Será que não há mais futuro para duas estrelas no BVB? O Borussia Dortmund parece ter tomado uma decisão surpreendente

Nos planos do técnico Niko Kovac, tanto o austríaco quanto o argelino não são considerados titulares indiscutíveis, mas sim jogadores importantes do elenco. Na última temporada, Bensebaini entrou em campo 32 vezes pelo Dortmund, enquanto Sabitzer somou 34 partidas.

Na verdade, o Borussia segue uma linha clara em relação aos contratos: nenhum jogador ou técnico deve entrar no último ano de contrato com o futuro incerto. Assim, foram recentemente renovados os contratos de Felix Nmecha e Nico Schlotterbeck, cujos contratos também expirariam em 2027. Com Karim Adeyemi, pelo menos, as negociações estão em andamento.

Sabitzer e Bensebaini chegaram ao BVB em 2023. Na época, o austríaco foi transferido do FC Bayern de Munique para o Dortmund por 19 milhões de euros, enquanto o argelino se juntou ao Dortmund após o término de seu contrato com o Borussia Mönchengladbach.