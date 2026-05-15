Será que Lionel Messi pode conquistar sua nona Bola de Ouro? O maior jogador de todos os tempos da Argentina e o jovem prodígio do Barcelona, Lamine Yamal, ouviram de Ruud Gullit o que precisa acontecer para que ele conquiste a Bola de Ouro de 2026

Um vencedor mais provável seria a sensação do Barcelona, Yamal. Aos 18 anos, ele já ficou em segundo lugar na votação do Ballon d’Or e tem os títulos da La Liga e do Campeonato Europeu em seu currículo brilhante.

Tem-se sugerido que o talentoso adolescente poderia vir a superar a marca de oito Bolas de Ouro de Messi, com o tempo a seu favor, mas Gullit não está convencido de que esse processo comece em 2026.

Questionado se Yamal pode conquistar seu primeiro prêmio este ano, permitindo que ele comece a perseguir o maior de todos os tempos, o ex-jogador da seleção holandesa Gullit disse: “Acho que depende de como você se sair na Copa do Mundo agora. Mesmo que ganhe a Liga dos Campeões — Yamal não pode ganhar isso desta vez de qualquer maneira —, ele precisa se destacar na Copa do Mundo para deixar sua marca e estar na disputa pelo Ballon d’Or, porque ele ainda não chegou à final.

“Então, quem mais está na final da Liga dos Campeões que chega perto este ano? [Ousmane] Dembélé, é claro — ele já ganhou. Mas, para mim, um dos melhores é Vitinha. Jogador incrível. Acho que ele é o motor daquele meio-campo. Ele também pode ser um jogador fantástico na Copa do Mundo.”