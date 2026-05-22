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Será que James Tavernier vai se arrepender de ter se irritado no banco do Ibrox? Alan Hutton comenta a frustração na despedida do Rangers e fala sobre as chances de uma transferência para a Premier League como jogador sem contrato
O histórico de Tavernier no Rangers: impressionante número de gols marcados
Tavernier tornou-se uma lenda contemporânea dos gigantes do Old Firm em Glasgow, com 565 partidas disputadas ao longo de uma trajetória de 11 anos que começou na Segunda Divisão Escocesa e incluiu a conquista do título da Premiership e uma participação na final da Liga Europa.
O zagueiro agressivo marcou 144 gols pelo Rangers, com um retorno impressionante de 24 gols na temporada 2023-24. Ele causou um impacto notável nas duas pontas do campo, e um vazio considerável está prestes a ser deixado nas fileiras do Ibrox.
Tavernier encerrará sua passagem pelo Gers quando seu contrato expirar. O plano era dar a ele uma despedida digna durante a partida em casa contra o Hibernian, em 13 de maio. O jogador de 34 anos afirma que lhe foi prometida uma vaga no time titular para essa partida, mas acabou vendo o técnico Danny Rohl pedir que ele ficasse entre os reservas.
Com as emoções à flor da pele, o jogador natural de Bradford recusou o pedido e se retirou da disputa — o que significou que não haveria partida de despedida no gramado do Ibrox. Tavernier expressou sua “decepção” com a forma como a situação foi conduzida, mas será que ele poderia ter feito mais para evitar criar um drama desnecessário?
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Será que Tavernier vai se arrepender de não ter ficado no banco na despedida de Ibrox?
Questionado sobre sua opinião a respeito dessa infeliz sequência de acontecimentos, o ex-lateral-direito do Rangers, Hutton — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da Arabic Casinos —, disse: “É uma pena, uma verdadeira pena. Fiquei pensando nisso por um tempo e tentei me colocar no lugar do jogador, imaginando se fosse eu. Acho que, depois de algumas semanas, me doeria mais não ter ido para o banco.
“Eu entendo perfeitamente a emoção envolvida. Ele está lá há muito tempo. Ele é o capitão do clube há muito tempo. Eu ouvi rumores de que havia uma lesão incômoda e acho que foi depois do jogo contra o Old Firm, possivelmente. Não havia muito tempo de recuperação e o técnico tomou a decisão de colocá-lo no banco, mas ia colocá-lo em campo porque ele merecia uma salva de palmas da torcida e tudo mais — especialmente no último jogo em Ibrox.
“Ele não achou que isso fosse justificado. Ele achou que deveria ter começado como titular. Então, eles meio que entraram em conflito por causa disso e a emoção, eu acho, tomou conta, e ele decidiu se retirar do elenco. É uma nota realmente amarga porque é uma pena, e acho que ele vai olhar para trás e possivelmente se arrepender daqui a algumas semanas.”
Jogador sem contrato: Tavernier pondera seu próximo passo
Tavernier precisa agora decidir o que fará a seguir. Um retorno à Inglaterra chegou a ser brevemente cogitado para o ex-zagueiro do Newcastle e do Wigan, mas ele pode estar prestes a alçar voo profissional em um destino muito mais distante.
Questionado sobre a possibilidade de uma transferência para a Liga Profissional da Arábia Saudita, o que permitiria a assinatura de um contrato lucrativo, Hutton disse: “Talvez. Acho que, em termos da Premier League, provavelmente é um passo muito grande neste momento — ele tem 34 anos.
“Ele não estava jogando regularmente pelo Rangers e isso acontece com todo jogador quando se chega a essa idade — você começa a perder o ritmo, mesmo que às vezes seja a última pessoa a perceber isso. Portanto, jogar no exterior em algum lugar é uma possibilidade viável para ele.”
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Grande verão para o Rangers na tentativa de diminuir a diferença para o Celtic
Tavernier deixará o Rangers, que enfrenta decisões importantes dentro e fora de campo neste verão — sendo necessário traçar planos que ajudem a diminuir a diferença para o arquirrival Celtic, depois de vê-lo comemorar uma dramática conquista do título nacional na temporada 2025-26.
O Gers não levanta esse troféu específico desde que Tavernier o conquistou em 2021 — sob o comando de Steven Gerrard — e serão necessárias contratações inteligentes para trazê-lo de volta a Ibrox daqui a 12 meses.