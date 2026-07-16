Apesar disso, o incidente pode ter consequências para Bellingham. A FIFA já anunciou que a cena será investigada — na pior das hipóteses, o jogador de 23 anos corre o risco de ser suspenso.

O próprio jogador inglês não quis se pronunciar sobre a cena em questão e, após o apito final, limitou-se a expressar sua grande decepção por ter perdido mais uma vez a chance de chegar à final.

“Isso é tão devastador. Eu queria fazer parte da seleção inglesa que finalmente conseguisse, que finalmente cruzasse a linha de chegada. Sinto muito. Quanto mais bonita a jornada, mais doloroso é o fim”, disse Bellingham.

Após o gol de abertura marcado por Anthony Gordon aos 55 minutos de jogo, por muito tempo parecia que os Three Lions iriam disputar sua primeira final desde a conquista do título em 1966. No entanto, dois gols no final da partida, marcados por Fernández (85’) e Martínez (90’+2’), puseram um fim abrupto a essas esperanças.

Devido à sua política de substituições, o técnico Thomas Tuchel, em especial, tornou-se alvo das críticas.