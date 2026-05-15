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Será que Lionel Messi pode conquistar sua nona Bola de Ouro? O maior jogador de todos os tempos da Argentina e o jovem prodígio do Barcelona, Lamine Yamal, ouviram de Ruud Gullit o que precisa acontecer para que ele conquiste a Bola de Ouro de 2026
Messi está três pontos à frente de Ronaldo na lista do Ballon d'Or
Messi alcançou essa façanha no Catar 2022, encerrando sua longa espera pela glória mundial. Depois de inspirar seu país a uma conquista memorável no Oriente Médio, o ex-meia do Barcelona e do Paris Saint-Germain conquistou sua oitava Bola de Ouro.
Ele está agora com três vitórias à frente de seu eterno rival Cristiano Ronaldo, com o eterno atacante português saboreando a última de suas cinco conquistas em 2017. Aos 41 anos, a lenda do Manchester United e do Real Madrid continua em grande forma no Al-Nassr, candidato ao título da Liga Profissional da Arábia Saudita.
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Será que Messi conquistará a nona Bola de Ouro em 2026?
Ronaldo fará parte de uma seleção portuguesa repleta de estrelas na Copa do Mundo de 2026, com os olhos postos no prêmio máximo do torneio. Se CR7, como capitão de seu país, completasse sua coleção de medalhas com seu estilo carismático, será que ele voltaria a ser considerado um candidato ao prêmio Ballon d’Or?
Questionado sobre se Messi e Ronaldo têm potencial para conquistar mais uma Bola de Ouro, o ex-jogador do AC Milan e do Chelsea, Gullit — que conquistou o troféu em 1987 —, disse ao GOAL em entrevista em parceria com o MrRaffle.com: “Se Messi tiver sido decisivo, então é claro. Mas é isso que Ronaldo também quer — e Portugal tem uma boa equipe também.”
Os rivais de Yamal na disputa pela Bola de Ouro
Um vencedor mais provável seria a sensação do Barcelona, Yamal. Aos 18 anos, ele já ficou em segundo lugar na votação do Ballon d’Or e tem os títulos da La Liga e do Campeonato Europeu em seu currículo brilhante.
Tem-se sugerido que o talentoso adolescente poderia vir a superar a marca de oito Bolas de Ouro de Messi, com o tempo a seu favor, mas Gullit não está convencido de que esse processo comece em 2026.
Questionado se Yamal pode conquistar seu primeiro prêmio este ano, permitindo que ele comece a perseguir o maior de todos os tempos, o ex-jogador da seleção holandesa Gullit disse: “Acho que depende de como você se sair na Copa do Mundo agora. Mesmo que ganhe a Liga dos Campeões — Yamal não pode ganhar isso desta vez de qualquer maneira —, ele precisa se destacar na Copa do Mundo para deixar sua marca e estar na disputa pelo Ballon d’Or, porque ele ainda não chegou à final.
“Então, quem mais está na final da Liga dos Campeões que chega perto este ano? [Ousmane] Dembélé, é claro — ele já ganhou. Mas, para mim, um dos melhores é Vitinha. Jogador incrível. Acho que ele é o motor daquele meio-campo. Ele também pode ser um jogador fantástico na Copa do Mundo.”
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Os craques ingleses Kane e Rice estão na disputa para a Copa do Mundo
A glória na Liga dos Campeões costuma ser um fator determinante na escolha do vencedor da Bola de Ouro a cada ano. Desta vez, a Copa do Mundo vai confundir um pouco as coisas, com o mais prestigiado dos troféus novamente em jogo.
Isso mantém o capitão da Inglaterra, Harry Kane, na disputa, mesmo após a decepção europeia com o Bayern de Munique — já que o temível atacante marcou 55 gols pelo campeão da Bundesliga nesta temporada. A estrela do Arsenal, Declan Rice, disputará a final da Liga dos Campeões e busca o título da Premier League no campeonato nacional, enquanto o “Galáctico” do Real Madrid, Kylian Mbappé, pode se colocar na disputa pela Bola de Ouro com mais atuações decisivas pela França, que o tornariam bicampeão da Copa do Mundo.