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Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Será que Jurrien Timber vai perder a final da Liga dos Campeões E a Copa do Mundo? Ronald Koeman revela que o panorama da lesão do craque do Arsenal e da seleção holandesa “não parece nada animador”

J. Timber
Arsenal
Holanda
R. Koeman
PSG x Arsenal
Liga dos Campeões
Copa do Mundo

Ronald Koeman deu notícias preocupantes sobre a condição física de Jurrien Timber. O zagueiro do Arsenal está lidando com uma lesão na virilha e pode perder a final da Liga dos Campeões — com sua participação na Copa do Mundo também agora em dúvida.

  • Koeman dá notícias preocupantes sobre a condição física de Timber

    Timber enfrenta um final de temporada incerto depois que o técnico da seleção holandesa, Koeman, divulgou uma atualização preocupante sobre o estado do zagueiro. O jogador de 24 anos vem lutando contra uma lesão na virilha que o manteve fora de campo pelo Arsenal durante uma fase crucial da campanha.

    Timber não joga desde que saiu mancando da vitória do Arsenal por 2 a 0 sobre o Everton, em 14 de março. Sua ausência forçou o técnico Mikel Arteta a ajustar suas opções defensivas, enquanto o clube busca títulos importantes. Os Gunners ainda têm duas partidas decisivas pela frente: um confronto da Premier League contra o Crystal Palace e a final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain.

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  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Koeman coloca em dúvida o retorno do zagueiro

    Koeman reconheceu que a recuperação de Timber continua incerta, à medida que a temporada se aproxima do clímax e os torneios internacionais se aproximam.

    “Jurrien vem lidando com isso há bastante tempo”, disse Koeman ao programa Rondo, da Ziggo. “Ele está treinando novamente para ver se consegue chegar à final da Liga dos Campeões e se estará disponível para a Copa do Mundo. No momento, a situação não parece muito animadora.”

  • A lesão surge numa fase crucial da temporada

    Timber tornou-se uma peça fundamental do sistema defensivo do Arsenal nesta temporada, tendo disputado 43 partidas em todas as competições. No entanto, sua lesão na virilha surgiu no pior momento possível. O Arsenal está prestes a conquistar seu primeiro título do campeonato em 22 anos, ao mesmo tempo em que se prepara para a partida europeia mais importante da história recente do clube.

    Para Timber, pessoalmente, o que está em jogo é igualmente importante. Perder a final da Liga dos Campeões seria uma grande decepção, mas os comentários de Koeman sugerem que sua participação na próxima Copa do Mundo também pode estar em risco.

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Corrida contra o tempo para o zagueiro do Arsenal

    O Arsenal vai se concentrar primeiro na última partida do campeonato contra o Palace, antes de voltar sua atenção para a final da Liga dos Campeões contra o PSG. Enquanto isso, Timber continua sua recuperação e treinamento na tentativa de retornar antes da Copa do Mundo.

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