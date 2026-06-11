Questionado sobre se essa é uma decisão acertada ou uma receita para o desastre, o ex-atacante do Real Madrid Owen — garoto-propaganda do Casino.org no Reino Unido, um dos principais sites de comparação que ajuda os britânicos a encontrar cassinos online que atendam às suas preferências — disse ao GOAL: “Para mim, foi uma surpresa. Ele não teve um desempenho muito bom em seus últimos trabalhos. Ele já passou pelo Real Madrid. Fiquei surpreso com isso. Não estou muito entusiasmado, para ser sincero. Vamos esperar para ver.

“O Barcelona está em boa forma no momento. Ele terá muito trabalho pela frente. Mas, no fim das contas, é o Real Madrid. Eles têm muito dinheiro. Têm muitos jogadores excelentes. Têm um estádio incrível, um elenco excelente. É um cargo incrível de se assumir, então não o culpo por aceitá-lo. Mas devo admitir que fiquei surpreso que o Madrid tenha oferecido o cargo a ele.”

Com o Real Madrid passando duas temporadas sem conquistar os maiores títulos nacionais e continentais, será que agora eles estão dispostos a sacrificar o estilo em prol da substância? Em resposta a essa pergunta, Owen acrescentou: “De certa forma. Mas há muitos outros treinadores que vencem. O que José Mourinho ganhou nos últimos cinco anos ou algo assim? Mesmo a sua passagem pelo Real Madrid não foi brilhante. Portanto, não é como se colocassem o José e a vitória fosse garantida, e tivessem de simplesmente aceitar todo o lixo que vem junto com isso — o drama e tudo o mais.

“Não há garantia de vitória com ele. Dava para dizer que havia há 15 anos. Mas simplesmente contratá-lo e dizer: ‘tudo bem, vamos aceitar o drama, mas pelo menos vamos ganhar’. Não acho que isso seja garantido de forma alguma. Se fosse apenas uma garantia de vitória, então eu entenderia. Mas não acho que exista essa garantia.”