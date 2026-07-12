Segundo a reportagem, o Barça estaria em busca de um substituto para Ferran Torres — que, de acordo com relatos coincidentes da mídia, estaria de olho em uma transferência para o PSG — e teria identificado Asllani como a solução adequada. O jogador da seleção do Kosovo viria, portanto, mesmo que fosse concretizada a transferência do atacante almejado, Julian Alvarez (Atlético de Madrid), para substituir Robert Lewandowski. Já nas semanas anteriores, havia rumores sobre o interesse do Barça em Asllani, que teriam se intensificado com a possível saída de Torres.

Segundo o jornal “Sport”, o Barça já teria entrado em contato com Asllani e seus assessores para manifestar um interesse inicial. A decisão sobre se haverá uma tentativa concreta de transferência, no entanto, caberia ao técnico Hansi Flick. Apesar de seu contrato com o TSG vigorar até 2029, a saída do jogador de 23 anos é considerada praticamente certa.

Asllani possui uma cláusula de rescisão no valor de 29 milhões de euros, o que não deve representar grandes problemas para o Barça caso Torres se transfira para Paris. O mesmo vale para o BVB, caso Serhou Guirassy deixe o clube. O futuro do artilheiro, que também teria uma cláusula de rescisão – no valor de 35 milhões de euros, mas válida apenas para determinados clubes de ponta –, continua incerto. No entanto, essa cláusula já deve expirar em 15 de julho. Segundo informações, o jogador de 30 anos, que estaria buscando um último grande contrato, teria recusado uma transferência para a Turquia, para o Fenerbahçe de Istambul.