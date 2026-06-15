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Será que Kylian Mbappé consegue dividir os holofotes ou ele tem aquela aura de protagonista, como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo? Outro campeão da Copa do Mundo percebe uma mudança de mentalidade
O maior artilheiro de todos os tempos do PSG e um “Galáctico” em Madri
Leboeuf, que conquistou o título mundial com os Bleus em 1998, tem especulado sobre o que o presente e o futuro podem reservar para Mbappé. O veloz atacante foi apontado como uma futura superestrela desde o momento em que despontou no Mônaco, ainda na adolescência.
O prêmio de maior prestígio foi conquistado com a França em 2018, antes de marcar um hat-trick na final da Copa do Mundo no Catar 2022, quando a equipe sofreu uma derrota dolorosa nos pênaltis contra Messi e a Argentina.
Mbappé tornou-se o maior artilheiro de todos os tempos do Paris Saint-Germain, antes de alcançar o status de “Galáctico” no Real Madrid, e está prestes a fazer história no cenário internacional ao chegar ao topo de outra notável tabela de artilheiros com sua seleção.
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Como Messi e Ronaldo: será que Mbappé consegue dividir os holofotes?
O jogador de 27 anos se sente à vontade no centro das atenções, sob os holofotes mais intensos, mantendo um nível individual notável. Essa posição o coloca no mesmo patamar de talentos como Messi e Ronaldo, mas será que ele se sente à vontade para atuar como um jogador de equipe quando necessário?
Quando essa pergunta foi feita a Leboeuf, o ex-zagueiro — falando em parceria com a World Cup Betting — disse ao GOAL: “Ele foi feito para ser o protagonista. Desde os oito anos de idade, o mundo prometeu que ele seria um dos melhores, porque ele era incrível quando era muito jovem e continuou fazendo a coisa certa para se tornar um dos melhores.
“Mas descobrimos recentemente, ou ele descobriu recentemente, que o futebol é um esporte coletivo e, na verdade, a equipe é a estrela; especialmente com todos os grandes times que vimos conquistando títulos como a Liga dos Campeões — o Liverpool, por exemplo, e agora o Paris Saint-Germain —, o importante é jogar em conjunto.
“Quando o Real Madrid jogou muito mal e não deveria ter chegado à final contra o Liverpool. Quando enfrentaram o Chelsea, Paris Saint-Germain, Manchester City — de jeito nenhum eles deveriam ter vencido esses jogos, mas conseguiram por causa do espírito coletivo, e é por isso que acho que Kylian não tem isso em seu DNA, e quando você não tem, é difícil incorporar — especialmente neste mundo atual, onde você precisa se tornar uma estrela muito rapidamente, porque vivemos em uma “ditadura da emergência”, como eu chamo, e também porque nos tornamos muito individualistas. A Bola de Ouro se tornou muito importante, enquanto na minha época você ganhava e, cinco minutos depois, já estava esquecida.
“É um mundo diferente e não é só o Kylian Mbappé o culpado por isso. Damos importância a certos aspectos onde não deveria haver e estamos absolutamente errados, porque o futebol nos mostrou em todos os jogos que, se você não jogar em conjunto, não funciona. Vimos Neymar, Messi e Mbappé jogando juntos. Agora vemos Vinícius Júnior e Mbappé jogando juntos. Não funciona porque eles não se encaixam em um espírito coletivo e é isso que importa.
“Quando vimos o Liverpool, quem era a estrela do Liverpool? Mohamed Salah? Sim, tudo bem, mas Virgil van Dijk também era uma estrela e Alisson era uma estrela e todos aqueles jogadores que lutaram juntos, [Andy] Robertson, Trent Alexander-Arnold, os dois laterais, eles eram as estrelas. Eles cruzavam uns para os outros para marcar gols. Aquilo foi insano.
“É por isso que adoro futebol. Adoro futebol para ver isso. Não me importo com o Mbappé driblando quatro jogadores. Isso não me impressiona porque ele não vê o jogo. Por que amamos o Rodri? Por que amávamos o Kevin De Bruyne? Porque eles viam para onde iriam dar a bola antes mesmo de recebê-la. Esse é o espírito que eu amo, e eu não era um grande fã do [Diego] Maradona, mesmo ele sendo um gênio e uma estrela. Eu não gostava de gente driblando. Eu adoro quando alguém dá um passe de primeira porque viu tudo. A antecipação é a habilidade especial para mim.”
Será que Mbappé acabará por se transferir para a Premier League?
Mbappé marcou 86 gols em 103 partidas pelo Real Madrid, além de ter somado 56 gols pela seleção francesa. Ele tem demonstrado certa frustração nos últimos meses, o que levou a inevitáveis especulações sobre a possibilidade de buscar um novo desafio.
Questionado sobre se um dos atacantes mais destrutivos do planeta poderia embarcar em uma aventura na Premier League, Leboeuf acrescentou: “A Premier League mudou. Se fosse a Premier League da época em que eu jogava, eu teria dito que não, ele não está pronto para isso. Mas com o ritmo que ele tem e as oportunidades que se encontram na Inglaterra quando se joga na Premier League, sim, acho que Kylian Mbappé pode jogar em qualquer liga do mundo e seria legal vê-lo na Premier League disputando o título de artilheiro com Erling Haaland.
“Isso seria loucura, mas acho que, com o preço que custaria, ninguém pode comprá-lo agora. Não acho que seja possível. Não acho, e ninguém que consideremos um candidato para a próxima temporada.
“O Arsenal vai precisar de um atacante, mas eles não usam atacantes. Eles contornam os atacantes, então Mbappé ficaria muito chateado se tivesse o papel de Gyokeres, em que você espera por cruzamentos, espera por passes e eles nunca chegam. E o que Haaland tem sido capaz de aceitar no sistema de Pep Guardiola, tocando uma ou duas bolas por período, não tenho certeza se Kylian Mbappé aceitaria isso. Então, ele recuaria para a posição de camisa 10, tentaria tocar na bola e talvez criasse uma confusão na tática do técnico.”
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Jogos da França: estreia dos Bleus na Copa do Mundo de 2026
Mbappé vai trabalhar sob o comando de José Mourinho no Santiago Bernabéu na próxima temporada, com o “Special One” retornando a Madri para uma segunda passagem no cargo mais exigente do mundo do futebol. Ele precisa descobrir rapidamente como tirar o máximo proveito de um elenco repleto de estrelas.
Por enquanto, Mbappé está totalmente focado na Copa do Mundo — já que a França busca chegar à terceira final consecutiva —, com a equipe de Didier Deschamps pronta para dar início à sua campanha ao enfrentar o Senegal no MetLife Stadium na terça-feira.