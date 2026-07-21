Será que JJ Gabriel vai estrear? Jovem promessa de 15 anos do Manchester United treina com o time principal antes do amistoso contra o Rosenborg

Gabriel, a grande promessa do Manchester United, deve fazer sua tão esperada estreia na equipe principal no confronto dos Red Devils contra o Rosenborg. A equipe comandada por Michael Carrick enfrenta o time norueguês na sexta-feira, em seu segundo amistoso de pré-temporada deste verão.

A inclusão do jogador de 15 anos representaria um marco importante para a base, que continua a formar talentos de ponta para o time principal sob a atual comissão técnica.

Espera-se que seja escalada uma equipe semelhante à que sofreu recentemente a derrota por 1 a 0 para o Wrexham, embora com algumas diferenças. Gabriel participou do último treino do United na segunda-feira, em Carrington, e está sendo considerado para integrar a delegação que viajará para a Noruega.



