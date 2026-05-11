Segundo informações da Sky, o Manchester City está concretizando os planos de contratar o jovem berlinense, de apenas 16 anos, no próximo verão. O técnico do City, Pep Guardiola, é considerado um grande admirador de Eichhorn e, por isso, está decidido a trazê-lo para a Premier League.
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Será que o Bayern de Munique e o BVB vão ficar de fora? Um grande clube estaria demonstrando interesse sério no jovem talento do Hertha, Kennet Eichhorn
No entanto, Eichhorn não ficaria no ManCity. Aparentemente, o plano dos Skyblues é emprestar o meio-campista imediatamente após a transferência, para que ele possa ganhar experiência em campo. A reportagem cita o Bayer 04 Leverkusen como possível clube de destino.
Com isso, Eichhorn daria, pelo menos, o salto para a Bundesliga, mesmo que não fosse para o BVB ou para o FC Bayern de Munique, que, segundo informações, também demonstram grande interesse no jogador de 16 anos e alimentam esperanças para a próxima janela de transferências.
Sobretudo o Dortmund tem sido citado repetidamente como o destino mais provável para a transferência de Eichhorn. Segundo informações do Bild, os Schwarzgelben teriam “as melhores chances” de contratá-lo – um encontro entre o diretor esportivo do Dortmund, Ole Book, e o jogador de apenas 16 anos seria o principal motivo para isso.
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Para onde Kennet Eichhorn vai se transferir no próximo verão?
Anteriormente, a revista Sport Bild havia noticiado que o próprio Eichhorn não estava totalmente convencido com a abordagem de jogo do BVB sob o comando do técnico Niko Kovac e, por isso, preferia outras opções, como uma transferência para o Bayer Leverkusen ou o RB Leipzig.
Já no Bayern, segundo a revista kicker, há divergências internas no clube quanto à conveniência da transferência de Eichhorn para a Säbener Straße, mesmo que haja convicção quanto às qualidades fundamentais do jogador, que já disputou quatro partidas pela seleção sub-17.
O Hertha também não teria abandonado totalmente a esperança de conseguir manter Eichhorn por mais um ano. Segundo o Bild, o plano seria vender Eichhorn no próximo verão por meio de uma cláusula de rescisão no valor de doze milhões de euros, mas trazer o meio-campista defensivo de volta por mais uma temporada por meio de um empréstimo.