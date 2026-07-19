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Será que Lionel Messi foi “amaldiçoado” por uma aposta de US$ 1,5 milhão? Drake revela aposta na final da Copa do Mundo antes do jogo entre Argentina e Espanha - e o apoio do astro do rap nem sempre é bem-vindo
Drake reforça sua aposta na Argentina com uma participação acionária significativa
Messi está acostumado à pressão, mas, enquanto se prepara para liderar a Argentina contra a Espanha na final da Copa do Mundo da FIFA de 2026, uma nova história surgiu fora de campo. Drake revelou ter feito uma aposta impressionante de US$ 1,5 milhão na vitória da seleção sul-americana nos 90 minutos.
O ganho potencial para o magnata da música é tão impressionante quanto a aposta inicial, com um resultado positivo projetado para render cerca de US$ 5,1 milhões. Embora o ícone do rap canadense acredite claramente no talento do oito vezes vencedor da Bola de Ouro, a notícia foi recebida com grande apreensão pelos torcedores argentinos.
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As derrotas recentes alimentam a superstição antes da final
A superstição, amplamente conhecida como a “Maldição de Drake”, sugere que qualquer atleta ou time que receba apoio público do rapper está fadado a um resultado decepcionante.
As preocupações em torno do destino da Argentina são amplificadas pela recente série de desastres nas apostas de Drake. No início deste ano, ele teria sofrido uma perda de US$ 1 milhão depois que o New England Patriots foi derrotado pelo Seattle Seahawks no Super Bowl, em fevereiro. Além disso, ele perdeu outros US$ 300 mil ao apostar que Jannik Sinner venceria Carlos Alcaraz no US Open.
Além do futebol americano, o histórico de apostas do rapper está repleto de fracassos caros em várias modalidades. De acordo com reportagens do Marca, acredita-se que suas perdas líquidas apenas nas apostas de futebol ultrapassem US$ 1,9 milhão. O site TheDrakeCurse, que acompanha suas apostas públicas, atualmente o classifica como “amaldiçoado”, observando que ele tem uma taxa de acerto de apenas 36,8% em quase 90 apostas de alto risco.
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A luta da Argentina contra os presságios
No entanto, há um lado positivo histórico para a equipe de Lionel Scaloni. Drake ficou famoso por ter ganhado uma aposta de US$ 1 milhão na Argentina durante a final da Copa do Mundo de 2022 no Catar, prevendo com precisão a vitória do país sobre a França — com a necessidade de pênaltis para determinar o vencedor.
Apesar de todo o alvoroço, a Argentina vai confiar em sua excelência técnica, e não na superstição. Messi já superou a “maldição do IShowSpeed” no início do torneio, quando se acreditava que a presença do popular streamer fosse um mau presságio.
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Messi x Yamal: O confronto definitivo
Diante de uma seleção espanhola que ostenta o melhor histórico defensivo do torneio e conta com um núcleo de estrelas do Barcelona, a batalha psicológica é tão intensa quanto a física. A final também está sendo vista como um momento poético de volta às origens para Messi. O astro do Inter Miami enfrentará a sensação espanhola Lamine Yamal, um adolescente que tem dominado as manchetes ao longo de toda a competição.
A Argentina busca se tornar apenas a terceira nação da história a conquistar Copas do Mundo consecutivas, um feito que consolidaria o legado de Messi de forma incontestável.
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