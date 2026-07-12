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Hamburger SV v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport
Tim Ursinus

Traduzido por

Será que justamente esse grande clube vai se intrometer? O BVB parece ter enfrentado uma concorrência de alto nível na disputa por Fisnik Asllani

Bundesliga
Hoffenheim
Borussia Dortmund
Barcelona
La Liga
S. Guirassy
J. Alvarez
F. Asllani
K. Adeyemi

Há meses que o BVB vem sendo associado a uma possível contratação de Fisnik Asllani. Mas agora parece que há concorrência de alto nível.

De acordo com informações do jornal catalão *Sport*, o FC Barcelona entrou na disputa pelo atacante do TSG Hoffenheim. Os blaugranas seriam, inclusive, o motivo pelo qual ainda não foi alcançado um acordo entre o Borussia Dortmund e o jogador.

  • Segundo a reportagem, o Barça estaria em busca de um substituto para Ferran Torres — que, de acordo com relatos coincidentes da mídia, estaria de olho em uma transferência para o PSG — e teria identificado Asllani como a solução adequada. O jogador da seleção do Kosovo viria, portanto, mesmo que fosse concretizada a transferência do atacante almejado, Julian Alvarez (Atlético de Madrid), para substituir Robert Lewandowski. Já nas semanas anteriores, havia rumores sobre o interesse do Barça em Asllani, que teriam se intensificado com a possível saída de Torres.

    Segundo o jornal “Sport”, o Barça já teria entrado em contato com Asllani e seus assessores para manifestar um interesse inicial. A decisão sobre se haverá uma tentativa concreta de transferência, no entanto, caberia ao técnico Hansi Flick. Apesar de seu contrato com o TSG vigorar até 2029, a saída do jogador de 23 anos é considerada praticamente certa.

    Asllani possui uma cláusula de rescisão no valor de 29 milhões de euros, o que não deve representar grandes problemas para o Barça caso Torres se transfira para Paris. O mesmo vale para o BVB, caso Serhou Guirassy deixe o clube. O futuro do artilheiro, que também teria uma cláusula de rescisão – no valor de 35 milhões de euros, mas válida apenas para determinados clubes de ponta –, continua incerto. No entanto, essa cláusula já deve expirar em 15 de julho. Segundo informações, o jogador de 30 anos, que estaria buscando um último grande contrato, teria recusado uma transferência para a Turquia, para o Fenerbahçe de Istambul.

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  • Ole BookGetty Images

    Disputa por Fisnik Asllani: o BVB tem uma vantagem decisiva?

    Além disso, surge uma situação interessante na disputa pela contratação de Asllani. Afinal, Karim Adeyemi está prestes a se transferir do BVB para o Barcelona. O Borussia já liberou o atacante no domingo para “negociações”. Em troca, o Dortmund deve receber uma quantia inicial de 22 milhões de euros, além de bônus e uma cláusula de revenda no valor de 35%.

    No entanto, o BVB talvez tenha uma vantagem decisiva no caso de Asllani. O diretor esportivo Ole Book, que assumiu o cargo de Sebastian Kehl na reta final da última temporada, conhece o artilheiro desde os tempos em que atuaram juntos no SV Elversberg, recém-promovido à Bundesliga. Ele teve participação decisiva na negociação do empréstimo do jogador, da TSG para o então clube da Segunda Divisão, na temporada 2024/25.

    Pelo Elversberg, Asllani marcou 19 gols e deu dez assistências em 37 partidas, o que o colocou em evidência para assumir um papel mais importante no TSG. Pelo Hoffenheim, ele somou um total de 21 participações em gols na última temporada (onze gols e dez assistências).

  • Histórico de transferências do Borussia Dortmund: as vendas recordes do BVB

    JogadoresPosiçãoVendido paraAnoValor da transferência
    Ousmane DembéléAtaqueFC Barcelona2017148 milhões de euros
    Jude BellinghamMeio-campoReal Madrid2023127 milhões de euros
    Jadon SanchoAtaqueManchester United202185 milhões de euros
    Christian PulisicAtaqueChelsea FC201964 milhões de euros
    Pierre-Emerick AubameyangAtaqueArsenal FC201863,75 milhões de euros

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