Segundo essas informações, a oferta por El Mala incluiria um valor base de 40 milhões de euros, além de bônus no valor de cinco milhões de euros, bastante fáceis de serem alcançados. Assim, o Colônia poderia contar com uma receita total de cerca de 45 milhões de euros, caso aceitasse a proposta. Inicialmente, o Colônia havia pedido 50 milhões de euros pelo jovem promissor.

O Colônia poderia agora receber quase esse valor. Além disso, de acordo com informações do jornal Bild, o clube poderia receber 15% sobre futuras transferências do jogador de 19 anos, graças a uma cláusula de revenda.

O diretor esportivo do Colônia, Thomas Kessler, confirmou recentemente que havia uma oferta em sua mesa, mas não revelou mais detalhes: “Como eles o avaliam além dos números e se estão dispostos a pagar os valores que o 1. FC Colônia espera, isso é uma incógnita. Há muitos clubes interessados nele, não apenas na Inglaterra.”