Será que já há confusão de novo? O FC Bayern de Munique parece querer decidir por conta própria sobre a participação do craque na Copa do Mundo

O problema reside nos prognósticos médicos contraditórios das duas partes. Davies sofre de uma grave lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda. O tempo de recuperação estimado internamente pelo clube de Munique para o jogador de 25 anos seria de cerca de seis semanas.

Com esse diagnóstico desanimador, a participação do jogador na Copa do Mundo estaria descartada. Os canadenses, por outro lado, teriam estimado um período de recuperação bem mais curto para seu craque. Do outro lado do Atlântico, segundo informações, acredita-se firmemente que Davies poderá disputar a fase final.