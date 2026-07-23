O astro português Ronaldo terá 45 anos quando a principal competição da FIFA voltar a ser o centro das atenções. Seu eterno rival, o astro sul-americano Messi, completará 43 anos daqui a quatro anos.

Considerando tudo o que eles conquistaram ao longo de suas notáveis carreiras até agora, parece tolice descartar qualquer possibilidade quando se trata dessas duas figuras icônicas. O tempo, no entanto, acabará por alcançá-los.

Ronaldo ainda tem um ano restante de contrato com o Al-Nassr, campeão da Liga Profissional da Arábia Saudita, e não deu qualquer indício de que esteja pensando em se aposentar, enquanto Messi está vinculado ao Inter Miami, vencedor da MLS Cup, até 2028.

O novo técnico de Portugal, Jorge Jesus — que trabalhou com CR7 no Oriente Médio na última temporada — deixou a porta aberta para que o mais icônico dos números 7 prolongue sua carreira na seleção até a Euro 2028. A comissão técnica da Argentina espera ver Messi aumentar seu total de 207 partidas pela seleção.

É possível que ambas as lendas continuem jogando por enquanto, sem que nenhuma decisão importante seja tomada às pressas. A Copa do Mundo de 2030 será co-sediada por Portugal — o que torna o evento ainda mais atraente para Ronaldo. Messi acaba de passar pela decepção de uma final perdida e ficou sem conquistar seu segundo título mundial.