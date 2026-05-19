Será que Jurrien Timber vai perder a final da Liga dos Campeões E a Copa do Mundo? Ronald Koeman revela que o panorama da lesão do craque do Arsenal e da seleção holandesa “não parece nada animador”

Timber enfrenta um final de temporada incerto depois que o técnico da seleção holandesa, Koeman, divulgou uma atualização preocupante sobre o estado do zagueiro. O jogador de 24 anos vem lutando contra uma lesão na virilha que o manteve fora de campo pelo Arsenal durante uma fase crucial da campanha.

Timber não joga desde que saiu mancando da vitória do Arsenal por 2 a 0 sobre o Everton, em 14 de março. Sua ausência forçou o técnico Mikel Arteta a ajustar suas opções defensivas, enquanto o clube busca títulos importantes. Os Gunners ainda têm duas partidas decisivas pela frente: um confronto da Premier League contra o Crystal Palace e a final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain.