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KompanyGetty Images
Christian Guinin

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Será que já vai rolar uma abordagem neste verão? Um grande clube estaria de olho no técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany

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V. Kompany
P. Guardiola

Aos poucos que Pep Guardiola deixe o clube no verão, o Manchester City estaria de olho no técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany.

Segundo aSky, no Skyblues já se preparam para a possibilidade de Guardiola deixar o clube já no final da temporada atual. Embora o espanhol ainda tenha contrato até 2027, uma saída antecipada não seria improvável, segundo a reportagem.

  • Além do ex-jogador Kompany, que vestiu a camisa do ManCity entre 2008 e 2019 e continua fortemente ligado ao clube, a reportagem indica que Xabi Alonso, demitido do Real Madrid no início deste ano, também seria uma opção para a sucessão de Pep. No entanto, o ex-técnico do Leverkusen estaria mais inclinado a uma possível contratação pelo seu ex-clube, o Liverpool, e estaria “disposto” a assumir o cargo caso Arne Slot tenha que deixar o cargo após o fim da temporada.

    Ao mesmo tempo, porém, a saída de Kompany do Bayern de Munique é improvável e, segundo informações da Sky, não está nos planos do belga no momento. Em Munique, o técnico de 39 anos vem realizando um trabalho excepcional — entre outras coisas, ele está no caminho certo para conquistar o título da Bundesliga com o clube mais titulado da Alemanha.

    Além disso, Kompany mantém um excelente relacionamento com os responsáveis esportivos, como o diretor esportivo Christoph Freund e o diretor executivo Max Eberl. Em outubro de 2025, os dirigentes do Bayern renovaram antecipadamente o contrato do técnico de sucesso até 2029. Esse contrato não deve conter nenhuma cláusula de rescisão para o verão.

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  • Pep GuardiolaGetty Images

    Guardiola e o Man City enfrentam uma temporada difícil

    No Manchester City, Guardiola está passando por uma temporada difícil. No campeonato, a diferença para o líder Arsenal é de nove pontos, embora a equipe ainda tenha um jogo a menos que o adversário. Já na Liga dos Campeões, a campanha terminou logo nas oitavas de final, após duas atuações decepcionantes contra o Real Madrid.

    Além da vitória na Copa da Liga, a FA Cup continua sendo a última chance de conquistar um título. Lá, os Skyblues enfrentarão o Liverpool no dia 4 de abril, nas quartas de final.

  • Pep Guardiola: suas estatísticas no Manchester City

    Jogos

    Vitórias

    Empates

    Derrotas

    Pontos por jogo

    582

    415

    75

    92

    2,27

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