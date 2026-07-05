Será que Marcus Rashford aceitaria uma redução salarial como parte de sua reintegração ao Manchester United? Atualização sobre o retorno do atacante da Inglaterra ao Old Trafford, em meio a questionamentos sobre o contrato de 325.000 libras por semana

O United está enfrentando um complexo quebra-cabeça financeiro à medida que se aproxima o retorno de Rashford ao time titular. O atacante, que passou a última temporada no Camp Nou, está atualmente vinculado a um contrato lucrativo no valor de aproximadamente 325.000 libras por semana. Enquanto os dirigentes do United trabalham para implementar uma estrutura salarial mais equilibrada, surgiram sugestões de que Rashford talvez precise aceitar uma redução salarial para facilitar uma reintegração tranquila.

No entanto, a possibilidade de um corte salarial continua sendo altamente improvável. Com dois anos restantes em seu contrato atual, o jogador de 28 anos detém uma vantagem significativa, e o clube precisaria que ele assinasse um novo contrato para reduzir seus ganhos, de acordo com o Manchester Evening News. Há preocupações reais em Old Trafford de que manter um jogador com salário tão alto possa gerar atritos dentro do elenco, levando potencialmente outros titulares importantes a exigirem paridade com os ganhos do jogador da seleção inglesa.



