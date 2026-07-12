De acordo com informações do jornal catalão *Sport*, o FC Barcelona entrou na disputa pelo atacante do TSG Hoffenheim. Os blaugranas seriam, inclusive, o motivo pelo qual ainda não foi alcançado um acordo entre o Borussia Dortmund e o jogador.
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Será que justamente esse grande clube vai se intrometer? O BVB parece ter enfrentado uma concorrência de alto nível na disputa por Fisnik Asllani
Segundo a reportagem, o Barça estaria em busca de um substituto para Ferran Torres — que, de acordo com relatos coincidentes da mídia, estaria de olho em uma transferência para o PSG — e teria identificado Asllani como a solução adequada. O jogador da seleção do Kosovo viria, portanto, mesmo que fosse concretizada a transferência do atacante almejado, Julian Alvarez (Atlético de Madrid), para substituir Robert Lewandowski. Já nas semanas anteriores, havia rumores sobre o interesse do Barça em Asllani, que teriam se intensificado com a possível saída de Torres.
Segundo o jornal “Sport”, o Barça já teria entrado em contato com Asllani e seus assessores para manifestar um interesse inicial. A decisão sobre se haverá uma tentativa concreta de transferência, no entanto, caberia ao técnico Hansi Flick. Apesar de seu contrato com o TSG vigorar até 2029, a saída do jogador de 23 anos é considerada praticamente certa.
Asllani possui uma cláusula de rescisão no valor de 29 milhões de euros, o que não deve representar grandes problemas para o Barça caso Torres se transfira para Paris. O mesmo vale para o BVB, caso Serhou Guirassy deixe o clube. O futuro do artilheiro, que também teria uma cláusula de rescisão – no valor de 35 milhões de euros, mas válida apenas para determinados clubes de ponta –, continua incerto. No entanto, essa cláusula já deve expirar em 15 de julho. Segundo informações, o jogador de 30 anos, que estaria buscando um último grande contrato, teria recusado uma transferência para a Turquia, para o Fenerbahçe de Istambul.
- Getty Images
Disputa por Fisnik Asllani: o BVB tem uma vantagem decisiva?
Além disso, surge uma situação interessante na disputa pela contratação de Asllani. Afinal, Karim Adeyemi está prestes a se transferir do BVB para o Barcelona. O Borussia já liberou o atacante no domingo para “negociações”. Em troca, o Dortmund deve receber uma quantia inicial de 22 milhões de euros, além de bônus e uma cláusula de revenda no valor de 35%.
No entanto, o BVB talvez tenha uma vantagem decisiva no caso de Asllani. O diretor esportivo Ole Book, que assumiu o cargo de Sebastian Kehl na reta final da última temporada, conhece o artilheiro desde os tempos em que atuaram juntos no SV Elversberg, recém-promovido à Bundesliga. Ele teve participação decisiva na negociação do empréstimo do jogador, da TSG para o então clube da Segunda Divisão, na temporada 2024/25.
Pelo Elversberg, Asllani marcou 19 gols e deu dez assistências em 37 partidas, o que o colocou em evidência para assumir um papel mais importante no TSG. Pelo Hoffenheim, ele somou um total de 21 participações em gols na última temporada (onze gols e dez assistências).
Histórico de transferências do Borussia Dortmund: as vendas recordes do BVB
Jogadores Posição Vendido para Ano Valor da transferência Ousmane Dembélé Ataque FC Barcelona 2017 148 milhões de euros Jude Bellingham Meio-campo Real Madrid 2023 127 milhões de euros Jadon Sancho Ataque Manchester United 2021 85 milhões de euros Christian Pulisic Ataque Chelsea FC 2019 64 milhões de euros Pierre-Emerick Aubameyang Ataque Arsenal FC 2018 63,75 milhões de euros
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