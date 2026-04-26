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Será que Mohamed Salah já disputou sua última partida pelo Liverpool? Atualização sobre a lesão dada pelo diretor da seleção egípcia, enquanto o atacante de 257 gols se prepara para se tornar jogador sem contrato
O técnico do Egito confirma o pior para Salah
Salah sofreu uma grave lesão no tendão da coxa durante a vitória do Liverpool por 3 a 1 sobre o Crystal Palace. A notícia foi confirmada pelo diretor da seleção egípcia, Ibrahim Hassan, que apresentou um panorama sombrio quanto ao prazo de recuperação do jogador de 33 anos e à sua disponibilidade para as últimas semanas da temporada nacional. Em declarações à agência de notícias Reuters, citadas pela Al Jazeera, Hassan foi direto quanto à gravidade do problema, afirmando: “Ele sofreu uma ruptura no tendão da coxa e precisará de quatro semanas de tratamento.” Com a temporada entrando em sua reta final, uma ausência de um mês confirma efetivamente que o craque egípcio não poderá disputar nenhuma das partidas restantes do Liverpool antes do término de seu contrato, em junho.
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Arne Slot comenta sobre a "história da temporada"
O técnico do Liverpool, Arne Slot, expressou sua frustração após a partida, observando que perder uma figura tão influente é um duro golpe para a dinâmica do time nas etapas finais da temporada. O holandês destacou o caráter de Salah, admitindo que a insistência do atacante em sair de campo imediatamente foi um sinal claro de que a lesão era grave.
“Mais uma vitória e mais uma lesão”, disse Slot à BBC. “É a história da nossa temporada. É muito cedo para dizer, mas todos nós conhecemos o Mo e sabemos como é difícil para ele sair de campo. O fato de o Mo [Salah] ter saído de campo diz algo, mas temos que esperar para ver a gravidade da lesão.”
Uma despedida agridoce de Anfield
A lesão marca um final comovente e repentino para o que tem sido uma das épocas de maior sucesso de qualquer jogador na história do Liverpool. Salah, que marcou 257 gols pelo clube, foi visto aplaudindo a torcida de Anfield ao sair mancando de campo aos 60 minutos do confronto de sábado. Tendo já anunciado sua saída após nove anos repletos de títulos, parece agora que os torcedores viram sua última atuação em competições pelo clube. Em vez de um final com gols, espera-se agora que a despedida de Salah se limite a um discurso aos torcedores após o último jogo da temporada, marcando o fim de uma trajetória que o levou a se tornar o terceiro maior artilheiro de todos os tempos do clube.
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A atenção volta-se agora para a Copa do Mundo de 2026
A lesão significa que ele perderá os próximos jogos decisivos, incluindo a viagem para enfrentar o rival Manchester United em 3 de maio e o último jogo em casa contra o Brentford em 24 de maio. Embora sua carreira no Liverpool possa ter chegado ao fim, há otimismo quanto à recuperação de Salah para a seleção nacional. Ibrahim Hassan tranquilizou os torcedores, afirmando que o atacante deve estar em forma a tempo para a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, onde o Egito enfrentará Bélgica, Nova Zelândia e Irã no Grupo G. O torneio começa em 11 de junho, dando ao “Rei Egípcio” tempo suficiente para concluir sua reabilitação e recuperar a forma física para os jogos.