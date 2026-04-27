Será que Jamie Vardy voltaria ao Leicester após dois rebaixamentos consecutivos? O ex-atacante dos Foxes fala sobre a surpreendente transferência e o que deu errado nessa “chocante” queda em desgraça

Será que o lendário atacante Jamie Vardy — que se despediu no verão passado com 200 gols em 500 partidas — poderia retornar a um ambiente familiar aos 39 anos, após uma temporada no Cremonese, na Itália, e virar uma espécie de salvador?

Quando essa pergunta foi feita a Dickov, o ex-atacante dos Foxes — que ainda guarda o clube no coração — disse ao GOAL em entrevista exclusiva em parceria com o MrQ: “Eles precisam de algo, seja o Jamie ou não.

“Estou arrasado por todos os envolvidos com o clube. Há muitas pessoas boas trabalhando nos bastidores, e os torcedores especialmente; ver o King Power na outra noite com tantos assentos vazios foi bastante triste para mim, na verdade.

“Tive duas passagens fantásticas por lá. Na primeira, o clube entrou em recuperação judicial logo após ser rebaixado. A única coisa que ajudou o clube a superar isso foi o apoio dos torcedores. Tínhamos acabado de nos mudar para o Walker’s Stadium na época, e os ingressos estavam esgotando. Havia uma mentalidade de resistência no local que realmente nos motivava como jogadores.

“Na segunda vez, eles estavam na League One e ainda assim quase esgotavam o estádio. Havia uma conexão real entre o que acontecia em campo e fora dele, nas arquibancadas, com os torcedores. Essa conexão parece ter desaparecido, o que é realmente triste.”