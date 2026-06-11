Será que Marcus Rashford “gosta” da Premier League? A lenda do Newcastle, Chris Waddle, explica por que é improvável que o jogador do Manchester United, que está de mau humor e à margem do time, vá para o St James’ Park

Agora, especula-se sobre possíveis destinos alternativos para Rashford, com sugestões de que ele poderia substituir Gordon no St James’ Park. Questionado sobre se tal transferência faria sentido para os Magpies, a lenda do Newcastle, Waddle — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia do NewBettingOffers.co.uk — disse: “Não tenho certeza se Marcus Rashford realmente ama a Premier League. Acho que ele se perdeu um pouco. Ele teve uma ótima temporada e uma boa passagem pelo Man United, o que lhe rendeu um novo contrato milionário. Então, de repente, ele meio que perdeu o interesse; de certa forma, sua linguagem corporal não estava mais lá.

“Ele foi para o Barcelona como se fosse uma nova página na carreira dele. Mas, sejamos honestos, ele nunca realmente garantiu a vaga lá. Raphinha entra se estiver em forma nos jogos importantes. Rashford tem entrado como reserva em muitos jogos.

“Acho que eles o veem talvez como um jogador de elenco, e você pagaria 35, 40 milhões por um jogador que poderia ficar no banco 50% da temporada? Ele é um bom jogador. Sabemos que no ano passado no Man United, mais ou menos um ano antes de sair, ele estava em grande forma. Ele conseguiu aquele grande contrato e depois caiu de rendimento.

“Acho que, no caso de Marcus Rashford, muito disso é mental. Sabemos que ele tem talento. Ele é um garoto grande, muito grande. Ele pode jogar como 9, pode jogar como 11, provavelmente pode jogar como 10. Ele tem o talento, mas às vezes me pergunto: será que é uma questão mental? Ele tem todas as qualidades para ser um jogador de ponta, mas às vezes falta-lhe a linguagem corporal. Parece que ele não quer estar lá. E seja isso ou não um jogo de cabeça, para mim parece que é.

“Não tenho certeza quanto ao Barcelona, não sei se eles realmente se comprometerão com isso, porque é muito dinheiro para alguém que pode ficar no banco em 50% dos jogos.”