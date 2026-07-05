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Será que Marcus Rashford aceitaria uma redução salarial como parte de sua reintegração ao Manchester United? Atualização sobre o retorno do atacante da Inglaterra ao Old Trafford, em meio a questionamentos sobre o contrato de 325.000 libras por semana
O dilema salarial de Rashford em Old Trafford
O United está enfrentando um complexo quebra-cabeça financeiro à medida que se aproxima o retorno de Rashford ao time titular. O atacante, que passou a última temporada no Camp Nou, está atualmente vinculado a um contrato lucrativo no valor de aproximadamente 325.000 libras por semana. Enquanto os dirigentes do United trabalham para implementar uma estrutura salarial mais equilibrada, surgiram sugestões de que Rashford talvez precise aceitar uma redução salarial para facilitar uma reintegração tranquila.
No entanto, a possibilidade de um corte salarial continua sendo altamente improvável. Com dois anos restantes em seu contrato atual, o jogador de 28 anos detém uma vantagem significativa, e o clube precisaria que ele assinasse um novo contrato para reduzir seus ganhos, de acordo com o Manchester Evening News. Há preocupações reais em Old Trafford de que manter um jogador com salário tão alto possa gerar atritos dentro do elenco, levando potencialmente outros titulares importantes a exigirem paridade com os ganhos do jogador da seleção inglesa.
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O empréstimo do Barcelona chega ao fim
A passagem de Rashford pela La Liga deu o impulso de que sua carreira tanto precisava, após um período difícil em Manchester. Durante sua passagem pelo gigante catalão, ele registrou impressionantes 14 gols e 14 assistências, provando que ainda possui o rendimento de elite que o levou a marcar 30 gols na temporada 2022-23. Apesar desse renascimento, o Barcelona teria decidido não exercer sua opção de compra definitiva de 26 milhões de libras (35 milhões de dólares), deixando seu futuro mais uma vez ligado a Manchester.
Do ponto de vista tático, trazer Rashford de volta faz bastante sentido para um time do United que carece de profundidade no elenco. Ele oferece um perfil diferente das opções atuais, como Matheus Cunha e Patrick Dorgu, e sua capacidade de atuar tanto pela ala esquerda quanto como atacante central proporciona uma cobertura essencial para Benjamin Sesko. O desafio para a comissão técnica será lidar com a “bagagem” que vem com seu retorno, ao mesmo tempo em que extrai o melhor de seu inegável talento.
A contratação de meio-campistas enfrenta um obstáculo
Enquanto a situação de Rashford ocupa o centro das atenções, a janela de transferências do United tem enfrentado várias frustrações em outras posições, principalmente no meio-campo. Os Red Devils viram recentemente Mateus Fernandes se transferir para o Tottenham depois que os Spurs igualaram o valor pedido pelo West Ham de 85 milhões de libras (114 milhões de dólares). O United acabou desistindo da negociação, avaliando o jogador da seleção sub-21 de Portugal por um valor significativamente inferior ao pago pelos rivais da Premier League.
Isso vem na sequência da decepção de ter perdido Elliot Anderson para o Manchester City no início do verão. Embora figuras dentro de Old Trafford insistam que não há pânico, a pressão está aumentando para garantir uma contratação de peso que mude o rumo desta janela de transferências. Nomes como Alex Scott estão atualmente no topo da lista de candidatos, embora a concorrência do Arsenal pelo meio-campista signifique que o United terá que agir com determinação para evitar outra perda de grande repercussão.
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Estabilidade defensiva e as teorias sobre Tonali
Apesar dos apelos dos torcedores por reforços defensivos, o clube não tem, no momento, planos de contratar mais zagueiros centrais para o elenco. Com Harry Maguire, Lisandro Martínez, Matthijs de Ligt, Leny Yoro e Ayden Heaven todos no elenco, o foco continua sendo a preparação física dos jogadores atuais. Espera-se que De Ligt retorne das suas recorrentes lesões nas costas nas primeiras semanas da nova temporada; depois disso, o clube avaliará se serão necessárias saídas em 2025.
Também circularam rumores sobre uma possível contratação de Sandro Tonali, mas fontes do United indicam que o clube nunca fez uma proposta concreta pelo jogador do Newcastle. Embora a qualidade do italiano seja admirada, as preocupações quanto ao seu desejo de permanecer na Premier League a longo prazo e seus problemas disciplinares anteriores fizeram com que ele nunca fosse um alvo prioritário. Por enquanto, a equipe de contratações está focada em garantir pelo menos um, e possivelmente dois, novos meio-campistas antes do fechamento da janela de transferências.
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