Será que José Mourinho vai levá-lo para o Real Madrid? Parece que o BVB enfrenta, afinal, o pior cenário possível com Nico Schlotterbeck

Portanto, é bastante evidente que, apesar da contratação de Konaté, o Real continua buscando reforços para a posição de zagueiro central. Financeiramente, a cláusula de Schlotterbeck não deve representar um problema para os merengues; afinal, Perez já havia anunciado, durante sua reeleição, que pretendia esvaziar os cofres do clube para oferecer ao técnico Mourinho, que retorna ao comando, um time mais competitivo do que o da última temporada, que terminou sem títulos.

Além de uma contratação de superestrela por bem mais de 100 milhões de euros, estão previstas várias outras contratações. E talvez Schlotterbeck seja uma delas. Por isso, os merengues planejam apresentar uma oferta ao jogador em breve, segundo a reportagem do tabloide. Afinal, há também uma certa pressão para agir. A cláusula perde a validade por volta da final da Copa do Mundo, em 19 de julho.

Mas ele também deve continuar a ter um papel nos planos de transferências do Liverpool, já que a situação na zaga em Anfield Road está, na verdade, ainda mais crítica após a saída de Konaté.

Embora Virgil van Dijk ainda tenha contrato até 2027, é questionável se o jogador de 34 anos continuará além disso. Afinal, as negociações com o holandês em 2025 já se mostraram difíceis. Além do capitão, após a saída de Konaté, restam apenas Joe Gomez e Giovanni Leoni como zagueiros centrais de formação no elenco. E Leoni, que os Reds haviam contratado do Parma no verão de 2025 por 30 milhões, sofreu uma lesão no ligamento cruzado logo em sua primeira partida, perdendo assim praticamente toda a sua temporada de estreia.