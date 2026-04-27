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Será que Jamie Vardy voltaria ao Leicester após dois rebaixamentos consecutivos? O ex-atacante dos Foxes fala sobre a surpreendente transferência e o que deu errado nessa “chocante” queda em desgraça
A queda do Leicester: de campeão da Premier League à League One
Quando os principais troféus eram erguidos sob o comando de Claudio Ranieri e Brendan Rodgers, com as expectativas sendo superadas de forma espetacular, poucos poderiam ter previsto o quão humilhante seria a queda do Leicester.
Tendo caído novamente da primeira divisão em 2025, uma dedução de seis pontos por violações das normas financeiras nesta temporada não ajudou em nada a causa coletiva. Os Foxes, no entanto, ainda estariam na zona de rebaixamento da Championship mesmo que tivessem o total de pontos a seu favor.
O rebaixamento para a terceira divisão já foi confirmado, mas ainda não se sabe quem comandará o time na próxima temporada — com Gary Rowett atualmente no comando —, como será o elenco principal e quantos torcedores lotarão as arquibancadas do King Power Stadium na temporada 2026-27.
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Será que Vardy atenderia a um pedido de socorro do Leicester?
Será que o lendário atacante Jamie Vardy — que se despediu no verão passado com 200 gols em 500 partidas — poderia retornar a um ambiente familiar aos 39 anos, após uma temporada no Cremonese, na Itália, e virar uma espécie de salvador?
Quando essa pergunta foi feita a Dickov, o ex-atacante dos Foxes — que ainda guarda o clube no coração — disse ao GOAL em entrevista exclusiva em parceria com o MrQ: “Eles precisam de algo, seja o Jamie ou não.
“Estou arrasado por todos os envolvidos com o clube. Há muitas pessoas boas trabalhando nos bastidores, e os torcedores especialmente; ver o King Power na outra noite com tantos assentos vazios foi bastante triste para mim, na verdade.
“Tive duas passagens fantásticas por lá. Na primeira, o clube entrou em recuperação judicial logo após ser rebaixado. A única coisa que ajudou o clube a superar isso foi o apoio dos torcedores. Tínhamos acabado de nos mudar para o Walker’s Stadium na época, e os ingressos estavam esgotando. Havia uma mentalidade de resistência no local que realmente nos motivava como jogadores.
“Na segunda vez, eles estavam na League One e ainda assim quase esgotavam o estádio. Havia uma conexão real entre o que acontecia em campo e fora dele, nas arquibancadas, com os torcedores. Essa conexão parece ter desaparecido, o que é realmente triste.”
Dickov reflete sobre o que deu errado no Leicester
Dickov acrescentou mais detalhes sobre as razões da queda do Leicester, e o escocês de 53 anos não conseguiu conter a emoção: “Adoraria vê-los se recuperarem o mais rápido possível. Sei que a diretoria está sendo criticada, assim como algumas pessoas dentro dela e os proprietários, mas os jogadores precisam se posicionar e assumir suas responsabilidades.
“Olhar para o elenco que eles têm, os jogadores que eles têm, a experiência que eles têm, ser um dos favoritos para subir de divisão novamente e depois ser rebaixado faltando apenas alguns jogos é realmente um desastre.
“É bem fácil para os jogadores; eles são muito bons em culpar todo mundo. Eu mesmo já fui um deles, e somos muito bons em dizer que a culpa é de todo mundo. Às vezes, quando você está nessa posição, precisa dar uma boa olhada em si mesmo. Na minha opinião, há muitos deles que jogaram o clube para baixo do ônibus.
“É algo que me incomoda bastante. Normalmente não sou assim, mas ver um clube maravilhoso, com a torcida que tem, nessa situação, com os jogadores que tem, não está certo.”
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Vardy, vencedor do título, poderá voltar ao mercado aos 39 anos
O Leicester precisará encontrar um novo impulso neste verão, e isso pode significar entrar em contato com Vardy, vencedor do título da Premier League. Ele assinou apenas um contrato de um ano ao se transferir para a Série A como jogador sem vínculo, embora esse acordo inclua a opção de prorrogação por mais 12 meses.
Pode ser que o veterano ex-jogador da seleção inglesa não tenha vontade de participar de uma missão de resgate nesta fase de sua carreira, embora ele nunca tenha sido do tipo que recua diante de um desafio. Os Foxes têm mais um jogo a disputar nesta temporada, fora de casa contra o Blackburn no sábado, antes que os esforços para construir um futuro mais promissor possam começar de verdade.