Será que Harry Kane estará de olho em Lionel Messi, Kylian Mbappé e Erling Haaland? John Barnes explica a mentalidade do capitão da Inglaterra na disputa pela Chuteira de Ouro da Copa do Mundo

A disputa pela vitória está a todo vapor, mas será que Kane e companhia estarão de olho no que outros artilheiros superestrelas estão fazendo? Quando essa pergunta foi feita a Barnes, o ex-meia da Inglaterra — falando em parceria com a viagogo e sua campanha “World Cuts” — disse ao GOAL: “Se isso significar ajudar a Inglaterra a avançar, sim. Se ele [Kane] sentir que quer marcar gols para competir contra eles, o que poderia prejudicar a equipe — porque ele pode se tornar mais egoísta, já que vai competir contra eles, em vez de fazer o que é certo para a equipe —, tenho certeza de que Harry não vai se preocupar com isso.

“Harry precisa se preocupar com o que é certo para a equipe. E, como capitão, ele quer ter um bom desempenho pela equipe. E sim, se ele marcar gols, ele marca gols. Mas se ele não marcar mais gols na Copa do Mundo, e Mbappé ou Haaland marcarem mais do que ele, isso não vai ser um problema para ele, tenho certeza. E tenho certeza de que essa será a atitude dele, além de saber que seus gols ajudarão a Inglaterra.

“Acho que ele está mais preocupado em ajudar a Inglaterra a vencer do que em ser necessariamente o artilheiro. E tenho certeza de que Haaland e Mbappé vão pensar da mesma forma, porque tenho certeza de que Mbappé quer marcar gols. Mas se isso significar que ele marque menos gols e a França vença, tenho certeza de que ele fará isso. Veja o [Ousmane] Dembélé e todos os jogadores que a França tem. Então, para mim, as honras individuais não significam nada, e tenho certeza de que para o Harry também não significarão nada.”