Será que Khvicha Kvaratskhelia gostaria de se juntar ao Manchester United? Os Red Devils recebem conselhos e um aviso na mesma mensagem sobre a possível contratação de Matheus Cunha

O United investiu pesadamente no reforço de seu setor ofensivo durante o verão de 2025. O clube adquiriu experiência da Premier League ao contratar Cunha, que deixou o Wolves por 62,5 milhões de libras (83 milhões de dólares), e ao tirar Bryan Mbeumo das garras do Brentford em uma transação inicial de 65 milhões de libras (86 milhões de dólares).

Este último marcou 10 gols e deu três assistências em sua temporada de estreia em Manchester, enquanto o primeiro balançou as redes seis vezes e serviu duas assistências para companheiros agradecidos. Há a promessa de que ambos ainda têm muito a oferecer.

Será, no entanto, que os Red Devils buscam trazer ainda mais poder de fogo quando outra janela de transferências se abrir? Eles precisam de alguém para fornecer munição para jogadores como Benjamin Sesko, que ganhou vida com sete gols em suas últimas nove partidas.

Kvaratskhelia acrescentaria mais habilidade e jogadas diretas pelas laterais, e ainda não atingiu seu auge aos 25 anos de idade. O United pode ter recursos disponíveis para contratar outro ponta-esquerda caso a opção de compra de Marcus Rashford, emprestado ao Barcelona, seja acionada pelos gigantes da La Liga.