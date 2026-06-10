Aparentemente, o time amarelo e preto planeja não renovar os contratos do meio-campista Marcel Sabitzer e do zagueiro Ramy Bensebaini, que expiram em 2027. É o que informa o jornal Ruhr Nachrichten.
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Será que não há mais futuro para duas estrelas no BVB? O Borussia Dortmund parece ter tomado uma decisão surpreendente
O site afirma que o clube aceita conscientemente a possibilidade de uma saída sem custo para ambos os jogadores e não planeja renovar os contratos antecipadamente, nem vendê-los nesta janela de transferências.
De qualquer forma, Sabitzer e Bensebaini não tinham qualquer intenção de deixar o clube já neste verão. Segundo o transfermarkt.de, os valores de mercado de ambos estão na casa dos milhões, razão pela qual o BVB provavelmente conseguiria lidar com uma saída sem indenização.
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Sabitzer e Bensebaini não devem ser vendidos
Nos planos do técnico Niko Kovac, tanto o austríaco quanto o argelino não são considerados titulares indiscutíveis, mas sim jogadores importantes do elenco. Na última temporada, Bensebaini entrou em campo 32 vezes pelo Dortmund, enquanto Sabitzer somou 34 partidas.
Na verdade, o Borussia segue uma linha clara em relação aos contratos: nenhum jogador ou técnico deve entrar no último ano de contrato com o futuro incerto. Assim, foram recentemente renovados os contratos de Felix Nmecha e Nico Schlotterbeck, cujos contratos também expirariam em 2027. Com Karim Adeyemi, pelo menos, as negociações estão em andamento.
Sabitzer e Bensebaini chegaram ao BVB em 2023. Na época, o austríaco foi transferido do FC Bayern de Munique para o Dortmund por 19 milhões de euros, enquanto o argelino se juntou ao Dortmund após o término de seu contrato com o Borussia Mönchengladbach.