Será que Khvicha Kvaratskhelia gostaria de se juntar ao Manchester United? Os Red Devils recebem conselhos e avisos na mesma mensagem de transferência sobre uma possível melhoria com Matheus Cunha

O United investiu pesadamente no reforço de seu ataque durante o verão de 2025. O pedigree da Premier League foi adquirido ao atrair Cunha do Wolves por £ 62,5 milhões (US$ 83 milhões) e tirar Bryan Mbeumo das garras do Brentford em um acordo inicial de £ 65 milhões (US$ 86 milhões).

Este último registrou 10 gols e três assistências durante sua campanha de estreia em Manchester, enquanto o primeiro marcou seis gols e deu duas assistências para seus companheiros de equipe. Há a promessa de que ambos ainda têm muito a oferecer.

Será que, no entanto, os Red Devils buscarão trazer ainda mais poder ofensivo quando outra janela de contratações se abrir? Eles precisam de alguém para fornecer munição para jogadores como Benjamin Sesko, que ganhou vida com sete gols em suas últimas nove partidas.

Kvaratskhelia acrescentaria mais habilidade e velocidade nas laterais, e ainda não atingiu o seu auge aos 25 anos de idade. O United pode ter fundos disponíveis para outro ala esquerdo se Marcus Rashford tiver a opção de compra do seu empréstimo ao Barcelona ativada pelos pesos pesados da La Liga.