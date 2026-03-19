Embora faltem alguns nomes de destaque, nenhuma ausência é nem de longe tão espetacular ou surpreendente quanto naquela época. Maximilian Mittelstädt, Karim Adeyemi, Niclas Füllkrug e Robert Andrich ainda estão longe de sua melhor forma. Angelo Stiller e Maximilian Beier já não tinham sido convocados na última lista. A situação de Said El Mala no 1. FC Köln não mudou. Nenhum deles é um peso-pesado. Jamal Musiala deve se recuperar de seus problemas no tornozelo em Munique.

As primeiras convocações de Lennart Karl e Jonas Urbig são justificáveis, considerando seu desempenho no FC Bayern, e devem ser bem recebidas pelo grande público. Com sete jogadores, o time de Munique volta a formar um grande contingente; na Copa do Mundo, esse número pode chegar a oito, caso Musiala se recupere a tempo.

Musiala é o único jogador não convocado que – desde que esteja em forma até lá – pode contar com certeza com uma convocação para a Copa do Mundo. Kevin Schade disputa com Beier e Adeyemi a vaga de atacante de contra-ataque no elenco, como confirmou Nagelsmann em sua coletiva de imprensa na quinta-feira. O técnico da seleção alemã deu apoio a Nick Woltemade, apesar de sua fase difícil no Newcastle United. Stiller dificilmente pode contar com chances após as explicações detalhadas de Nagelsmann sobre sua não convocação.

As maiores surpresas na convocação da seleção são consideradas como tal principalmente devido aos próprios anúncios de Nagelsmann: o retorno de Anton Stach à DFB após quatro anos de ausência e a classificação de Felix Nmecha como “jogador ofensivo”, acompanhadas por declarações sobre Leon Goretzka na coletiva de imprensa.