguir o mesmo caminho do Tottenham.

Questionado sobre se o Chelsea já está trilhando esse caminho, o ex-jogador e técnico dos Blues, Gullit — falando em nome do MrRaffle.com — disse ao GOAL: “Espero que não. Olha, eu quero que o Chelsea seja bem-sucedido. A única coisa é que, já venho dizendo isso há alguns anos — eu realmente não entendo qual é a filosofia deles.

“E o que estou explicando é o que vejo, não informações que tenho de dentro. Talvez os proprietários precisem se pronunciar e explicar isso. Mas os torcedores querem troféus. Eles não aceitarão nada menos do que isso.

“Veja o Paris Saint-Germain – eles têm jogadores jovens, mas também têm jogadores com muita experiência. Esses jogadores experientes dizem aos jovens o que fazer, e é assim que eles se desenvolvem. E quando ficarem mais velhos, vão ensinar o próximo grupo de jovens.

“É disso que Moises Caicedo precisa — alguém como Casemiro ao lado dele para orientá-lo. Para dizer: ‘Ei, acalme-se. Faça assim’. E isso acontece nos treinos.”