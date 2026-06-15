Tendo manifestado esse desejo, o ex-goleiro da Inglaterra James — falando em nome da Grosvenor Sport, que oferece as últimas cotações da Copa do Mundo — disse ao GOAL, quando questionado se Pickford seria incluído na lista dos cinco primeiros batedores: “Eu acredito que sim, sim.

“Acho que ele tem confiança para fazer isso? Sim. Acho que ele tem capacidade para fazer isso? Sim. Acho que Thomas Tuchel vai colocá-lo lá? Quer saber, eu não duvidaria que Thomas Tuchel dissesse: ‘tá bom, se você é um dos nossos cinco melhores, então vá em frente’.”

Os goleiros se orgulham de chutar bem a bola, já que isso continua sendo uma parte importante de suas atribuições; então, é alguma surpresa que eles assumam responsabilidades adicionais com mais frequência nas disputas de pênaltis?

Respondendo a essa pergunta, James — que representou a Inglaterra em 53 ocasiões durante sua carreira de jogador — acrescentou: “Jordan Pickford é um dos melhores batedores em termos de precisão, um batedor técnico, acho que no jogo, definitivamente entre os goleiros, mas acho que sua capacidade de passe está no mesmo nível de muitos jogadores de linha. Em relação a outros goleiros, eu não diria que eles são tão bons ou nem de longe tão bons, na verdade, então não me surpreende que os goleiros não cobrem.

“No entanto, são apenas 11 metros e tudo o que você precisa fazer é mandar na trave de cima, então não vejo motivo para tanto alarde. Mas você gostaria de pensar, especialmente em nível internacional — só para proteger o sindicato dos goleiros — que seria possível encontrar cinco jogadores de linha melhores do que o goleiro para cobrar aqueles primeiros pênaltis.”