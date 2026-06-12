Segundo uma reportagem do The Athletic, o Brighton & Hove Albion, clube da Premier League, apresentou uma oferta oficial de transferência ao Tottenham Hotspur, clube de origem do zagueiro de 19 anos.
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Será que isso significa um retorno ao HSV? Clube da Premier League teria feito uma oferta pelo Luka Vuskovic ao Tottenham Hotspur
A proposta estaria avaliada em cerca de 35 milhões de euros (30 milhões de libras); caso haja um acordo, Vuskovic se juntaria ao Brighton após a Copa do Mundo, que está em andamento. No entanto, parece duvidoso que os Spurs aceitem uma oferta tão baixa, já que o valor mínimo exigido havia sido estimado anteriormente em 60 milhões de euros. O próprio Vuskovic, segundo o The Athletic, estaria disposto a se transferir para o Brighton; de acordo com a Sky, já haveria até mesmo um acordo verbal.
Segundo o The Athletic, também seria possível uma espécie de troca, na qual Jan Paul van Hecke, alvo do Tottenham, se juntaria aos Spurs e, em troca, estes deixariam Vuskovic ir para o Brighton.
Uma transferência definitiva do jogador de 19 anos dentro da Premier League seria um duro golpe, sobretudo para o Hamburger SV. O clube tinha o croata sob contrato por empréstimo na última temporada e, recentemente, alimentava discretas esperanças de renovar o acordo de empréstimo.
O próprio Vuskovic sempre enfatizou que não se oporia a passar mais um ano no Rothosen. Assim, ele poderia finalmente jogar ao lado de seu irmão Mario, que tem contrato definitivo com o HSV, mas que nos últimos anos teve que cumprir uma suspensão controversa por doping. A partir de 15 de novembro de 2026, Mario Vuskovic estaria novamente apto a jogar.
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Vários clubes de ponta estão interessados na contratação de Luka Vuskovic
Na última temporada, seu irmão mais novo, Luka, foi uma das grandes surpresas da primeira divisão alemã e se estabeleceu imediatamente como um dos melhores zagueiros centrais da Bundesliga. No Hamburgo, ele foi titular indiscutível sob o comando do técnico Merlin Polzin e disputou 30 partidas oficiais em todas as competições (seis gols, uma assistência).
Consequentemente, o zagueiro central está na mira de vários clubes de ponta. Entre outros, o FC Bayern de Munique estaria entre os clubes que estão considerando a contratação do jogador de 19 anos.
Além disso, o FC Barcelona também estaria de olho em Vuskovic. Lá, já teriam ocorrido as primeiras conversas entre o clube e o jogador.
O contrato do croata com o Tottenham Hotspur vai até 30 de junho de 2030.