Getty/GOAL
Traduzido por
Será que José Mourinho vale a pena? O Real Madrid não tem garantias de vitória com o “Special One”, enquanto Michael Owen prevê se o português vai durar uma temporada
- Getty Images
Quando foi a última vez que Mourinho conquistou um título importante?
Mourinho conquistou o título da Liga e a Copa del Rey durante sua passagem anterior pela capital espanhola — que durou 178 partidas entre 2010 e 2013. Naquela época, ele enfrentava o time repleto de estrelas do Barcelona, comandado por Pep Guardiola — com Lionel Messi e companhia representando a adversária mais difícil.
Mais títulos foram conquistados desde então — incluindo um título da Premier League com o Chelsea e a conquista da Liga Europa com o Manchester United —, mas o franco técnico de 63 anos saboreou pela última vez a conquista de um grande troféu ao levantar a Conference League com a Roma em 2022.
Passagens relativamente curtas pelo Fenerbahçe e pelo Benfica foram registradas, com questionamentos sobre um suposto enfraquecimento de seu poder, mas o Real está pronto para arriscar novamente com um rosto familiar, já que Florentino Pérez faz uma aposta calculada em um homem com um currículo brilhante.
Será que o Real Madrid está priorizando a essência em detrimento do estilo com Mourinho?
Questionado sobre se essa é uma decisão acertada ou uma receita para o desastre, o ex-atacante do Real Madrid Owen — garoto-propaganda do Casino.org no Reino Unido, um dos principais sites de comparação que ajuda os britânicos a encontrar cassinos online que atendam às suas preferências — disse ao GOAL: “Para mim, foi uma surpresa. Ele não teve um desempenho muito bom em seus últimos trabalhos. Ele já passou pelo Real Madrid. Fiquei surpreso com isso. Não estou muito entusiasmado, para ser sincero. Vamos esperar para ver.
“O Barcelona está em boa forma no momento. Ele terá muito trabalho pela frente. Mas, no fim das contas, é o Real Madrid. Eles têm muito dinheiro. Têm muitos jogadores excelentes. Têm um estádio incrível, um elenco excelente. É um cargo incrível de se assumir, então não o culpo por aceitá-lo. Mas devo admitir que fiquei surpreso que o Madrid tenha oferecido o cargo a ele.”
Com o Real Madrid passando duas temporadas sem conquistar os maiores títulos nacionais e continentais, será que agora eles estão dispostos a sacrificar o estilo em prol da substância? Em resposta a essa pergunta, Owen acrescentou: “De certa forma. Mas há muitos outros treinadores que vencem. O que José Mourinho ganhou nos últimos cinco anos ou algo assim? Mesmo a sua passagem pelo Real Madrid não foi brilhante. Portanto, não é como se colocassem o José e a vitória fosse garantida, e tivessem de simplesmente aceitar todo o lixo que vem junto com isso — o drama e tudo o mais.
“Não há garantia de vitória com ele. Dava para dizer que havia há 15 anos. Mas simplesmente contratá-lo e dizer: ‘tudo bem, vamos aceitar o drama, mas pelo menos vamos ganhar’. Não acho que isso seja garantido de forma alguma. Se fosse apenas uma garantia de vitória, então eu entenderia. Mas não acho que exista essa garantia.”
- Getty Images
Será que Mourinho vai passar uma temporada inteira no comando do Santiago Bernabéu?
Mourinho durou apenas 62 jogos no Fenerbahçe e 45 após retornar às suas origens no Benfica; será ele, então, o homem certo para construir um futuro mais promissor a longo prazo no Bernabéu? Questionado sobre se ele ainda estará em Madri quando a temporada 2026-27 chegar ao fim, Owen disse: “Com o Real Madrid, é basicamente uma questão de sorte, não é? Você está ganhando, tudo está ótimo. E se não estiver, então você é demitido. Provavelmente é uma questão de sorte. Aquela liga é uma questão de sorte.
“Quem vai ganhar, o Barcelona ou o Real Madrid? E quem não ganhar, ou o Hansi Flick vai ser demitido ou o José Mourinho vai ser demitido na metade da próxima temporada, eu imagino. É uma questão de sorte, escolha você.
“Eu teria pensado que o Real Madrid estaria olhando para o futuro, buscando construir algo. Acho que é uma contratação de curto prazo e sem imaginação. Ele tem as credenciais, mas eu esperava outra pessoa.”
Será que Mourinho consegue lidar com os egos de Mbappé e Vinícius Júnior?
Mourinho vai trabalhar com alguns jogadores de grande carisma e personalidade — como Vinícius Júnior e Kylian Mbappé. Questionado sobre se será possível evitar atritos no vestiário, Owen disse: “Uma coisa que o José tem é que todos que jogam para ele o adoram.
“Todos com quem converso que já tiveram ele como técnico, ou a grande maioria, acham que ele é um técnico incrível no relacionamento individual. Acho que, se há alguém com potencial para resolver tudo isso, então essa pode ser uma boa contratação. Mas isso ainda está para ser visto também.”
- GOAL
Mourinho terá a janela de transferências de verão para montar seu elenco
O Real Madrid ainda não confirmou oficialmente o retorno de Mourinho, e o Benfica deve receber uma indenização considerável, mas Álvaro Arbeloa foi dispensado do cargo de técnico interino.
Mourinho deve ter um verão inteiro — incluindo a pré-temporada e mais uma janela de transferências — para se reestabelecer e deixar sua marca em um elenco que vem apresentando um desempenho abaixo do esperado. Resta saber quanto tempo essa experiência vai durar.