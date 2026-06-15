Será que Kylian Mbappé consegue dividir os holofotes ou ele tem aquela aura de protagonista, como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo? Outro campeão da Copa do Mundo percebe uma mudança de mentalidade

O jogador de 27 anos se sente à vontade no centro das atenções, sob os holofotes mais intensos, mantendo um nível individual notável. Essa posição o coloca no mesmo patamar de talentos como Messi e Ronaldo, mas será que ele se sente à vontade para atuar como um jogador de equipe quando necessário?

Quando essa pergunta foi feita a Leboeuf, o ex-zagueiro — falando em parceria com a World Cup Betting — disse ao GOAL: “Ele foi feito para ser o protagonista. Desde os oito anos de idade, o mundo prometeu que ele seria um dos melhores, porque ele era incrível quando era muito jovem e continuou fazendo a coisa certa para se tornar um dos melhores.

“Mas descobrimos recentemente, ou ele descobriu recentemente, que o futebol é um esporte coletivo e, na verdade, a equipe é a estrela; especialmente com todos os grandes times que vimos conquistando títulos como a Liga dos Campeões — o Liverpool, por exemplo, e agora o Paris Saint-Germain —, o importante é jogar em conjunto.

“Quando o Real Madrid jogou muito mal e não deveria ter chegado à final contra o Liverpool. Quando enfrentaram o Chelsea, Paris Saint-Germain, Manchester City — de jeito nenhum eles deveriam ter vencido esses jogos, mas conseguiram por causa do espírito coletivo, e é por isso que acho que Kylian não tem isso em seu DNA, e quando você não tem, é difícil incorporar — especialmente neste mundo atual, onde você precisa se tornar uma estrela muito rapidamente, porque vivemos em uma “ditadura da emergência”, como eu chamo, e também porque nos tornamos muito individualistas. A Bola de Ouro se tornou muito importante, enquanto na minha época você ganhava e, cinco minutos depois, já estava esquecida.

“É um mundo diferente e não é só o Kylian Mbappé o culpado por isso. Damos importância a certos aspectos onde não deveria haver e estamos absolutamente errados, porque o futebol nos mostrou em todos os jogos que, se você não jogar em conjunto, não funciona. Vimos Neymar, Messi e Mbappé jogando juntos. Agora vemos Vinícius Júnior e Mbappé jogando juntos. Não funciona porque eles não se encaixam em um espírito coletivo e é isso que importa.

“Quando vimos o Liverpool, quem era a estrela do Liverpool? Mohamed Salah? Sim, tudo bem, mas Virgil van Dijk também era uma estrela e Alisson era uma estrela e todos aqueles jogadores que lutaram juntos, [Andy] Robertson, Trent Alexander-Arnold, os dois laterais, eles eram as estrelas. Eles cruzavam uns para os outros para marcar gols. Aquilo foi insano.

“É por isso que adoro futebol. Adoro futebol para ver isso. Não me importo com o Mbappé driblando quatro jogadores. Isso não me impressiona porque ele não vê o jogo. Por que amamos o Rodri? Por que amávamos o Kevin De Bruyne? Porque eles viam para onde iriam dar a bola antes mesmo de recebê-la. Esse é o espírito que eu amo, e eu não era um grande fã do [Diego] Maradona, mesmo ele sendo um gênio e uma estrela. Eu não gostava de gente driblando. Eu adoro quando alguém dá um passe de primeira porque viu tudo. A antecipação é a habilidade especial para mim.”