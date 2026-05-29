O United aumentou significativamente sua capacidade de gastos antes da janela de transferências de verão, após ter quitado 110 milhões de libras de sua linha de crédito rotativo nas últimas seis semanas, segundo o Manchester Evening News. Documentos financeiros divulgados juntamente com os resultados do terceiro trimestre do clube confirmaram pagamentos de 50 milhões de libras em 22 de abril, 20 milhões de libras em 18 de maio e 40 milhões de libras em 27 de maio.

Os pagamentos deixam cerca de 250 milhões de libras disponíveis na linha de crédito, dando ao clube muito mais flexibilidade no mercado. Combinado com melhores fontes de receita e economias decorrentes de recentes medidas de corte de custos, o United poderia agora ter cerca de 300 milhões de libras disponíveis para contratações neste verão. A melhora financeira representa mais um grande passo sob a liderança de Sir Jim Ratcliffe, que priorizou a reestruturação das operações do clube desde que assumiu o controle das questões relacionadas ao futebol em Old Trafford.