Segundo notícias coincidentes da revista “kicker” e do jornal “Bild”, o FC Brentford, da Premier League inglesa, pretende pressionar o Effzeh com uma nova oferta.
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Será que o 1. FC Köln está cedendo? Clube da Premier League apresenta nova oferta lucrativa ao time da Bundesliga por Said El-Mala
Segundo essas informações, a oferta por El Mala incluiria um valor base de 40 milhões de euros, além de bônus no valor de cinco milhões de euros, bastante fáceis de serem alcançados. Assim, o Colônia poderia contar com uma receita total de cerca de 45 milhões de euros, caso aceitasse a proposta. Inicialmente, o Colônia havia pedido 50 milhões de euros pelo jovem promissor.
O Colônia poderia agora receber quase esse valor. Além disso, de acordo com informações do jornal Bild, o clube poderia receber 15% sobre futuras transferências do jogador de 19 anos, graças a uma cláusula de revenda.
O diretor esportivo do Colônia, Thomas Kessler, confirmou recentemente que havia uma oferta em sua mesa, mas não revelou mais detalhes: “Como eles o avaliam além dos números e se estão dispostos a pagar os valores que o 1. FC Colônia espera, isso é uma incógnita. Há muitos clubes interessados nele, não apenas na Inglaterra.”
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O Brighton & Hove Albion também demonstrou interesse em El Mala
Segundo informações, antes mesmo do Brentford, o Brighton & Hove Albion, rival na mesma divisão, havia manifestado interesse em El Mala e, de acordo com a imprensa, planejava apresentar uma oferta de 35 milhões de euros. No entanto, como isso não aconteceu, as negociações se prolongaram.
O Brentford gostaria de evitar negociações tão demoradas, razão pela qual a oferta aparentemente inclui um prazo. Se não houver um acordo nos próximos dias, o clube londrino se retirará e buscará candidatos alternativos. Também por isso, um acordo pode estar prestes a ser fechado.
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El Mala não vai para a Copa do Mundo
Recentemente, El Mala também foi associado ao Chelsea FC, ao Newcastle United e, repetidamente, ao Bayern de Munique. Foi justamente em Munique que ele deixou sua marca na última rodada da Bundesliga. Embora tenha sofrido uma derrota por 1 a 5 com sua equipe, ele causou sensação com um gol espetacular após uma jogada individual.
No total, El Mala marcou 13 gols e deu cinco assistências em 34 jogos da Bundesliga nesta temporada. No entanto, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, decidiu não convocá-lo para a próxima Copa do Mundo. Nagelsmann teria decidido contra El Mala e a favor de Leroy Sané apenas no dia da convocação; o técnico da seleção elogiou explicitamente o jogador do Colônia, porém, durante a apresentação do elenco.