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Será que Michael Carrick conseguirá um feito inédito no Manchester United desde a época de Sir Alex Ferguson? Previsão sobre a longevidade feita pelo ex-jogador dos Red Devils, vencedor da Premier League e da Liga dos Campeões
Quando foi a última vez que o Manchester United conquistou o título da Premier League?
Ferguson, com 13 títulos da primeira divisão em seu currículo, deixou o clube em 2013. Ele havia construído uma dinastia no “Teatro dos Sonhos”, mas os alicerces que antes pareciam sólidos como uma rocha logo começaram a rachar, à medida que surgiram temores de um colapso.
David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Erik ten Hag e Ruben Amorim estão entre aqueles que tentaram, sem sucesso, seguir os passos do mais ilustre dos treinadores. Algumas conquistas pontuais foram comemoradas, mas a consistência continuou sendo uma meta difícil de alcançar.
Foi o que aconteceu na temporada 2025-26, quando o técnico português Amorim foi demitido logo no início do ano novo. Um pedido de socorro foi atendido por rostos conhecidos, com o interino Darren Fletcher passando, por fim, o comando ao técnico interino Carrick.
Ele teve um desempenho satisfatório nos 17 jogos que comandou, conquistando 12 vitórias, o que lhe rendeu um contrato de dois anos. O United estará de volta à Liga dos Campeões nesta temporada, ao mesmo tempo em que busca entrar na disputa pelo título em casa.
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Será que Carrick ficará no comando por mais de duas temporadas completas?
Se Carrick conseguir corresponder às expectativas, ele poderá se tornar o primeiro técnico do United desde Ferguson a permanecer no comando por mais de duas temporadas completas. Há muitos obstáculos a superar antes de se chegar a esse ponto.
Questionado se Carrick é capaz de alcançar essa façanha, Silvestre — quatro vezes campeão da Premier League —, em entrevista concedida em parceria com a Betinia, disse aoGOAL: “Como ele mesmo disse em uma entrevista ao assumir o cargo, ele precisa provar aos jogadores e à diretoria que pode permanecer no cargo por mais tempo.
“Ele só conseguirá isso se se classificar sempre para a Liga dos Campeões, praticar um bom futebol e tentar melhorar o time para conquistar o campeonato. Acho que ele terá tempo e acredito que consiga.”
“Ele nunca treinou um grande clube antes, mas tem muito conhecimento sobre o que é o United e sobre o futebol. Ele vem treinando, não tem mais 38 anos, está chegando aos 50, não é mais um rapaz jovem, então se conhece bem.
“Espero que sua comissão técnica seja boa o suficiente, porque não é mais um trabalho para um único homem. É preciso gerenciar 25 jogadores com egos inflados e salários altíssimos. O diretor esportivo tem um papel importante a desempenhar, assim como o CEO; não é como antes, não dá para comparar. Não dá para comparar Alex Ferguson, Arsène Wenger e David Dein. Agora é um jogo totalmente diferente, completamente diferente”
O Manchester United será um candidato ao título da Premier League na temporada 2026-27?
Outro profissional que trabalhou com Ferguson, o ex-assistente dos Red Devils René Meulensteen, já havia declarado aoGOAL, quando questionado se o United poderia encerrar sua seca de 14 anos sem conquistar o título sob o comando de alguém que sabe tudo sobre levantar esse troféu: “Na minha opinião, acho que eles poderiam, se contratassem os jogadores certos, mantivessem os jogadores certos e contratassem os jogadores certos para reforçar o time.
“Só com base nos últimos 14, 15 jogos em que Michael Carrick esteve no comando, se você observar o desempenho e as atuações na Premier League, eles podem vencer qualquer time. Eles já provaram isso. Já mostraram que são capazes de vencer os times que estão disputando o título agora.
“Com um elenco mais forte no ano que vem, por que não conseguiriam fazer isso? Na minha opinião, acho que é um pouco de desculpa quando ouço as pessoas dizerem: ‘no ano que vem é muito cedo’. Não acho que seja assim.”
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Datas importantes: Estreia na Premier League e sorteio da Liga dos Campeões
O United retomou os treinos de pré-temporada e está disputando uma série de amistosos. Grandes desafios aguardam o time contra o Atlético de Madrid, o Paris Saint-Germain, o Leeds e o AC Milan.
Os Red Devils darão início à sua campanha na Premier League 2026-27 com uma viagem para enfrentar o recém-promovido Hull City, no dia 22 de agosto. A fiel torcida já aguarda ansiosamente o sorteio da Liga dos Campeões, que acontecerá no dia 27 de agosto.
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