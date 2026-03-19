“A pausa de inverno já durou o suficiente”, pensou Julian Nagelsmann há duas semanas e meia, e voltou a chamar a atenção com uma entrevista sensacional. Na revista Kicker, o técnico da seleção alemã preparou o futebol alemão para a Copa do Mundo com declarações polêmicas, bem como para a recente convocação da lista final de convocados antes do torneio na América do Norte.
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Será que Julian Nagelsmann está mudando de ideia? No anúncio da convocação da DFB, chama a atenção um detalhe interessante sobre Felix Nmecha
“Haverá decisões, isso já posso adiantar, que provavelmente não serão muito bem recebidas. Nem pelos jogadores, nem pelo público em geral”, anunciou Nagelsmann com ar significativo. Ao contrário do que aconteceu com a convocação de março, antes do Euro 2024 em casa, quando ele cortou Mats Hummels, Niklas Süle, Leon Goretzka e Serge Gnabry e chamou Toni Kroos de volta, não houve nenhuma grande surpresa em março de 2026.
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Seleção da DFB: Jamal Musiala deve entrar na lista de convocados para a Copa do Mundo
Embora faltem alguns nomes de destaque, nenhuma ausência é nem de longe tão espetacular ou surpreendente quanto naquela época. Maximilian Mittelstädt, Karim Adeyemi, Niclas Füllkrug e Robert Andrich ainda estão longe de sua melhor forma. Angelo Stiller e Maximilian Beier já não tinham sido convocados na última lista. A situação de Said El Mala no 1. FC Köln não mudou. Nenhum deles é um peso-pesado. Jamal Musiala deve se recuperar de seus problemas no tornozelo em Munique.
As primeiras convocações de Lennart Karl e Jonas Urbig são justificáveis, considerando seu desempenho no FC Bayern, e devem ser bem recebidas pelo grande público. Com sete jogadores, o time de Munique volta a formar um grande contingente; na Copa do Mundo, esse número pode chegar a oito, caso Musiala se recupere a tempo.
Musiala é o único jogador não convocado que – desde que esteja em forma até lá – pode contar com certeza com uma convocação para a Copa do Mundo. Kevin Schade disputa com Beier e Adeyemi a vaga de atacante de contra-ataque no elenco, como confirmou Nagelsmann em sua coletiva de imprensa na quinta-feira. O técnico da seleção alemã deu apoio a Nick Woltemade, apesar de sua fase difícil no Newcastle United. Stiller dificilmente pode contar com chances após as explicações detalhadas de Nagelsmann sobre sua não convocação.
As maiores surpresas na convocação da seleção são consideradas como tal principalmente devido aos próprios anúncios de Nagelsmann: o retorno de Anton Stach à DFB após quatro anos de ausência e a classificação de Felix Nmecha como “jogador ofensivo”, acompanhadas por declarações sobre Leon Goretzka na coletiva de imprensa.
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Seleção da DFB: Felix Nmecha está classificado como “atacante” desta vez
Em entrevista à revista Kicker, Nagelsmann lamentou a falta de volantes com forte capacidade ofensiva. Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha, Pascal Groß, Angelo Stiller e Robert Andrich são, na sua opinião, “todos jogadores de características muito semelhantes”. Por isso, ele não planeja formar uma dupla de volantes composta por Pavlovic e Nmecha, algo que muitos torcedores e especialistas, liderados pelo crítico Lothar Matthäus, exigem veementemente. “Um dos dois tem, sem dúvida, boas chances de jogar”, disse Nagelsmann. “Mas precisamos de um perfil um pouco diferente para a parte mais ofensiva.”
Para essa função, Nagelsmann prometeu uma vaga de titular na Copa do Mundo ao reserva do Bayern de Munique, Goretzka, que é bastante controverso entre o público do futebol alemão. O técnico da seleção alemã evitou responder à pergunta sobre se consideraria Stach como alternativa. O jogador de 27 anos está indo “bem” no Leeds United, “mas não é extremamente forte no jogo aéreo nem é o melhor nos duelos, sendo também alguém que gosta de ter o jogo à sua frente”.
Apesar disso, Nagelsmann convocou Stach de forma surpreendente para a seleção, assim como Pavlovic, Nmecha e Groß – ou seja, aos seus olhos, quatro tipos de jogadores muito semelhantes para, presumivelmente, uma única posição. No entanto, no caso de Nmecha, está se desenhando uma reviravolta. Ao contrário do que aconteceu no outono e contrariando as declarações recentes do técnico da seleção alemã, o jogador do Dortmund não está listado na lista de convocados desta vez como “defensivo”, mas sim como “ofensivo”. É possível que Nagelsmann esteja agora considerando uma dupla de volantes composta por Pavlovic e Nmecha – em detrimento de Goretzka.
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Julian Nagelsmann volta atrás em relação a Leon Goretzka
Na coletiva de imprensa, Nagelsmann soou, pelo menos nesse ponto, bem diferente do que havia dito na entrevista à revista Kicker. Suas declarações sobre Goretzka teriam sido mal interpretadas. “Eu disse: ‘Ele tem boas chances de jogar’”, citou Nagelsmann corretamente, acrescentando: “Jogar significa também dois minutos.” O que Nagelsmann omitiu foi a segunda parte de sua declaração da época. Na íntegra: “No momento, Leon Goretzka, apesar do pouco tempo de jogo no Bayern, terá boas chances de jogar e de ter um papel semelhante ao que teve nas eliminatórias da Copa do Mundo.” Lá, Goretzka foi titular em cinco das seis partidas e entrou como reserva na última. Ou seja: titular.
Agora, Nagelsmann também mencionou o pouco tempo de jogo de Goretzka recentemente no Bayern e, além disso, abordou proativamente o assunto de Nmecha. “Temos no elenco, com Felix Nmecha, um jogador que também pode ocupar essa posição, mas que a interpreta de maneira um pouco diferente.” Até o momento, Pavlovic e Nmecha nunca estiveram juntos no time titular sob o comando de Nagelsmann; talvez isso aconteça pela primeira vez em um dos próximos amistosos contra Gana e a Suíça.
Seleção da DFB: O elenco da Seleção Alemã
Posição Jogador Clube Goleiro Oliver Baumann TSG Hoffenheim Goleiro Alexander Nübel VfB Stuttgart Goleiro Jonas Urbig FC Bayern de Munique Defesa Waldemar Anton Borussia Dortmund Defesa Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt Defensivo Pascal Groß Brighton & Hove Albion Defesa Joshua Kimmich FC Bayern de Munique Defensivo Aleksandar Pavlovic FC Bayern de Munique Defensivo David Raum RB Leipzig Defesa Antonio Rüdiger Real Madrid Defesa Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund Defesa Anton Stach Leeds United Defensivo Jonathan Tah FC Bayern de Munique Defensivo Malick Thiaw Newcastle United Defesa Josha Vagnoman VfB Stuttgart Ofensivo Leon Goretzka FC Bayern de Munique Ataque Serge Gnabry FC Bayern de Munique Ataque Kai Havertz Arsenal Ataque Lennart Karl FC Bayern de Munique Ataque Jamie Leweling VfB Stuttgart Ataque Felix Nmecha Borussia Dortmund Ataque Leroy Sané Galatasaray Istambul Ataque Kevin Schade FC Brentford Ataque Deniz Undav VfB Stuttgart Ataque Florian Wirtz FC Liverpool Ataque Nick Woltemade Newcastle United