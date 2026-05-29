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Será que Michael Carrick vai entrar em uma onda de gastos? O Manchester United recebe um grande impulso financeiro bem a tempo para a janela de transferências de verão
A reestruturação financeira aumenta o poder de contratação do United
O United aumentou significativamente sua capacidade de gastos antes da janela de transferências de verão, após ter quitado 110 milhões de libras de sua linha de crédito rotativo nas últimas seis semanas, segundo o Manchester Evening News. Documentos financeiros divulgados juntamente com os resultados do terceiro trimestre do clube confirmaram pagamentos de 50 milhões de libras em 22 de abril, 20 milhões de libras em 18 de maio e 40 milhões de libras em 27 de maio.
Os pagamentos deixam cerca de 250 milhões de libras disponíveis na linha de crédito, dando ao clube muito mais flexibilidade no mercado. Combinado com melhores fontes de receita e economias decorrentes de recentes medidas de corte de custos, o United poderia agora ter cerca de 300 milhões de libras disponíveis para contratações neste verão. A melhora financeira representa mais um grande passo sob a liderança de Sir Jim Ratcliffe, que priorizou a reestruturação das operações do clube desde que assumiu o controle das questões relacionadas ao futebol em Old Trafford.
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A reformulação do meio-campo é a prioridade de Carrick
Apesar da maior flexibilidade financeira, espera-se que o United continue sendo seletivo no mercado. As principais prioridades do clube são reforçar o meio-campo central, aumentar a profundidade na ala esquerda e contratar um novo lateral-esquerdo. As negociações já estão avançadas para a contratação do meio-campista Ederson, do Atalanta, cujo valor de mercado é estimado em cerca de 38 milhões de libras. No entanto, o United não vê o brasileiro como o substituto a longo prazo de Casemiro.
Espera-se que o clube continue sua busca por um meio-campista defensivo especializado assim que as negociações por Ederson forem concluídas, com Elliot Anderson, do Nottingham Forest, entre os nomes no topo da lista. Os Red Devils pretendem evitar as políticas de contratação reativas que marcaram as janelas de transferências anteriores e, em vez disso, se concentrar na construção de um elenco de longo prazo sob o comando de Carrick.
Dirigentes do United elogiam o progresso interno
O diretor executivo do United, Omar Berrada, acolheu com satisfação os últimos números e elogiou o impacto das mudanças internas no clube. Ele afirmou: “Estamos muito otimistas em relação ao progresso do clube nesta temporada e ao impacto positivo contínuo de nossas iniciativas de transformação empresarial.”
Ratcliffe fez da estabilidade financeira um objetivo fundamental durante sua gestão no clube. O fundador da INEOS tem promovido um controle mais rigoroso sobre os gastos e reformas empresariais mais amplas para melhorar a posição do United no longo prazo, mantendo a conformidade com as regulamentações de lucro e sustentabilidade.
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A pressão aumenta à medida que se aproxima a reconstrução de verão
A janela de transferências de verão abre em 15 de junho, dando ao United uma oportunidade antecipada de avançar sobre seus alvos prioritários. Os dirigentes do clube esperam que a melhoria na situação financeira lhes permita fechar negócios rapidamente e evitar negociações demoradas que atrapalharam os preparativos nas temporadas anteriores. Espera-se também que este verão seja a primeira oportunidade real de Carrick para moldar o elenco com total apoio da diretoria. Agora, crescerão as expectativas de que o United transforme sua vantagem financeira em progressos concretos em campo.