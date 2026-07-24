Será que Michael Carrick conseguirá um feito inédito no Manchester United desde a época de Sir Alex Ferguson? Previsão sobre a longevidade feita pelo ex-jogador dos Red Devils, vencedor da Premier League e da Liga dos Campeões

Se Carrick conseguir corresponder às expectativas, ele poderá se tornar o primeiro técnico do United desde Ferguson a permanecer no comando por mais de duas temporadas completas. Há muitos obstáculos a superar antes de se chegar a esse ponto.

Questionado se Carrick é capaz de alcançar essa façanha, Silvestre — quatro vezes campeão da Premier League —, em entrevista concedida em parceria com a Betinia, disse aoGOAL: “Como ele mesmo disse em uma entrevista ao assumir o cargo, ele precisa provar aos jogadores e à diretoria que pode permanecer no cargo por mais tempo.

“Ele só conseguirá isso se se classificar sempre para a Liga dos Campeões, praticar um bom futebol e tentar melhorar o time para conquistar o campeonato. Acho que ele terá tempo e acredito que consiga.”

“Ele nunca treinou um grande clube antes, mas tem muito conhecimento sobre o que é o United e sobre o futebol. Ele vem treinando, não tem mais 38 anos, está chegando aos 50, não é mais um rapaz jovem, então se conhece bem.

“Espero que sua comissão técnica seja boa o suficiente, porque não é mais um trabalho para um único homem. É preciso gerenciar 25 jogadores com egos inflados e salários altíssimos. O diretor esportivo tem um papel importante a desempenhar, assim como o CEO; não é como antes, não dá para comparar. Não dá para comparar Alex Ferguson, Arsène Wenger e David Dein. Agora é um jogo totalmente diferente, completamente diferente”