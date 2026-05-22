Tavernier tornou-se uma lenda contemporânea dos gigantes do Old Firm em Glasgow, com 565 partidas disputadas ao longo de uma trajetória de 11 anos que começou na Segunda Divisão Escocesa e incluiu a conquista do título da Premiership e uma participação na final da Liga Europa.

O zagueiro agressivo marcou 144 gols pelo Rangers, com um retorno impressionante de 24 gols na temporada 2023-24. Ele causou um impacto notável nas duas pontas do campo, e um vazio considerável está prestes a ser deixado nas fileiras do Ibrox.

Tavernier encerrará sua passagem pelo Gers quando seu contrato expirar. O plano era dar a ele uma despedida digna durante a partida em casa contra o Hibernian, em 13 de maio. O jogador de 34 anos afirma que lhe foi prometida uma vaga no time titular para essa partida, mas acabou vendo o técnico Danny Rohl pedir que ele ficasse entre os reservas.

Com as emoções à flor da pele, o jogador natural de Bradford recusou o pedido e se retirou da disputa — o que significou que não haveria partida de despedida no gramado do Ibrox. Tavernier expressou sua “decepção” com a forma como a situação foi conduzida, mas será que ele poderia ter feito mais para evitar criar um drama desnecessário?