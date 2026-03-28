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Khaled Mahmoud

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Será que Nico Paz vai recusar a proposta do Real Madrid? O diretor do Como está confiante em convencer o craque a ficar, enquanto o gigante espanhol de olho em uma transferência por apenas 9 milhões de euros

N. Paz
Como
Real Madrid
Campeonato Italiano
La Liga
Cesc Fábregas

Nico Paz se destacou como um dos jogadores mais promissores da Série A nesta temporada, o que gerou uma grande disputa pelo seu futuro. Embora o Real Madrid possua uma cláusula de recompra com um valor significativamente reduzido, a diretoria do Como acredita ter o ambiente ideal para convencer o meia a recusar um retorno ao Santiago Bernabéu.

  • A sensação da Série A que está provocando uma disputa por sua contratação

    A ascensão de Paz na Itália tem sido verdadeiramente meteórica. Sob a orientação de Cesc Fàbregas, o jogador da seleção argentina marcou 11 gols e deu seis assistências em 33 partidas, levando o Como ao quarto lugar na tabela da Série A. Com apenas 21 anos, seu valor de mercado disparou para cerca de 65 milhões de euros, atraindo o interesse de clubes de elite de toda a Europa, que estão atentos à sua habilidade técnica e criatividade.

    Apesar do crescente interesse, o Como espera manter Paz, já que sua busca pela classificação para as competições europeias serve como principal trunfo. Embora o Real Madrid ainda detenha 50% dos direitos do jogador até 2028, a impressionante campanha do Como pode ajudá-lo a manter seu craque longe do antigo clube.

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    A pechincha irresistível de 9 milhões de euros do Real Madrid

    O Real Madrid encontra-se numa posição de enorme vantagem no que diz respeito ao futuro de Paz. Em agosto de 2024, Paz assinou contrato de quatro anos com o Como, clube recém-promovido à Série A, por um valor estimado em 6 milhões de euros, mas o gigante espanhol inseriu astutamente uma cláusula de recompra no valor de apenas 9 milhões de euros. Considerando que sua avaliação atual é cerca de sete vezes maior do que esse valor, ativar a cláusula é vista como uma formalidade para Florentino Pérez, seja a intenção integrá-lo ao elenco de Álvaro Arbeloa ou vendê-lo com um lucro enorme.

    Paz ingressou na La Fábrica do Real Madrid em 2016 e fez sua estreia profissional pelo Castilla em janeiro de 2022. Posteriormente, estreou no time principal e na Liga dos Campeões contra o Braga em novembro de 2023, chegando a disputar oito partidas pelo Real Madrid e marcar um gol.

  • O chefe da Como continua otimista em relação à rejeição de Paz

    Carlalberto Ludi, diretor esportivo do Como, se pronunciou sobre a situação, demonstrando confiança de que o ambiente no Estádio Giuseppe Sinigaglia é suficiente para satisfazer o meio-campista. Em entrevista à Radio Radio TV, Ludi afirmou: “Nico Paz está feliz aqui. A possível participação em competições europeias poderia convencê-lo a ficar.”

    Ludi continua firme em sua convicção de que o clube não se deixará intimidar pelo interesse de times maiores até que a situação se torne insustentável. “Existe a possibilidade de ele ficar. Este é um ambiente ideal para jogadores jovens: acolhedor, ambicioso e focado no aprimoramento”, acrescentou Ludi. “Mais cedo ou mais tarde chegará o momento em que alguém partirá, mas, neste momento, não temos essa sensação. Considerando o que podemos oferecer a ele, não estamos preocupados com a possibilidade de ele sair agora.”

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    O fator Fàbregas e os sonhos europeus

    A relação entre Paz e o técnico Fàbregas tem sido um dos principais motores dessa história de sucesso. Ludi destacou a harmonia no clube, afirmando: “Há uma harmonia total entre as ambições de Cesc e as do clube; estamos colocando cada vez mais recursos à sua disposição para que ele trabalhe da melhor maneira possível. Até que aconteça algo que não possamos controlar, continuaremos avançando juntos.” É essa estabilidade que o Como espera que supere o prestígio de uma reviravolta do Real Madrid.

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