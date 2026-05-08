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Joao Pedro Chelsea 2025-26Getty
Chris Burton

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Será que o Chelsea pode seguir o mesmo caminho do Tottenham? Ruud Gullit explica o que precisa acontecer para evitar esse destino - inspirando-se no PSG

Chelsea
Premier League
Tottenham

O Chelsea viu seu antigo rival, o Tottenham, sofrer uma humilhante queda em desgraça, mas será que os Blues podem acabar entrando na mesma ladeira escorregadia em uma temporada com três treinadores e a possibilidade de não se classificarem para as competições europeias? A lenda dos Blues, Ruud Gullit, espera que esse destino possa ser evitado, e o holandês explicou ao GOAL como o Paris Saint-Germain deve servir de fonte de inspiração.

  • O Chelsea viu o Spurs cair na zona de rebaixamento

    Em Stamford Bridge, continuam a surgir sérias dúvidas sobre o rumo que os grandes nomes da Premier League estão tomando. Questões semelhantes já surgiram na capital inglesa, mais ao norte, em Londres.

    O Spurs, que supostamente continua fazendo parte do lendário “Big Six”, encerrou sua espera de 17 anos por um título importante ao conquistar a Liga Europa na temporada passada, mas mergulhou ainda mais no risco de rebaixamento nesta temporada — com a equipe se mantendo por pouco acima da zona de rebaixamento no momento.

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  • Cole Palmer Chelsea 2025-26 Premier LeagueGetty

    Será que Palmer e Fernández seguiriam em frente sem o futebol europeu?

    O Chelsea também saboreou o sucesso continental em 2025, ao erguer o troféu da Liga Conferência e, em seguida, surpreender o PSG na final do Mundial de Clubes da FIFA. O homem responsável por esses triunfos, Enzo Maresca, foi demitido na virada do ano.

    Liam Rosenior assumiu e deixou o cargo após 23 jogos desde então, com o técnico interino Calum McFarlane pronto para conduzir a equipe até o fim desta campanha que se tornou um verdadeiro desafio — com a próxima final da FA Cup contra o Manchester City ajudando a disfarçar algumas falhas.

    Com apenas três partidas da primeira divisão restantes, o Chelsea se encontra na nona posição. O time pode perder completamente as vagas para as competições europeias, o que inevitavelmente levaria jogadores importantes — como Cole Palmer e Enzo Fernández — a questionarem seus respectivos futuros quando a próxima janela de transferências se abrir.

  • Será que o Chelsea corre o risco de seguir o mesmo caminho do Tottenham?

    Será necessária mais uma reconstrução dentro e fora de campo, com a chegada de mais um técnico e novas mudanças no elenco, e há muitas decisões importantes que os Blues precisam acertar para evitar seguir o mesmo caminho do Tottenham.

    Questionado sobre se o Chelsea já está trilhando esse caminho, o ex-jogador e técnico dos Blues, Gullit — falando em nome do MrRaffle.com — disse ao GOAL: “Espero que não. Olha, eu quero que o Chelsea seja bem-sucedido. A única coisa é que, já venho dizendo isso há alguns anos — eu realmente não entendo qual é a filosofia deles.

    “E o que estou explicando é o que vejo, não informações que tenho de dentro. Talvez os proprietários precisem se pronunciar e explicar isso. Mas os torcedores querem troféus. Eles não aceitarão nada menos do que isso.

    “Veja o Paris Saint-Germain – eles têm jogadores jovens, mas também têm jogadores com muita experiência. Esses jogadores experientes dizem aos jovens o que fazer, e é assim que eles se desenvolvem. E quando ficarem mais velhos, vão ensinar o próximo grupo de jovens.

    “É disso que Moises Caicedo precisa — alguém como Casemiro ao lado dele para orientá-lo. Para dizer: ‘Ei, acalme-se. Faça assim’. E isso acontece nos treinos.”

  • Pedro Neto Chelsea Tottenham 2025-26Getty

    O Blues, que vem gastando pesado, é instado a combinar juventude com experiência

    O Chelsea investiu enormes somas de dinheiro em jovens jogadores vinculados a contratos de longa duração. O clube vem se preparando para o futuro, mas será que isso fez com que o foco se desviasse do presente?

    Gullit não é o primeiro, e provavelmente não será o último, a sugerir que profissionais mais experientes precisam se juntar ao elenco de Stamford Bridge. Essa questão pode ser resolvida durante o verão, por quem quer que seja recebido no banco de reservas, mas está claro que algo precisa ser feito para evitar que o clube passe por um período de turbulência semelhante ao do Tottenham.

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