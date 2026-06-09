É o que relata o jornal *Bild*. Segundo a publicação, o novo mentor do Real Madrid no banco de reservas, José Mourinho, seria um “fã de Schlotterbeck”. Por outro lado, o jogador da seleção alemã teria “enfatizado várias vezes em seu círculo mais próximo” que uma transferência para o Real Madrid sempre o atraiu.
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Será que José Mourinho vai levá-lo para o Real Madrid? Parece que o BVB enfrenta, afinal, o pior cenário possível com Nico Schlotterbeck
Para o BVB, a situação pode se tornar extremamente preocupante. O jogador de 26 anos renovou seu contrato até 2031 em abril, após longas e árduas negociações, mas, nesse processo, negociou uma cláusula de rescisão no valor de 50 a 60 milhões de euros, válida para três clubes. De acordo com o jornal Bild, entre eles estão o Real Madrid e o Liverpool, dois grandes clubes que, justamente neste verão, têm uma grande necessidade de reforços na zaga.
O fato de, por exemplo, os Reds terem grande probabilidade de precisarem atuar no mercado de zagueiros centrais é algo que eles devem atribuir tanto ao Real quanto a si mesmos. Pois, de forma totalmente inesperada, o Liverpool não conseguiu chegar a um acordo com Ibrahima Konaté para um novo contrato; o jogador de 27 anos agora se juntará ao Real Madrid sem custo de transferência. Isso já havia sido anunciado pelo presidente Florentino Pérez caso fosse reeleito, o que de fato ocorreu.
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O Real Madrid corre o risco de enfrentar uma grande reformulação na zaga
Mas é muito provável que o Real não pare por aí. Afinal, a defesa central do clube real é, sem dúvida, um motivo de preocupação. Dean Huijsen, que chegou no verão passado vindo do AFC Bournemouth por 63 milhões de euros, teve uma temporada de estreia bastante irregular. O resultado: não havia vaga para o jogador de 21 anos na seleção espanhola para a Copa do Mundo.
David Alaba, por sua vez, vai deixar o clube, e o grande talento Raul Asencio também está prestes a se despedir, segundo o jornal Bild. Já Eder Militão, que era titular, sofreu mais uma lesão grave na coxa pouco antes da Copa do Mundo, após duas rupturas do ligamento cruzado e uma ruptura muscular. A cirurgia no final de abril resultou na desistência da Copa do Mundo. Militão provavelmente ficará fora dos gramados até bem no final do outono.
Embora tudo indique que Antonio Rüdiger renovará seu contrato até 2027, o jogador da seleção alemã já tem 33 anos e, recentemente, também tem enfrentado repetidamente problemas musculares e nos joelhos, alguns deles graves.
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O Real Madrid abre os cofres para Mourinho – Liverpool enfrenta dificuldades na defesa central
Portanto, é bastante evidente que, apesar da contratação de Konaté, o Real continua buscando reforços para a posição de zagueiro central. Financeiramente, a cláusula de Schlotterbeck não deve representar um problema para os merengues; afinal, Perez já havia anunciado, durante sua reeleição, que pretendia esvaziar os cofres do clube para oferecer ao técnico Mourinho, que retorna ao comando, um time mais competitivo do que o da última temporada, que terminou sem títulos.
Além de uma contratação de superestrela por bem mais de 100 milhões de euros, estão previstas várias outras contratações. E talvez Schlotterbeck seja uma delas. Por isso, os merengues planejam apresentar uma oferta ao jogador em breve, segundo a reportagem do tabloide. Afinal, há também uma certa pressão para agir. A cláusula perde a validade por volta da final da Copa do Mundo, em 19 de julho.
Mas ele também deve continuar a ter um papel nos planos de transferências do Liverpool, já que a situação na zaga em Anfield Road está, na verdade, ainda mais crítica após a saída de Konaté.
Embora Virgil van Dijk ainda tenha contrato até 2027, é questionável se o jogador de 34 anos continuará além disso. Afinal, as negociações com o holandês em 2025 já se mostraram difíceis. Além do capitão, após a saída de Konaté, restam apenas Joe Gomez e Giovanni Leoni como zagueiros centrais de formação no elenco. E Leoni, que os Reds haviam contratado do Parma no verão de 2025 por 30 milhões, sofreu uma lesão no ligamento cruzado logo em sua primeira partida, perdendo assim praticamente toda a sua temporada de estreia.