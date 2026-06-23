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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Será que Nathan Saliba pode substituir Ismaël Koné? Alphonso Davies está pronto? Jesse Marsch enfrenta seu maior desafio até agora - Cinco pontos-chave para o jogo entre Canadá e Suíça

Especiais e Opinião
Copa do Mundo
Canadá
J. Marsch
I. Kone
A. Davies
N. Saliba
J. Osorio
M. Choiniere
N. Sigur
M. Bombito
L. De Fougerolles
D. St. Clair
T. Buchanan
A. Johnston
A. Ahmed
R. Laryea
Suíça

O Canadá está a um resultado de liderar o Grupo B e de ficar em casa nas fases eliminatórias, já que enfrenta a Suíça com um bom momento, confiança e a lesão de Ismaël Koné pesando bastante.

VANCOUVER — A vitória por 6 a 0 sobre o Catar, na última quinta-feira, ocorreu na partida de maior importância que a seleção canadense masculina de futebol já disputou. A partir daí, a pressão não diminui e, possivelmente, o confronto desta quarta-feira contra a Suíça, no BC Place, é ainda mais decisivo.

O clima tem estado animado para a Seleção Masculina do Canadá nesta semana nos treinos, apesar de a equipe ter que seguir em frente em campo sem o importante meio-campista e figura de destaque no vestiário, Ismaël Koné, que sofreu uma fratura devastadora na perna contra o Catar.

Embora o Canadá tenha lidado com uma vitória tremenda que não pareceu tal após o apito final, há uma confiança radiante dentro do grupo. No sábado, eles tiveram a chance de recarregar as energias com um dia de folga e um churrasco em família. Eles contarão com a presença de Koné durante o restante do torneio, já que ele inicia sua recuperação após a cirurgia.

A aposta é enorme nesta quarta-feira, já que o Canadá busca dar continuidade à primeira vitória do país em uma Copa do Mundo masculina e garantir a liderança do Grupo B. Vencer o grupo é a única maneira de o Canadá disputar mais partidas em casa; um segundo lugar os levaria aos Estados Unidos para o restante do torneio.

Por mais alto que seja o que está em jogo, os cenários são simples. Se vencer ou empatar, a Seleção Canadense disputará a fase de 32 em Vancouver, com a possibilidade de sediar também uma partida das oitavas de final. Se perder, o mais provável é uma viagem a Los Angeles para enfrentar a Coreia do Sul.

Aqui, o GOAL analisa cinco pontos-chave da partida, enquanto o Canadá busca o que precisa.

  • Canada Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Estilo Jesse Marsch

    O Canadá precisa apenas de um empate para garantir a primeira colocação e a vantagem de jogar em casa no início da fase eliminatória. Isso não significa que haja motivos para esperar algo significativamente diferente na abordagem, já que o técnico Jesse Marsch provavelmente manterá sua intensa pressão alta.

    Embora suas comemorações e gestuais contra o Catar tenham despertado a ira de comentaristas americanos e internacionais, o técnico de 52 anos é, acima de tudo, fiel a si mesmo. Desde essa veia emocional e paixão até a forma como ele orienta sua equipe a jogar, há poucos motivos para esperar quaisquer alterações no plano de jogo.

    O Canadá vai entrar com tudo desde o início, e Marsch estará em plena forma, assim como estava quando ergueu seis dedos para a torcida após a partida contra o Catar e comemorou freneticamente no primeiro tempo.

    “Jesse fala que às vezes somos quase canadenses demais, sabe, sendo educados e gentis demais”, disse o ponta Liam Millar no treino. “Ele nos transmite sua confiança.”

    Com um pouco mais de ousadia e uma arrogância vantajosa, Marsch lidera esses planos na linha de frente com uma abordagem que é ainda mais apaixonada do que simplesmente mostrar seus sentimentos abertamente. Não espere nada diferente na quarta-feira.

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  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O dilema de Koné

    Ismaël Koné era mais do que apenas o cara que animava o ambiente e o DJ do vestiário. Ele era, sem dúvida, o

    e vinha tendo um torneio de destaque que poderia ter colocado o

    jogador de 24 anos para grandes conquistas. Em vez disso, Marsch precisa encontrar um substituto, sem margem para

    erros.

    Nos treinos desta semana, Marsch — e o capitão Alphonso Davies, que ainda não jogou no

    torneio — chamaram Nathan Saliba, Jonathan Osorio, Mathieu Choiniére e Niko Sigur à parte,

    aparentemente conversando com eles sobre a possibilidade de serem titulares na quarta-feira. Naturalmente, depois de marcar um

    tiro livre contra o Catar, Saliba é o favorito para ser titular; no entanto, há dúvidas sobre sua

    capacidade de manter o foco em um ambiente de tanta pressão.

    Os pontos fortes de Koné são seu drible em espaços apertados, sua capacidade de avançar para os espaços abertos e sua

    visão para romper as linhas defensivas. No que diz respeito ao drible, Saliba é o jogador mais comparável, mas ele

    realizou apenas 1,15 avanços progressivos por 90 minutos, ficando atrás tanto de Choiniére quanto de Sigur nessa

    categoria.

    Os instintos defensivos de Choiniére e sua capacidade de pressionar podem ser úteis para bloquear o meio-campo a partir do

    banco, e Sigur pode ser uma opção na lateral caso o Canadá opte por poupar Alistair Johnston, que

    ficaria de fora das oitavas de final caso receba outro cartão amarelo.

