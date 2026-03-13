Getty/GOAL
Será que Khvicha Kvaratskhelia gostaria de se juntar ao Manchester United? Os Red Devils recebem conselhos e avisos na mesma mensagem de transferência sobre uma possível melhoria com Matheus Cunha
Venda de Rashford: o Manchester United pode ter fundos para contratar outro atacante
O United investiu pesadamente no reforço de seu ataque durante o verão de 2025. O pedigree da Premier League foi adquirido ao atrair Cunha do Wolves por £ 62,5 milhões (US$ 83 milhões) e tirar Bryan Mbeumo das garras do Brentford em um acordo inicial de £ 65 milhões (US$ 86 milhões).
Este último registrou 10 gols e três assistências durante sua campanha de estreia em Manchester, enquanto o primeiro marcou seis gols e deu duas assistências para seus companheiros de equipe. Há a promessa de que ambos ainda têm muito a oferecer.
Será que, no entanto, os Red Devils buscarão trazer ainda mais poder ofensivo quando outra janela de contratações se abrir? Eles precisam de alguém para fornecer munição para jogadores como Benjamin Sesko, que ganhou vida com sete gols em suas últimas nove partidas.
Kvaratskhelia acrescentaria mais habilidade e velocidade nas laterais, e ainda não atingiu o seu auge aos 25 anos de idade. O United pode ter fundos disponíveis para outro ala esquerdo se Marcus Rashford tiver a opção de compra do seu empréstimo ao Barcelona ativada pelos pesos pesados da La Liga.
O Manchester United é instado a considerar uma tentativa de transferência do PSG?
Parker acredita que uma possível contratação do PSG faz muito sentido, com o ex-zagueiro dos Red Devils - em entrevista à Uudert Kasinot - dizendo ao GOAL: “Ele é incrível e seria uma ótima contratação para o United, sem sombra de dúvida!
“Ele pode ser bicampeão da Liga dos Campeões, então será que ele vai querer vir para o Manchester United? Ele pode estar contente no PSG, mas poderia dizer que quer se testar em outra liga agora que já provou seu valor na França. Será que ele quer fazer isso?
“Mas quando você olha para ele, você diria que sim, como contratação para o United, ele também é um workaholic. Na lateral esquerda, ele oferece mais qualidade do que Cunha, então você definitivamente estaria de olho nele.”
Kvaratskhelia está feliz em Paris?
Há rumores de que Kvaratskhelia, que ajudou o PSG a conquistar um título europeu histórico na última temporada, está um pouco inquieto na capital francesa. Ele teria sido alvo de uma investigação por parte de companheiros de equipe frustrados, que o acusam de “jogar sozinho”.
O astro georgiano também tem sido escalado na ala direita por Luis Enrique, mas prefere atuar no lado oposto do campo. Várias reportagens afirmam que o United está de olho em Kvaratskhelia.
O próprio jogador, no entanto, tem falado sobre sua felicidade no Parc des Princes. Ele disse recentemente aoLe Parisien: “Para mim, Paris é realmente extraordinária. Você tem tudo aqui e, acima de tudo, esta é a cidade do amor. Quando o PSG me contatou, achei que minha esposa era a pessoa mais feliz do mundo.
Antes do PSG entrar em contato comigo, ela sempre dizia: 'Imagine se um dia jogássemos pelo PSG, seria incrível ficar lá'. Na minha opinião, acho muito difícil ir para lá quando há grandes jogadores como [Lionel] Messi, Neymar e [Kylian] Mbappé. Amo tudo em Paris. Quanto mais penso nisso, mais aprecio o respeito das pessoas lá.”
Quanto custou Kvaratskhelia ao PSG?
Embora o United possa gostar do estilo de Kvaratskhelia, qualquer acordo de transferência não seria barato. O PSG desembolsou € 70 milhões (£ 60 milhões/$ 80 milhões) ao contratá-lo do Napoli, da Série A, em janeiro de 2025.
Desde então, ele conquistou os títulos da Ligue 1, da Liga dos Campeões e da Supercopa da UEFA, além de marcar 19 gols em 67 partidas. Se ele fosse colocado à disposição, uma disputa acirrada por sua contratação seria desencadeada. Se isso acontecesse, então — como sugerido por Parker — surgiriam questionamentos sobre se Old Trafford seria o destino certo para ele.
