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Será que Khvicha Kvaratskhelia gostaria de se juntar ao Manchester United? Os Red Devils recebem conselhos e um aviso na mesma mensagem sobre a possível contratação de Matheus Cunha
Venda de Rashford: o Manchester United pode ter recursos para contratar outro atacante
O United investiu pesadamente no reforço de seu setor ofensivo durante o verão de 2025. O clube adquiriu experiência da Premier League ao contratar Cunha, que deixou o Wolves por 62,5 milhões de libras (83 milhões de dólares), e ao tirar Bryan Mbeumo das garras do Brentford em uma transação inicial de 65 milhões de libras (86 milhões de dólares).
Este último marcou 10 gols e deu três assistências em sua temporada de estreia em Manchester, enquanto o primeiro balançou as redes seis vezes e serviu duas assistências para companheiros agradecidos. Há a promessa de que ambos ainda têm muito a oferecer.
Será, no entanto, que os Red Devils buscam trazer ainda mais poder de fogo quando outra janela de transferências se abrir? Eles precisam de alguém para fornecer munição para jogadores como Benjamin Sesko, que ganhou vida com sete gols em suas últimas nove partidas.
Kvaratskhelia acrescentaria mais habilidade e jogadas diretas pelas laterais, e ainda não atingiu seu auge aos 25 anos de idade. O United pode ter recursos disponíveis para contratar outro ponta-esquerda caso a opção de compra de Marcus Rashford, emprestado ao Barcelona, seja acionada pelos gigantes da La Liga.
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O Manchester United seria instado a considerar uma investida no mercado de transferências do PSG?
Parker acredita que uma possível contratação do PSG faz todo o sentido. O ex-zagueiro dos Red Devils — em entrevista concedida em parceria com o Uudet Kasinot — disse ao GOAL: “Ele é incrível e seria uma ótima contratação para o United, sem sombra de dúvida!
“Ele poderia ser bicampeão da Liga dos Campeões, então será que ele vai querer vir para o Manchester United? Ele pode estar satisfeito lá no PSG, mas poderia se manifestar e dizer que quer se testar em outra liga agora que já provou seu valor na França. Será que ele quer fazer isso?
“Mas, olhando para ele, diríamos que sim como contratação para o United; ele também é um workaholic. Na lateral esquerda, ele oferece mais qualidade do que Cunha, então com certeza seria uma opção a ser considerada.”
Kvaratskhelia está feliz em Paris?
Há rumores de que Kvaratskhelia — que ajudou o PSG a conquistar um título europeu histórico na última temporada — tenha ficado um pouco insatisfeito na capital francesa. Dizem que ele teria sido alvo de críticas por parte de companheiros frustrados, que o acusam de “jogar sozinho”.
O astro georgiano também tem sido escalado na ala direita por Luis Enrique, mas prefere atuar no lado oposto do campo. Várias reportagens afirmam que o United está de olho em Kvaratskhelia.
O próprio jogador, no entanto, tem falado sobre sua felicidade no Parc des Princes. Ele disse recentemente aoLe Parisien: “Para mim, Paris é realmente extraordinária. Você tem tudo aqui e, acima de tudo, esta é a cidade do amor. Quando o PSG me procurou, achei que minha esposa fosse a pessoa mais feliz do mundo.
“Antes de o PSG entrar em contato comigo, ela sempre dizia: ‘Imagina se um dia jogarmos pelo PSG, seria incrível ficar lá.’ Na minha opinião, acho muito difícil entrar lá quando há grandes jogadores como [Lionel] Messi, Neymar e [Kylian] Mbappé. Adoro tudo em Paris. Quanto mais penso nisso, mais aprecio o quanto as pessoas são respeitosas por lá.”
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Quanto custou Kvaratskhelia ao PSG?
Embora o United possa estar de olho em Kvaratskhelia, qualquer acordo de transferência não sairia barato. O PSG desembolsou 70 milhões de euros (60 milhões de libras/80 milhões de dólares) ao contratá-lo do Napoli, da Série A, em janeiro de 2025.
Desde então, ele conquistou os títulos da Ligue 1, da Liga dos Campeões e da Supercopa da UEFA, além de ter marcado 19 gols em 67 partidas. Se ele fosse colocado à venda, uma disputa acirrada por sua contratação seria desencadeada. Se isso acontecesse, então — como sugeriu Parker — surgiriam dúvidas sobre se Old Trafford seria o destino certo para ele.
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