    Com essas opções, é provável que Saliba seja titular ao lado de Stephen Eustàquio no meio-campo, com

    Choiniére ou Sigur entrando como reserva.

    As coisas podem mudar, porém, já que há dúvidas sobre a condição de Eustàquio, depois que o

    vice-capitão ter perdido os primeiros 15 minutos do treino no domingo, por um motivo que a Canada Soccer

    se recusou a revelar, antes de ele retornar na segunda-feira. Se ele ficar de fora, é provável que a dupla de meio-campistas seja formada por Saliba e

    um entre Sigur e Choiniére.

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    Davies e Bombito

    Por mais que Koné seja o coração da equipe, a melhor escalação canadense contaria com Alphonso Davies e Moïse Bombito em plena forma. Eles ainda não estão nessa condição, mas ambos estarão na disputa por uma vaga contra a Suíça.

    Davies, de 25 anos, não joga pelo Canadá desde março de 2025, e Marsch disse aos repórteres que ele não será titular, apesar de anteriormente tê-lo colocado na disputa pela partida contra o Catar. Depois de não tê-lo escalado naquela partida, espera-se que ele receba alguns minutos saindo do banco na última partida da fase de grupos, o que dará a chance de avaliar em que nível ele se encontra quando a eliminação estiver em jogo.

    Bombito continua sendo uma incógnita mais importante. No seu melhor, ele é um craque da defesa e um dos zagueiros centrais mais rápidos do mundo, mas deixou a desejar em um amistoso pré-Copa do Mundo contra o Uzbequistão e teve pouca participação nos 45 minutos contra o Catar.

    Ele afirmou estar totalmente pronto e provavelmente entrará em campo ao lado do zagueiro Luc De Fougerolles, de 20 anos, seja como titular ou saindo do banco.

    “Tem sido uma jornada, uma grande jornada”, disse Bombito na segunda-feira sobre a recuperação da fratura na perna sofrida em outubro. “Tenho que levar em consideração que Derek e Luc têm feito um trabalho realmente incrível. ... Não vou dizer que não quero ocupar o lugar deles, mas você não quer acabar com um ótimo momento. Você só quer estar pronto para ajudar quando for chamado.”

  • Dayne St. ClairGetty

    A questão do gol sem sofrer gols

    A pressão alta não vai mudar, mas se há uma coisa que caracteriza essa seleção canadense é que ela não costuma perder. Muitos resultados da era Marsch se resumiram a fechar bem a defesa, ao mesmo tempo em que contavam com defesas brilhantes de Maxime Crépeau ou Dayne St. Clair.

    Por mais que o ataque da Suíça seja liderado por Dan Ndoye e Breel Embolo e apoiado por Granit Xhaka e Johan Manzambi, é improvável que consiga dominar o Canadá. Durante a gestão de Marsch, a seleção conseguiu empates sem gols contra França, Colômbia, Equador, Tunísia, México, Costa do Marfim e Chile. Essas são seleções fortes que o Canadá não conseguiu vencer, mas conseguiu impedir que elas marcassem gols.

    “Cada jogo exige concentração máxima e a capacidade de ajudar os companheiros à sua frente a darem o melhor de si”, disse Crépeau. “É uma oportunidade incrível. ... Podemos nos permitir imaginar o que isso pode significar.”

    As decisões sobre o elenco, e o estado físico do substituto de Koné, de Bombito e de Davies, serão um fator determinante para que isso continue sendo possível. O Canadá é uma seleção difícil de ser derrotada e contará com essa experiência, além do apoio da torcida local.

    O vestiário e o hotel canadenses exibem faixas com os dizeres “Nossa casa, seu inferno”, e é exatamente isso que a equipe de Marsch espera criar contra a Suíça: frustrá-la defensivamente e conquistar pelo menos um ponto.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Aletas e oportunidades de gol

    Contra o Catar, o Canadá dominou os adversários pelas laterais, com Tajon Buchanan liderando o ataque pela direita e Alistair Johnston fazendo sobreposições. Ao mesmo tempo, Ali Ahmed e Richie Laryea atacavam pela esquerda.

    Essas duplas de sobrecarregamento permitiram que o Canadá jogasse pelas laterais, com o espaço criado pelas sobreposições gerando oportunidades importantes de cruzamentos. A equipe tentará fazer o mesmo contra a Suíça, que carece de velocidade nas laterais, já que apenas um dos quatro jogadores titulares nas laterais tem menos de 33 anos.

    A Suíça representa um desafio diferente, e o equilíbrio será fundamental, assim como as possíveis mudanças na escalação da defesa. Ainda assim, haverá oportunidades para o Canadá explorar, seja por meio de jogadas individuais ou cruzamentos para a dupla em grande forma formada por Jonathan David e Cyle Larin.

    “Sempre soube que poderíamos marcar gols”, disse o atacante Cyle Larin após se beneficiar dos cruzamentos contra o Catar. “Mostramos ao mundo do que somos capazes, e acho que devemos simplesmente continuar fazendo o que sempre fizemos. Não acho que tenhamos mudado nada em relação ao que fazíamos antes. Apenas marcamos muitos gols e jogamos uma das nossas melhores partidas.”

    Se isso der certo desde o início, o Canadá espera definir o ritmo com um gol logo no começo, o que, sem dúvida, acalmaria os nervos dos mais de 53 mil presentes no estádio e dos milhões que assistem pelo país.

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