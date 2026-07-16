O inglês cometeu uma grave falha após a eliminação dos Three Lions contra a Albiceleste (1 a 2). Nas imagens da TV, ficou bem claro que, após o apito final, Bellingham deu um golpe na nuca de Barco, que comemorava.
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Será que Jude Bellingham vai mesmo ser suspenso? Eis o motivo pelo qual o astro da Inglaterra agrediu Valentin Barco, da Argentina, na semifinal da Copa do Mundo
Em seguida, o meio-campista do Real Madrid dirigiu mais algumas palavras ao argentino. Barco empurrou o ex-jogador do Dortmund, antes que Nico Paz e Nicolás Otamendi se interpusessem e separassem os dois envolvidos na briga. Bellingham, em especial, que ainda gritava com Barco, precisou ser contido.
A princípio, não ficou claro o motivo da briga entre os dois, mas, segundo a mídia inglesa, Barco já havia se comportado de maneira inadequada quando Enzo Fernández marcou o gol de empate. Ele teria comemorado de forma provocativa e desrespeitosa em frente ao banco da seleção inglesa, liderado pelo técnico Thomas Tuchel.
Imagens de vídeo mostram também como Barco, após o tão comemorado gol da vitória de Lautaro Martínez, correu em direção a ele e gritou um pouco alto na direção aproximada de Bellingham.
- Getty
Jude Bellingham será suspenso por causa do golpe que desferiu?
Apesar disso, o incidente pode ter consequências para Bellingham. A FIFA já anunciou que a cena será investigada — na pior das hipóteses, o jogador de 23 anos corre o risco de ser suspenso.
O próprio jogador inglês não quis se pronunciar sobre a cena em questão e, após o apito final, limitou-se a expressar sua grande decepção por ter perdido mais uma vez a chance de chegar à final.
“Isso é tão devastador. Eu queria fazer parte da seleção inglesa que finalmente conseguisse, que finalmente cruzasse a linha de chegada. Sinto muito. Quanto mais bonita a jornada, mais doloroso é o fim”, disse Bellingham.
Após o gol de abertura marcado por Anthony Gordon aos 55 minutos de jogo, por muito tempo parecia que os Three Lions iriam disputar sua primeira final desde a conquista do título em 1966. No entanto, dois gols no final da partida, marcados por Fernández (85’) e Martínez (90’+2’), puseram um fim abrupto a essas esperanças.
Devido à sua política de substituições, o técnico Thomas Tuchel, em especial, tornou-se alvo das críticas.
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