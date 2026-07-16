Será que o cenário do verão passado vai se repetir? O FC Bayern ainda pode enfrentar um novo desafio

O maior golpe para as chances de sucesso seria, sem dúvida, a ausência do atacante titular Harry Kane. Saibari poderia, é verdade, (assim como Serge Gnabry) assumir a posição; ele também atuou como atacante pela seleção do Marrocos na Copa do Mundo. No entanto, Saibari tem seu melhor desempenho uma linha atrás, posição na qual se destacou na última temporada pelo PSV Eindhoven. No verão passado, o time de Munique contratou Nicolas Jackson pouco antes do fechamento da janela de transferências, buscando um reserva clássico para Kane. Ele, porém, decepcionou e não teve seu contrato renovado. Em princípio, um centroavante adicional certamente ajudaria o elenco. Também seria possível que o time de Munique contratasse um ponta-esquerda com potencial de desenvolvimento como reserva para Luis Díaz.

No entanto, atualmente, a contratação de um meio-campista central parece mais provável do que a de mais um jogador ofensivo. Mas, pelo menos até o momento, nada de concreto se desenha nessa frente. Ayyoub Bouaddi chegou a ser cogitado. Após suas excelentes atuações na Copa do Mundo, porém, o marroquino deve custar agora cerca de 100 milhões de euros, um valor muito alto para o orçamento de transferências do time de Munique.

Após as saídas de Leon Goretzka e Raphael Guerreiro, Tom Bischof é a primeira alternativa à dupla titular formada por Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic. Depois de ter atuado principalmente como lateral-direito substituto na última temporada, Bischof agora terá muitas oportunidades de jogar em sua posição preferida. Outras opções são Konrad Laimer e Brown, que na verdade estão previstos para atuar como laterais, além de Bara Sapoko Ndiaye. O jogador de 18 anos teve uma breve participação pela seleção do Senegal na Copa do Mundo e é considerado atualmente o talento mais promissor do FC Bayern.

Caso o FC Bayern não faça mais reforços no ataque e no meio-campo central, automaticamente mais minutos de jogo recairiam sobre esses jovens talentos. Eles teriam, assim, a chance de trilhar um caminho semelhante ao de Lennart Karl na última temporada. Graças também ao elenco reduzido, Karl conseguiu, em poucos meses, passar da seleção juvenil para a principal. Atualmente, Kompany planeja contar com Arijon Ibrahimovic, que retorna de empréstimo, no ataque, mas não se pode descartar uma reviravolta, incluindo uma saída, pouco antes do fim da janela de transferências. Entre outros, David Santos Daiber, Filip Pavic, Wisdom Mike, Felipe Chavez, Erblin Osmani e Maycon Cardozo também podem esperar por oportunidades de jogo.