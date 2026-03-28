Será que Nico Paz vai recusar a proposta do Real Madrid? O diretor do Como está confiante em convencer o craque a ficar, enquanto o gigante espanhol de olho em uma transferência por apenas 9 milhões de euros

A ascensão de Paz na Itália tem sido verdadeiramente meteórica. Sob a orientação de Cesc Fàbregas, o jogador da seleção argentina marcou 11 gols e deu seis assistências em 33 partidas, levando o Como ao quarto lugar na tabela da Série A. Com apenas 21 anos, seu valor de mercado disparou para cerca de 65 milhões de euros, atraindo o interesse de clubes de elite de toda a Europa, que estão atentos à sua habilidade técnica e criatividade.

Apesar do crescente interesse, o Como espera manter Paz, já que sua busca pela classificação para as competições europeias serve como principal trunfo. Embora o Real Madrid ainda detenha 50% dos direitos do jogador até 2028, a impressionante campanha do Como pode ajudá-lo a manter seu craque longe do antigo clube.