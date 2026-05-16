É o que informa o Sport1. Segundo a reportagem, o clube mais titulado da Alemanha pretende evitar a todo custo uma nova escalada de tensões com a Federação Canadense de Futebol no complicado jogo de blefe em torno de Davies e, por isso, aposta em uma medida direcionada e contundente: A decisão final sobre a participação do lateral na Copa do Mundo em casa com a seleção canadense deve, portanto, caber em primeiro lugar ao departamento médico da Säbener Straße e, explicitamente, não ao próprio jogador nem à federação.
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Será que já há confusão de novo? O FC Bayern de Munique parece querer decidir por conta própria sobre a participação do craque na Copa do Mundo
O problema reside nos prognósticos médicos contraditórios das duas partes. Davies sofre de uma grave lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda. O tempo de recuperação estimado internamente pelo clube de Munique para o jogador de 25 anos seria de cerca de seis semanas.
Com esse diagnóstico desanimador, a participação do jogador na Copa do Mundo estaria descartada. Os canadenses, por outro lado, teriam estimado um período de recuperação bem mais curto para seu craque. Do outro lado do Atlântico, segundo informações, acredita-se firmemente que Davies poderá disputar a fase final.
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Eberl deixa claro: "Para isso, Davies precisa se recuperar"
Oficialmente, a diretoria esportiva do FCB procura manter um tom diplomático para evitar que o conflito latente venha a explodir antes mesmo do início do torneio. O objetivo é “encontrar a melhor solução” em conjunto com Davies e os responsáveis canadenses, enfatizou o diretor esportivo Max Eberl na sexta-feira, durante a coletiva de imprensa do FC Bayern antes da última rodada da Bundesliga contra o 1. FC Köln.
Com vistas a uma possível participação do lateral-esquerdo na Copa do Mundo, Eberl acrescentou que “farão tudo em conjunto para que ele talvez tenha essa oportunidade”. O diretor esportivo, no entanto, condicionou a autorização para o torneio a uma condição inequívoca: “Mas, para isso, ele precisa se recuperar.”
Histórico entre a Baviera e o Canadá
O fato de a diretoria do clube de Munique estar agindo com rigor no caso Davies e querer deixar a decisão final a cargo do departamento médico não é de forma alguma uma surpresa, pois há um histórico.
Quando o lateral sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado em março de 2025, já havia eclodido uma acirrada disputa pública entre a Federação Canadense e o FC Bayern. Na época, o clube de Munique acusou os canadenses de graves falhas. A federação teria, de forma incompreensível, escalado e desgastado Davies — que já estava lesionado — em uma partida totalmente irrelevante do ponto de vista esportivo, a disputa pelo terceiro lugar da CONCACAF Nations League contra os EUA.
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A Baviera ameaçou tomar medidas legais
Além disso, a gestão de crise posterior por parte dos canadenses só serviu para piorar ainda mais a situação. Após a partida em questão, a federação havia inicialmente dado, erroneamente, o sinal de que tudo estava bem. A real gravidade da lesão no joelho de Davies só foi diagnosticada após seu retorno, durante exames detalhados em Munique. O presidente da diretoria, Jan-Christian Dreesen, ficou furioso na época. Por isso, ele chegou a ameaçar publicamente a federação com medidas legais.
O Canadá, co-anfitrião, estreia já no dia 12 de junho contra a Bósnia-Herzegovina na Copa do Mundo em seu próprio país. Os outros adversários da equipe na fase de grupos são o Catar (19 de junho) e a Suíça (24 de junho).
FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB
Data Jogo Competição Sábado, 16 de maio FC Bayern - 1. FC Köln Bundesliga Sábado, 23 de maio FC Bayern - VfB Stuttgart Copa da Alemanha