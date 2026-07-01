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Será que Lawrence Shankland vai marcar 20 gols por temporada pelo Rangers? Os gigantes do Old Firm recebem um aviso sobre o atacante, enquanto Kenny Miller aposta que o “melhor da Escócia” será uma “contratação de peso”
Shankland vive o sonho após a decepção pelo título com o Hearts
Shankland, natural de Glasgow, que cresceu torcendo pelo Rangers, voltou às suas raízes com um contrato de dois anos — que inclui uma opção de prorrogação por 12 meses — após encerrar sua passagem pelo Hearts.
Ele esteve a um passo de conquistar o título da Premiership escocesa em Edimburgo na última temporada, mas acabou sofrendo uma decepção na última rodada contra o Celtic. Um novo começo e um novo desafio estão sendo abraçados por um jogador que também representou seu país na Copa do Mundo de 2026.
Shankland tem sido uma fonte constante de resultados ao longo dos anos — do Queens Park ao Ayr e ao Dundee United —, mas agora se prepara para mostrar seu talento nos maiores palcos nacionais e continentais.
Ter laços emocionais com qualquer clube pode ter dois lados, mas a paixão pessoal deve ser vista como algo positivo — já que garante 100% de comprometimento com a causa coletiva.
Será que a contratação de Shankland será uma jogada inteligente do Rangers?
Questionado sobre se Shankland será uma contratação acertada para o Rangers — já que ele se reunirá com Derek McInnes, seu técnico no Hearts —, o ex-atacante do Ibrox, Miller, em entrevista concedida em parceria com a BetGoodwin, disse ao GOAL: “Acho que ele será uma boa contratação. É mais um jogador que acompanhei bastante nas últimas seis ou sete temporadas. Lembrando do meu último ano como jogador, eu atuava na mesma liga que ele pelo Partick Thistle — ele estava no Dundee United. Assisti a muitos jogos dele naquela época.
“Ele é mais um cujo jogo realmente evoluiu. Eu diria que, naquela época, o Lawrence se concentrava totalmente nos gols. Sua produção goleadora até aquele momento, no Ayr e no Dundee United, era incrível. Isso não diminuiu nem um pouco, mas seu jogo se desenvolveu completamente.
“Acho que ele é o melhor atacante versátil da Escócia. Na hora de segurar a bola, ele é um atacante muito, muito inteligente, além de ser forte. Ele não é um atacante alto, tem provavelmente 5'10", 5'11", mas tem boa força física. Ele também tem aquela calma no jogo em que você está disputando com os zagueiros centrais e tentando segurar a bola ou conseguir faltas para a equipe avançar no campo, o que é fundamental nessas partidas.
“Ele ainda mantém essa presença de espírito, essa calma que lhe permite controlar a bola ou se conectar com os companheiros e o apoio ao seu redor. Isso não afetou o que é mais importante e o mais difícil de se fazer no jogo: marcar gols. Ele se tornou um atacante realmente muito bom nas últimas seis ou sete temporadas. Não é nenhuma surpresa vê-lo neste palco.”
Desafios que Shankland enfrentará como estrela do Old Firm
Miller continuou falando sobre Shankland ter a oportunidade de realizar o sonho de sua infância: “No Rangers, ele conseguiu sua transferência. Talvez fosse uma transferência que pudesse ter acontecido há algumas temporadas e que tem sido comentada nos últimos dois anos praticamente toda vez que a janela de transferências se abre.
“Parece que o Rangers conseguiu o jogador ou decidiu que ele é a contratação certa. É um daqueles casos em que você traz um artilheiro comprovado de dentro da própria liga. Lawrence já provou seu valor em todos os níveis e em todos os clubes.
“Eu sei por experiência própria que não é tão fácil quanto dizer que você marca gols pelo Hibs, pelo Hearts ou pelo Aberdeen, e simplesmente trazê-los para o Rangers para que marquem na mesma proporção.
“É diferente. É preciso entender que os times lutam com mais intensidade contra você, defendem melhor contra você, talvez os espaços não sejam tão amplos. Lawrence é um jogador muito, muito inteligente.
“O importante para o Rangers é que, ao trazer Lawrence Shankland, você espera que ele marque 20, 25 gols por temporada, mas ainda precisa de jogadores ao redor dele para lhe dar as oportunidades de marcar esses gols. Acho que será mais um grande verão de contratações em Ibrox. Isso já está em andamento neste momento.”
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Jogos do Rangers: Quando começa a temporada 2026-27
Shankland está ansioso para começar a jogar pelo Rangers depois de ter feito parte da seleção da Escócia que sofreu a decepção da eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo na América do Norte. A melhor maneira de superar essa frustração será começar com o pé direito no clube.
Ele não terá que esperar muito para iniciar esse novo capítulo, já que a temporada 2026-27 da Premiership escocesa está marcada para começar em 31 de julho, quando o Gers visita o Dundee United.