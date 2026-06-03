Será que o artilheiro Harry Kane vai conseguir um feito inédito na Copa do Mundo? Robbie Fowler explica por que o capitão da Inglaterra pode fazer história em 2026

Como não há sinais de que Kane vá desacelerar, e com poucos sucessores à altura para assumir a camisa nº 9, ele continuará elevando o seu padrão como o maior artilheiro de todos os tempos da Inglaterra. Ele deve ter a marca dos três dígitos em vista.

Questionado sobre se Kane pode atingir essa marca, imitando Ronaldo e Messi, Fowler acrescentou — sendo Wayne Rooney o único outro inglês a ter ultrapassado os 50 gols: “Olho para a Inglaterra agora e acho que eles jogam muito mais partidas do que jogávamos na minha época. Agora, não sei se é só porque está tudo na sua cara, você tem todas as competições e tem a Liga das Nações também.

“Harry joga, Harry marca gols, não é? Então, quando você olha para os grupos das eliminatórias, a maneira como a Inglaterra está jogando, a Inglaterra deveria estar marcando muitos gols além disso.

“Estamos falando do Harry, ele obviamente não é mais um novato. Ele talvez esteja chegando ao fim da carreira. Mas, vou ser sincero com você, acho que ele ainda parece brilhante. Ainda acho que ele tem gols na manga. Ainda acho que ele vai ser titular da Inglaterra por uns bons anos.

“Quando você olha para os gols dele, ele está com 78 agora e, tudo bem, faltam mais uns 20 gols para ele chegar aos [100]. Mas você não apostaria contra ele, porque acho que, em termos de gols por jogo, ele tem sido excelente e não acho que isso vá parar tão cedo.

“Quando você olha para o grupo de qualificação da Inglaterra para a Eurocopa depois da Copa do Mundo, ele deve marcar mais alguns gols. Espero que ele marque, porque acho que estamos falando de um atacante de geração em Harry Kane e acho que ele tem sido brilhante.

“Temos muita sorte com Wayne Rooney; seu desempenho e seus gols têm sido fantásticos pela Inglaterra. E, logo em seguida, Harry está nesse mesmo patamar, quando se fala de atacantes da Inglaterra, também entre os melhores.”