Será que o Bayern de Munique e o BVB vão ficar de fora? Um grande clube estaria demonstrando interesse sério no jovem talento do Hertha, Kennet Eichhorn

No entanto, Eichhorn não ficaria no ManCity. Aparentemente, o plano dos Skyblues é emprestar o meio-campista imediatamente após a transferência, para que ele possa ganhar experiência em campo. A reportagem cita o Bayer 04 Leverkusen como possível clube de destino.

Com isso, Eichhorn daria, pelo menos, o salto para a Bundesliga, mesmo que não fosse para o BVB ou para o FC Bayern de Munique, que, segundo informações, também demonstram grande interesse no jogador de 16 anos e alimentam esperanças para a próxima janela de transferências.

Sobretudo o Dortmund tem sido citado repetidamente como o destino mais provável para a transferência de Eichhorn. Segundo informações do Bild, os Schwarzgelben teriam “as melhores chances” de contratá-lo – um encontro entre o diretor esportivo do Dortmund, Ole Book, e o jogador de apenas 16 anos seria o principal motivo para isso.