Será que Nathan Saliba pode substituir Ismaël Koné? Alphonso Davies está pronto? Jesse Marsch enfrenta seu maior desafio até agora - Cinco pontos-chave para o jogo entre Canadá e Suíça

VANCOUVER — A vitória por 6 a 0 sobre o Catar, na última quinta-feira, ocorreu na partida de maior importância que a seleção canadense masculina de futebol já disputou. A partir daí, a pressão não diminui e, possivelmente, o confronto desta quarta-feira contra a Suíça, no BC Place, é ainda mais decisivo.

O clima tem estado animado para a Seleção Masculina do Canadá nesta semana nos treinos, apesar de a equipe ter que seguir em frente em campo sem o importante meio-campista e figura de destaque no vestiário, Ismaël Koné, que sofreu uma fratura devastadora na perna contra o Catar.

Embora o Canadá tenha lidado com uma vitória tremenda que não pareceu tal após o apito final, há uma confiança radiante dentro do grupo. No sábado, eles tiveram a chance de recarregar as energias com um dia de folga e um churrasco em família. Eles contarão com a presença de Koné durante o restante do torneio, já que ele inicia sua recuperação após a cirurgia.

A aposta é enorme nesta quarta-feira, já que o Canadá busca dar continuidade à primeira vitória do país em uma Copa do Mundo masculina e garantir a liderança do Grupo B. Vencer o grupo é a única maneira de o Canadá disputar mais partidas em casa; um segundo lugar os levaria aos Estados Unidos para o restante do torneio.

Por mais alto que seja o que está em jogo, os cenários são simples. Se vencer ou empatar, a Seleção Canadense disputará a fase de 32 em Vancouver, com a possibilidade de sediar também uma partida das oitavas de final. Se perder, o mais provável é uma viagem a Los Angeles para enfrentar a Coreia do Sul.

Aqui, o GOAL analisa cinco pontos-chave da partida, enquanto o Canadá busca o que precisa.