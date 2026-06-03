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Será que o artilheiro Harry Kane vai conseguir um feito inédito na Copa do Mundo? Robbie Fowler explica por que o capitão da Inglaterra pode fazer história em 2026
Quantos gols Kane marcou pela Inglaterra?
O consenso geral é que os Três Leões precisarão que seu capitão dê o seu melhor em solo norte-americano neste verão para ter alguma chance de pôr fim a 60 anos de espera por um título internacional.
Kane tem sido uma presença carismática para seu país desde que marcou um gol em sua estreia, em 2015. Cerca de 11 anos depois, o eterno jogador de 32 anos já balançou as redes 78 vezes pela seleção, reescrevendo os livros de recordes no processo.
Em 2018, ao ajudar a Inglaterra a chegar às semifinais, o ex-astro do Tottenham terminou como artilheiro da Copa do Mundo após marcar seis gols. Ninguém jamais conquistou esse prêmio mais de uma vez.
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Será que Kane vai fazer história na Chuteira de Ouro da Copa do Mundo?
Será que Kane pode se tornar o primeiro em 2026? Quando essa pergunta foi feita a Fowler, o ex-atacante do Liverpool e da seleção inglesa — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da BetMGM —, ele disse: “É possível. Com o elenco da Inglaterra, acho que eles têm tudo para chegar às fases finais. E quando se pensa em um artilheiro como ele, provavelmente ele precisa chegar às quartas de final, às semifinais e até mesmo à final. Acho que a Inglaterra é capaz disso.
“Você quer que a Inglaterra se saia bem, é claro que quer, mas você quer que o Harry se saia bem porque, em relação à Bola de Ouro, se ele for o artilheiro da Copa do Mundo mais uma vez, isso reforça um pouco mais sua candidatura.
“Ele é capaz, claro que é, porque o jogo também é bom para ele. Acho que ele é bastante inteligente em termos de como se controla durante as partidas. Ele não joga a 100% o tempo todo. Acho que ele é bastante inteligente em termos de como joga.
“Harry tem um pouco de tudo — ele marca gols. Você apostaria contra ele? Eu certamente não apostaria. Acho que a Inglaterra vai longe no torneio e, se isso acontecer, alguém vai marcar gols e, com sorte, será o Harry, entre outros.”
Será que o prolífico Kane vai chegar aos 100 gols pela seleção inglesa?
Como não há sinais de que Kane vá desacelerar, e com poucos sucessores à altura para assumir a camisa nº 9, ele continuará elevando o seu padrão como o maior artilheiro de todos os tempos da Inglaterra. Ele deve ter a marca dos três dígitos em vista.
Questionado sobre se Kane pode atingir essa marca, imitando Ronaldo e Messi, Fowler acrescentou — sendo Wayne Rooney o único outro inglês a ter ultrapassado os 50 gols: “Olho para a Inglaterra agora e acho que eles jogam muito mais partidas do que jogávamos na minha época. Agora, não sei se é só porque está tudo na sua cara, você tem todas as competições e tem a Liga das Nações também.
“Harry joga, Harry marca gols, não é? Então, quando você olha para os grupos das eliminatórias, a maneira como a Inglaterra está jogando, a Inglaterra deveria estar marcando muitos gols além disso.
“Estamos falando do Harry, ele obviamente não é mais um novato. Ele talvez esteja chegando ao fim da carreira. Mas, vou ser sincero com você, acho que ele ainda parece brilhante. Ainda acho que ele tem gols na manga. Ainda acho que ele vai ser titular da Inglaterra por uns bons anos.
“Quando você olha para os gols dele, ele está com 78 agora e, tudo bem, faltam mais uns 20 gols para ele chegar aos [100]. Mas você não apostaria contra ele, porque acho que, em termos de gols por jogo, ele tem sido excelente e não acho que isso vá parar tão cedo.
“Quando você olha para o grupo de qualificação da Inglaterra para a Eurocopa depois da Copa do Mundo, ele deve marcar mais alguns gols. Espero que ele marque, porque acho que estamos falando de um atacante de geração em Harry Kane e acho que ele tem sido brilhante.
“Temos muita sorte com Wayne Rooney; seu desempenho e seus gols têm sido fantásticos pela Inglaterra. E, logo em seguida, Harry está nesse mesmo patamar, quando se fala de atacantes da Inglaterra, também entre os melhores.”
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Kane é um forte candidato ao Ballon d'Or de 2026
Kane continua a caminho de se tornar o maior jogador de todos os tempos da seleção masculina da Inglaterra, já que — com 112 partidas disputadas — ele também está prestes a bater o recorde histórico de jogos pela seleção. Peter Shilton lidera atualmente essa lista, com 125 partidas.
Conquistar um título internacional de grande importância colocaria Kane ainda mais perto do topo dessa lista, ao mesmo tempo em que o colocaria ainda mais na disputa pelo prêmio de Bola de Ouro. Ele já é considerado um dos candidatos à Bola de Ouro em 2026, após se tornar bicampeão na Alemanha e conquistar três Chuteiras de Ouro da Bundesliga.