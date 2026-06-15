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Será que Jordan Pickford vai cobrar um pênalti pela Inglaterra? David James antecipa a postura de Thomas Tuchel em relação aos pênaltis com os Três Leões na Copa do Mundo de 2026
Pickford ficou famoso por sua habilidade de defender pênaltis
Pickford tem sido a escolha principal da Inglaterra no gol desde que estreou na seleção principal em 2017. Ele participou de vários torneios importantes, ajudando os Três Leões a chegar a uma semifinal da Copa do Mundo e a duas finais consecutivas do Campeonato Europeu.
O jogador de 32 anos nunca decepcionou seu país e é famoso por sua habilidade em defender pênaltis. Essas qualidades podem ser postas à prova novamente neste verão, quando mais uma busca pela glória mundial se inicia.
A Inglaterra tem o infeliz hábito de levar as partidas eliminatórias para além dos 120 minutos, rumo a disputas que colocam os nervos e a determinação à prova. Se isso vier a acontecer novamente em solo norte-americano, será que Pickford conseguirá se manter firme diante dos chutes de 11 metros?
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Será que Pickford assumiria a responsabilidade pela Inglaterra em uma disputa de pênaltis?
Tendo manifestado esse desejo, o ex-goleiro da Inglaterra James — falando em nome da Grosvenor Sport, que oferece as últimas cotações da Copa do Mundo — disse ao GOAL, quando questionado se Pickford seria incluído na lista dos cinco primeiros batedores: “Eu acredito que sim, sim.
“Acho que ele tem confiança para fazer isso? Sim. Acho que ele tem capacidade para fazer isso? Sim. Acho que Thomas Tuchel vai colocá-lo lá? Quer saber, eu não duvidaria que Thomas Tuchel dissesse: ‘tá bom, se você é um dos nossos cinco melhores, então vá em frente’.”
Os goleiros se orgulham de chutar bem a bola, já que isso continua sendo uma parte importante de suas atribuições; então, é alguma surpresa que eles assumam responsabilidades adicionais com mais frequência nas disputas de pênaltis?
Respondendo a essa pergunta, James — que representou a Inglaterra em 53 ocasiões durante sua carreira de jogador — acrescentou: “Jordan Pickford é um dos melhores batedores em termos de precisão, um batedor técnico, acho que no jogo, definitivamente entre os goleiros, mas acho que sua capacidade de passe está no mesmo nível de muitos jogadores de linha. Em relação a outros goleiros, eu não diria que eles são tão bons ou nem de longe tão bons, na verdade, então não me surpreende que os goleiros não cobrem.
“No entanto, são apenas 11 metros e tudo o que você precisa fazer é mandar na trave de cima, então não vejo motivo para tanto alarde. Mas você gostaria de pensar, especialmente em nível internacional — só para proteger o sindicato dos goleiros — que seria possível encontrar cinco jogadores de linha melhores do que o goleiro para cobrar aqueles primeiros pênaltis.”
Os goleiros devem evitar a distração de cobrar pênaltis?
Os goleiros já têm desafios suficientes durante uma disputa de pênaltis — numa época em que as táticas pré-jogo são traçadas em garrafas de água — sem precisar se preocupar com o destino do seu próprio chute.
Questionado sobre se é melhor evitar distrações adicionais, o ex-goleiro do Liverpool, Aston Villa, West Ham, Manchester City e Portsmouth, James, disse: “Sabe de uma coisa? Acho que, quando se leva tudo em consideração — caminhar da linha do meio-campo, todo o tempo e esforço, e as pessoas dizem que não dá para reproduzir a pressão —, acho que dá para reproduzir a cobrança de um pênalti, mas para o goleiro ter entrado no gol, caminhado 20 metros até um pouco fora da área e, então, cobrar o pênalti, seria muito mais fácil para todos.
“Não tenho problema algum com ele [Pickford] cobrar um. Lembro-me de ter conversado com o Ederson no Man City há alguns anos e ele disse que é o melhor cobrador de pênaltis do time. Fiquei surpreso que o Pep [Guardiola] não o tenha feito, mas, novamente, isso depende dos treinadores; então, o Pep não quer ou não queria que o Ederson cobrasse pênaltis, e acho que, no caso do Thomas Tuchel, há uma parte de mim que acredita que ele diria: ‘tá bom, Jordan, você está lá, você consegue’. Isso seria uma boa história.”
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O histórico da Inglaterra em cobranças de pênalti é misto à medida que se aproxima a Copa do Mundo de 2026
Por enquanto, a Inglaterra está longe de ter que lidar com a pressão dos pênaltis, já que sua campanha na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 começa na quarta-feira, contra a Croácia. Depois disso, estão agendados os confrontos contra Gana e Panamá.
Se a classificação para as oitavas de final for garantida, a ameaça dos pênaltis começará a pairar sobre a equipe. O histórico com Pickford no gol é bom — tendo vencido a Colômbia em 2018 e a Suíça em duas ocasiões desde então —, mas a equipe tropeçou contra a Itália na final da Euro 2020 e ainda espera encerrar 60 anos de sofrimento na busca por um título.