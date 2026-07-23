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Será que Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo participarão da Copa do Mundo de 2030? Previsão feita por ex-jogador da MLS e da Premier League, que admitiu ter “conquistado troféus”
Que idade terão Messi e Ronaldo em 2030?
O astro português Ronaldo terá 45 anos quando a principal competição da FIFA voltar a ser o centro das atenções. Seu eterno rival, o astro sul-americano Messi, completará 43 anos daqui a quatro anos.
Considerando tudo o que eles conquistaram ao longo de suas notáveis carreiras até agora, parece tolice descartar qualquer possibilidade quando se trata dessas duas figuras icônicas. O tempo, no entanto, acabará por alcançá-los.
Ronaldo ainda tem um ano restante de contrato com o Al-Nassr, campeão da Liga Profissional da Arábia Saudita, e não deu qualquer indício de que esteja pensando em se aposentar, enquanto Messi está vinculado ao Inter Miami, vencedor da MLS Cup, até 2028.
O novo técnico de Portugal, Jorge Jesus — que trabalhou com CR7 no Oriente Médio na última temporada — deixou a porta aberta para que o mais icônico dos números 7 prolongue sua carreira na seleção até a Euro 2028. A comissão técnica da Argentina espera ver Messi aumentar seu total de 207 partidas pela seleção.
É possível que ambas as lendas continuem jogando por enquanto, sem que nenhuma decisão importante seja tomada às pressas. A Copa do Mundo de 2030 será co-sediada por Portugal — o que torna o evento ainda mais atraente para Ronaldo. Messi acaba de passar pela decepção de uma final perdida e ficou sem conquistar seu segundo título mundial.
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Será que Ronaldo ou Messi participarão da Copa do Mundo de 2030?
Será que algum deles ainda estará defendendo as cores de seu país quando a próxima Copa do Mundo abrir suas portas? Respondendo a essa pergunta, Silvestre — ex-companheiro de Ronaldo no Manchester United e ex-estrela da MLS —, em entrevista concedida em parceria com o BetVictor Online Casino, disse aoGOAL: “Acho que eles precisam pensar no legado. Não acho que faria sentido, do ponto de vista esportivo, continuar tentando jogar.
“A exigência física do esporte é muito grande, não a técnica. O aspecto físico é difícil. Não espero que eles joguem a próxima Copa do Mundo daqui a quatro anos.”
Silvestre acrescentou sobre a prolongação das carreiras de Messi e Ronaldo nos clubes, com conquistas de títulos ainda sendo alcançadas nesse nível: “Exceto pela Copa do Mundo, que acontece a cada quatro anos, não vejo nenhum fim para a carreira deles.
“Esses caras são apaixonados pelo esporte a esse ponto. Eles ainda causam um grande impacto e são dedicados à carreira. O que importa é jogar bem e conquistar títulos. Não vejo eles pendurando as chuteiras tão cedo.”
Como Ronaldo e Messi reagiram à decepção da Copa do Mundo de 2026
Ronaldo disse, após ver Portugal ser eliminado da Copa do Mundo de 2026 contra a Espanha nas oitavas de final: “Estou triste por sair assim, mas dei tudo de mim, sempre dei o meu melhor. Paro com a consciência tranquila. Isso é futebol, é a vida de um jogador de futebol. Às vezes se ganha, às vezes se perde. É preciso seguir em frente. Foi minha última Copa do Mundo, sim.”
Messi postou na internet após passar pela agonia da final com a Argentina contra a Espanha: “A dor é imensa, e essa ferida vai levar tempo para sarar. Mas também guardo todas as coisas boas. As partidas que conseguimos virar dando tudo de nós — momentos que ficarão para sempre em nossas memórias — e o apoio de um país inteiro que, somado ao trabalho árduo e ao esforço deste grupo, nos trouxe de volta à elite mundial mais uma vez. É difícil avaliar plenamente nossa conquista neste momento, mas este grupo chegou a duas finais consecutivas da Copa do Mundo.
“Obrigado do fundo do meu coração por cada saudação e mensagem. Mais uma vez, conseguimos nos unir como país e permanecer juntos, compartilhando o imenso orgulho de ser argentino. Também quero parabenizar a Espanha pela conquista do título.”
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Messi e Ronaldo continuam jogando pelo Inter Miami e pelo Al-Nassr
Não houve nenhuma indicação sobre planos futuros na seleção, e o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, também evitou o assunto ao retornar à América do Sul para comemorar com sua fiel torcida.
Ronaldo e Messi nunca foram do tipo que recua diante de um desafio e, pelo contrário, adoram as oportunidades de calar os céticos e reescrever os livros de história. No entanto, seria uma surpresa se ambos participassem de uma sétima Copa do Mundo em 2030.
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