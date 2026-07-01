Será que Lawrence Shankland vai marcar 20 gols por temporada pelo Rangers? Os gigantes do Old Firm recebem um aviso sobre o atacante, enquanto Kenny Miller aposta que o “melhor da Escócia” será uma “contratação de peso”

Questionado sobre se Shankland será uma contratação acertada para o Rangers — já que ele se reunirá com Derek McInnes, seu técnico no Hearts —, o ex-atacante do Ibrox, Miller, em entrevista concedida em parceria com a BetGoodwin, disse ao GOAL: “Acho que ele será uma boa contratação. É mais um jogador que acompanhei bastante nas últimas seis ou sete temporadas. Lembrando do meu último ano como jogador, eu atuava na mesma liga que ele pelo Partick Thistle — ele estava no Dundee United. Assisti a muitos jogos dele naquela época.

“Ele é mais um cujo jogo realmente evoluiu. Eu diria que, naquela época, o Lawrence se concentrava totalmente nos gols. Sua produção goleadora até aquele momento, no Ayr e no Dundee United, era incrível. Isso não diminuiu nem um pouco, mas seu jogo se desenvolveu completamente.

“Acho que ele é o melhor atacante versátil da Escócia. Na hora de segurar a bola, ele é um atacante muito, muito inteligente, além de ser forte. Ele não é um atacante alto, tem provavelmente 5'10", 5'11", mas tem boa força física. Ele também tem aquela calma no jogo em que você está disputando com os zagueiros centrais e tentando segurar a bola ou conseguir faltas para a equipe avançar no campo, o que é fundamental nessas partidas.

“Ele ainda mantém essa presença de espírito, essa calma que lhe permite controlar a bola ou se conectar com os companheiros e o apoio ao seu redor. Isso não afetou o que é mais importante e o mais difícil de se fazer no jogo: marcar gols. Ele se tornou um atacante realmente muito bom nas últimas seis ou sete temporadas. Não é nenhuma surpresa vê-lo neste palco.”



