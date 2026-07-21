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Será que JJ Gabriel vai estrear? Jovem promessa de 15 anos do Manchester United treina com o time principal antes do amistoso contra o Rosenborg
Prodigy se prepara para viagem à Noruega
Gabriel, a grande promessa do Manchester United, deve fazer sua tão esperada estreia na equipe principal no confronto dos Red Devils contra o Rosenborg. A equipe comandada por Michael Carrick enfrenta o time norueguês na sexta-feira, em seu segundo amistoso de pré-temporada deste verão.
A inclusão do jogador de 15 anos representaria um marco importante para a base, que continua a formar talentos de ponta para o time principal sob a atual comissão técnica.
Espera-se que seja escalada uma equipe semelhante à que sofreu recentemente a derrota por 1 a 0 para o Wrexham, embora com algumas diferenças. Gabriel participou do último treino do United na segunda-feira, em Carrington, e está sendo considerado para integrar a delegação que viajará para a Noruega.
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Carrick reconhece o enorme talento
Ao falar sobre Gabriel na última temporada, o técnico do United, Carrick, disse: “Ele não tem permissão [para fazer sua estreia], é muito jovem. O JJ está indo muito bem. Temos alguns jovens jogadores realmente bons na base e tentamos trazer os mais jovens [para o time principal] sempre que possível. Estamos sempre tentando dar essa oportunidade aos jogadores de virem treinar e sentirem o ambiente.”
O técnico do United acrescentou: “JJ é um grande talento, isso é bastante óbvio, e ele teve uma temporada muito boa pelo time sub-18. Obviamente, temos uma excelente opinião sobre ele, mas a paciência é importante para lidar com tudo o que isso acarreta e para trabalhar com ele em seu desenvolvimento, assim como fazemos com todos os outros jogadores mais jovens, escolhendo o momento certo para ele dar o salto.”
Ascensão sem precedentes na hierarquia
Gabriel faz parte da base do United desde 2022 e vem subindo nas categorias de forma acelerada. Em 2025, ele se tornou o jogador mais jovem da história a defender a equipe sub-18 do clube, além de ter recebido regularmente oportunidades de treinar com o time principal.
O jovem usou as redes sociais para refletir sobre sua trajetória após o recente amistoso da equipe. No Instagram, após a derrota para o Wrexham, o adolescente escreveu: “Quanto mais você espera por algo, mais você valoriza quando o consegue, porque tudo que vale a pena ter vale a pena esperar.”
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O United continua sua campanha de contratações
Além de Gabriel, o United reforçou seu elenco de jovens nos últimos dias ao fechar a contratação de Tynan Thompson, do Spurs, por 4 milhões de libras, mais 4 milhões em bônus. O clube está claramente focado na sustentabilidade a longo prazo, garantindo os talentos nacionais mais promissores. Embora a formação de jovens seja uma prioridade, o United também está ativo no mercado de jogadores experientes, já que atualmente lidera a disputa pela contratação de Manu Kone, da AS Roma, para reforçar seu meio-campo.
A busca por Kone demonstra a ambição do United de combinar suas estrelas locais em ascensão com jogadores de qualidade internacional já consagrados. Por enquanto, no entanto, os holofotes continuam firmemente voltados para Gabriel, que se prepara para embarcar em sua viagem à Noruega.
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