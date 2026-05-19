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Será que Jurrien Timber vai perder a final da Liga dos Campeões E a Copa do Mundo? Ronald Koeman revela que o panorama da lesão do craque do Arsenal e da seleção holandesa “não parece nada animador”
Koeman dá notícias preocupantes sobre a condição física de Timber
Timber enfrenta um final de temporada incerto depois que o técnico da seleção holandesa, Koeman, divulgou uma atualização preocupante sobre o estado do zagueiro. O jogador de 24 anos vem lutando contra uma lesão na virilha que o manteve fora de campo pelo Arsenal durante uma fase crucial da campanha.
Timber não joga desde que saiu mancando da vitória do Arsenal por 2 a 0 sobre o Everton, em 14 de março. Sua ausência forçou o técnico Mikel Arteta a ajustar suas opções defensivas, enquanto o clube busca títulos importantes. Os Gunners ainda têm duas partidas decisivas pela frente: um confronto da Premier League contra o Crystal Palace e a final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain.
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Koeman coloca em dúvida o retorno do zagueiro
Koeman reconheceu que a recuperação de Timber continua incerta, à medida que a temporada se aproxima do clímax e os torneios internacionais se aproximam.
“Jurrien vem lidando com isso há bastante tempo”, disse Koeman ao programa Rondo, da Ziggo. “Ele está treinando novamente para ver se consegue chegar à final da Liga dos Campeões e se estará disponível para a Copa do Mundo. No momento, a situação não parece muito animadora.”
A lesão surge numa fase crucial da temporada
Timber tornou-se uma peça fundamental do sistema defensivo do Arsenal nesta temporada, tendo disputado 43 partidas em todas as competições. No entanto, sua lesão na virilha surgiu no pior momento possível. O Arsenal está prestes a conquistar seu primeiro título do campeonato em 22 anos, ao mesmo tempo em que se prepara para a partida europeia mais importante da história recente do clube.
Para Timber, pessoalmente, o que está em jogo é igualmente importante. Perder a final da Liga dos Campeões seria uma grande decepção, mas os comentários de Koeman sugerem que sua participação na próxima Copa do Mundo também pode estar em risco.
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Corrida contra o tempo para o zagueiro do Arsenal
O Arsenal vai se concentrar primeiro na última partida do campeonato contra o Palace, antes de voltar sua atenção para a final da Liga dos Campeões contra o PSG. Enquanto isso, Timber continua sua recuperação e treinamento na tentativa de retornar antes da Copa do Mundo.