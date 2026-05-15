Será que José Mourinho conseguirá realizar um “segundo milagre” com o retorno de Cristiano Ronaldo ao Real Madrid? Ex-estrela da La Liga avalia as chances de se concretizar essa transferência surpreendente

Mendieta também expressou preocupações quanto à decisão de trazer Mourinho de volta para um segundo mandato, destacando a evolução tanto do técnico quanto do clube. Ele acrescentou: “Para mim, pessoalmente, o retorno de José Mourinho ao Real Madrid é uma surpresa. Acho que, às vezes, uma segunda vez é arriscada. Na minha experiência profissional, não creio que haja muitos casos em que isso dê certo.

"Uma terceira vez, não acho que seja apropriado. Também acho que não é o Mourinho que era anos atrás, na primeira vez. Acho que as coisas mudaram muito para o próprio Mourinho.

“Há muitas pessoas próximas ao clube dizendo que ele é a prioridade, que é a primeira escolha do presidente, mas acho que, se dependesse de mim — o que obviamente não é o caso —, eu não consideraria essa opção entre as possíveis.”

Mendieta aprofundou ainda mais sobre os desafios táticos, dizendo: “Acho que, para qualquer técnico, mesmo com grande reputação e história, neste momento o Real Madrid é um time difícil de assumir. Acho que há dois lados nessa questão. Um é o fato de que eles não ganham há dois anos. Se alguns desses técnicos forem, é para fazer melhor do que os anteriores.

"Mas acho que, ao mesmo tempo, não existe um projeto claro para esses treinadores irem para esses clubes. É um risco para esses treinadores irem para lá agora, quando há uma necessidade óbvia de jogadores, quase um jogador em cada uma das linhas da equipe.

"Se eles quiserem oferecer isso, que foi o que Xabi Alonso pediu no início da temporada e não foi concedido, então consigo imaginar esses treinadores indo. Se isso não acontecer, não consigo imaginar grandes treinadores indo para Madrid da forma como as coisas estão agora."