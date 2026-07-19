A superstição, amplamente conhecida como a “Maldição de Drake”, sugere que qualquer atleta ou time que receba apoio público do rapper está fadado a um resultado decepcionante.

As preocupações em torno do destino da Argentina são amplificadas pela recente série de desastres nas apostas de Drake. No início deste ano, ele teria sofrido uma perda de US$ 1 milhão depois que o New England Patriots foi derrotado pelo Seattle Seahawks no Super Bowl, em fevereiro. Além disso, ele perdeu outros US$ 300 mil ao apostar que Jannik Sinner venceria Carlos Alcaraz no US Open.

Além do futebol americano, o histórico de apostas do rapper está repleto de fracassos caros em várias modalidades. De acordo com reportagens do Marca, acredita-se que suas perdas líquidas apenas nas apostas de futebol ultrapassem US$ 1,9 milhão. O site TheDrakeCurse, que acompanha suas apostas públicas, atualmente o classifica como “amaldiçoado”, observando que ele tem uma taxa de acerto de apenas 36,8% em quase 90 apostas de alto risco.