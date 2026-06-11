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Será que Marcus Rashford “gosta” da Premier League? A lenda do Newcastle, Chris Waddle, explica por que é improvável que o jogador do Manchester United, que está de mau humor e à margem do time, vá para o St James’ Park
O Barcelona adia a decisão sobre a opção de compra de 26 milhões de libras no contrato de empréstimo de Rashford
Esse parecia ser, sem dúvida, o caso no final de uma passagem de uma década como titular no Old Trafford. Depois de marcar 30 gols e atingir o recorde pessoal em 2023, garantindo assim um novo contrato lucrativo, Rashford foi emprestado ao Aston Villa em fevereiro de 2025.
Outra saída foi acordada na janela de transferências de verão daquele ano, com o Barcelona recebendo o versátil atacante no Camp Nou. Ele comemorou o título da La Liga com o Blaugrana, marcando 14 gols em todas as competições.
Uma longa saga em torno de um acordo definitivo se arrastou por vários meses, com o Barça relutante em exercer a opção de compra de £ 26 milhões (US$ 35 milhões). No entanto, o clube não hesitou em gastar £ 70 milhões (US$ 94 milhões) em Gordon — um jogador que também é capaz de atuar na ala esquerda ou no centro como falso nove.
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Será que Rashford poderia substituir Gordon, a nova contratação do Barcelona, no Newcastle?
Agora, especula-se sobre possíveis destinos alternativos para Rashford, com sugestões de que ele poderia substituir Gordon no St James’ Park. Questionado sobre se tal transferência faria sentido para os Magpies, a lenda do Newcastle, Waddle — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia do NewBettingOffers.co.uk — disse: “Não tenho certeza se Marcus Rashford realmente ama a Premier League. Acho que ele se perdeu um pouco. Ele teve uma ótima temporada e uma boa passagem pelo Man United, o que lhe rendeu um novo contrato milionário. Então, de repente, ele meio que perdeu o interesse; de certa forma, sua linguagem corporal não estava mais lá.
“Ele foi para o Barcelona como se fosse uma nova página na carreira dele. Mas, sejamos honestos, ele nunca realmente garantiu a vaga lá. Raphinha entra se estiver em forma nos jogos importantes. Rashford tem entrado como reserva em muitos jogos.
“Acho que eles o veem talvez como um jogador de elenco, e você pagaria 35, 40 milhões por um jogador que poderia ficar no banco 50% da temporada? Ele é um bom jogador. Sabemos que no ano passado no Man United, mais ou menos um ano antes de sair, ele estava em grande forma. Ele conseguiu aquele grande contrato e depois caiu de rendimento.
“Acho que, no caso de Marcus Rashford, muito disso é mental. Sabemos que ele tem talento. Ele é um garoto grande, muito grande. Ele pode jogar como 9, pode jogar como 11, provavelmente pode jogar como 10. Ele tem o talento, mas às vezes me pergunto: será que é uma questão mental? Ele tem todas as qualidades para ser um jogador de ponta, mas às vezes falta-lhe a linguagem corporal. Parece que ele não quer estar lá. E seja isso ou não um jogo de cabeça, para mim parece que é.
“Não tenho certeza quanto ao Barcelona, não sei se eles realmente se comprometerão com isso, porque é muito dinheiro para alguém que pode ficar no banco em 50% dos jogos.”
Será que Rashford, formado na base do Manchester United, já deu adeus à Premier League?
Quando questionado mais a fundo sobre se o Newcastle deveria, pelo menos, perguntar a Rashford se ele gostaria de substituir Gordon em Tyneside, oferecendo-lhe a chance de provar que algumas pessoas estavam erradas em Old Trafford, Waddle acrescentou: “Não sei se ele gosta da Premier League. Acho que ele gosta dessa ideia de jogar no exterior. Acho que ele está fora do radar. Quando está na Inglaterra, ele fica sob os holofotes. Obviamente, no Man United ele estava, e o Man United é um clube realmente grande.
“Se ele viria para o Newcastle e se sentiria em casa, acho que poderia ser como voltar à situação do Man United. Acho que Marcus Rashford preferiria, e provavelmente seria melhor para ele mentalmente, se estivesse na Espanha ou na Itália, ou mesmo na França. Acho que ele vai procurar opções no exterior antes de ter que voltar para o Manchester United.”
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Rashford tem a Copa do Mundo como vitrine para impressionar
O já mencionado contrato lucrativo de Rashford no Old Trafford ainda tem dois anos de vigência, o que significa que ele precisa encontrar um clube interessado para garantir a transferência que tanto deseja e começar a se estabelecer.
Desempenhar um papel de destaque pela Inglaterra na Copa do Mundo de 2026 sem dúvida ajudaria nessa busca, com uma vitrine global prestes a se abrir. O consenso geral é que ele será escalado, à frente de Gordon, para a estreia dos Três Leões contra a Croácia, em 17 de junho.