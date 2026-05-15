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Será que José Mourinho conseguirá realizar um “segundo milagre” com o retorno de Cristiano Ronaldo ao Real Madrid? Ex-estrela da La Liga avalia as chances de se concretizar essa transferência surpreendente
Surgiram rumores sobre uma possível reunião
O retorno sensacional de Mourinho ao Santiago Bernabéu, onde se espera que ele substitua o técnico interino Álvaro Arbeloa, gerou imediatamente especulações sobre um possível retorno de Ronaldo ao clube. O atacante de 41 anos, que teve uma passagem prolífica de três anos sob o comando de Mourinho entre 2010 e 2013, está atualmente cumprindo seu contrato com o Al-Nassr, na Arábia Saudita, até junho de 2027. No entanto, o ex-jogador da seleção espanhola Mendieta colocou em dúvida a viabilidade da transferência, citando as imensas exigências físicas e a situação atual do elenco do Real Madrid.
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Mendieta questiona o seu estado físico
Em entrevista ao PlayUK, Mendieta expressou seu ceticismo em relação a uma segunda passagem do pentacampeão da Bola de Ouro pela capital espanhola. Ele afirmou: “José Mourinho está de volta ao Real Madrid; o segundo milagre seria Cristiano Ronaldo voltar para lá. Mas não acho que veremos isso. Ele está tão feliz quanto pode estar na Arábia Saudita. Pelo que tenho visto, não acho que ele esteja no nível de consistência necessário para jogar por um time como o Real Madrid neste momento. Ele deveria continuar onde está, continuar marcando gols e, com sorte, bater seu recorde, para que possa se aposentar com mais um marco na história.”
O risco do retorno de Mourinho
Mendieta também expressou preocupações quanto à decisão de trazer Mourinho de volta para um segundo mandato, destacando a evolução tanto do técnico quanto do clube. Ele acrescentou: “Para mim, pessoalmente, o retorno de José Mourinho ao Real Madrid é uma surpresa. Acho que, às vezes, uma segunda vez é arriscada. Na minha experiência profissional, não creio que haja muitos casos em que isso dê certo.
"Uma terceira vez, não acho que seja apropriado. Também acho que não é o Mourinho que era anos atrás, na primeira vez. Acho que as coisas mudaram muito para o próprio Mourinho.
“Há muitas pessoas próximas ao clube dizendo que ele é a prioridade, que é a primeira escolha do presidente, mas acho que, se dependesse de mim — o que obviamente não é o caso —, eu não consideraria essa opção entre as possíveis.”
Mendieta aprofundou ainda mais sobre os desafios táticos, dizendo: “Acho que, para qualquer técnico, mesmo com grande reputação e história, neste momento o Real Madrid é um time difícil de assumir. Acho que há dois lados nessa questão. Um é o fato de que eles não ganham há dois anos. Se alguns desses técnicos forem, é para fazer melhor do que os anteriores.
"Mas acho que, ao mesmo tempo, não existe um projeto claro para esses treinadores irem para esses clubes. É um risco para esses treinadores irem para lá agora, quando há uma necessidade óbvia de jogadores, quase um jogador em cada uma das linhas da equipe.
"Se eles quiserem oferecer isso, que foi o que Xabi Alonso pediu no início da temporada e não foi concedido, então consigo imaginar esses treinadores indo. Se isso não acontecer, não consigo imaginar grandes treinadores indo para Madrid da forma como as coisas estão agora."
- AFP
A missão de resgate de Mourinho está à espera
O novo técnico português enfrenta um projeto de reconstrução desafiador em um clube que tem enfrentado dificuldades para conquistar títulos nacionais nas duas últimas temporadas. O Real Madrid enfrenta atualmente a necessidade de novos reforços em todas as posições, uma exigência que, segundo relatos, teria desmotivado outros treinadores de elite no início desta temporada. Enquanto Ronaldo se concentra em seus objetivos na Liga Profissional da Arábia Saudita, Mourinho precisa decidir se é capaz de revitalizar o elenco atual sem contar com as estrelas do passado do clube.