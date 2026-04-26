Será que Mohamed Salah já disputou sua última partida pelo Liverpool? Atualização sobre a lesão dada pelo diretor da seleção egípcia, enquanto o atacante de 257 gols se prepara para se tornar jogador sem contrato

O técnico do Liverpool, Arne Slot, expressou sua frustração após a partida, observando que perder uma figura tão influente é um duro golpe para a dinâmica do time nas etapas finais da temporada. O holandês destacou o caráter de Salah, admitindo que a insistência do atacante em sair de campo imediatamente foi um sinal claro de que a lesão era grave.

“Mais uma vitória e mais uma lesão”, disse Slot à BBC. “É a história da nossa temporada. É muito cedo para dizer, mas todos nós conhecemos o Mo e sabemos como é difícil para ele sair de campo. O fato de o Mo [Salah] ter saído de campo diz algo, mas temos que esperar para ver a gravidade da lesão.”