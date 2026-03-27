Será que já vai rolar uma abordagem neste verão? Um grande clube estaria de olho no técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany

Além do ex-jogador Kompany, que vestiu a camisa do ManCity entre 2008 e 2019 e continua fortemente ligado ao clube, a reportagem indica que Xabi Alonso, demitido do Real Madrid no início deste ano, também seria uma opção para a sucessão de Pep. No entanto, o ex-técnico do Leverkusen estaria mais inclinado a uma possível contratação pelo seu ex-clube, o Liverpool, e estaria “disposto” a assumir o cargo caso Arne Slot tenha que deixar o cargo após o fim da temporada.

Ao mesmo tempo, porém, a saída de Kompany do Bayern de Munique é improvável e, segundo informações da Sky, não está nos planos do belga no momento. Em Munique, o técnico de 39 anos vem realizando um trabalho excepcional — entre outras coisas, ele está no caminho certo para conquistar o título da Bundesliga com o clube mais titulado da Alemanha.

Além disso, Kompany mantém um excelente relacionamento com os responsáveis esportivos, como o diretor esportivo Christoph Freund e o diretor executivo Max Eberl. Em outubro de 2025, os dirigentes do Bayern renovaram antecipadamente o contrato do técnico de sucesso até 2029. Esse contrato não deve conter nenhuma cláusula de rescisão para o verão.