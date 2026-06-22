Getty/GOAL
Traduzido por
Será que Harry Kane estará de olho em Lionel Messi, Kylian Mbappé e Erling Haaland? John Barnes explica a mentalidade do capitão da Inglaterra na disputa pela Chuteira de Ouro da Copa do Mundo
- Getty Images Sport
Messi, Mbappé, Haaland e Kane marcaram gols
Alguns dos maiores nomes do mundo entraram com tudo logo no início do evento principal da FIFA, que teve início na América do Norte. Ao longo da primeira rodada da fase de grupos, vencedores da Bola de Ouro e candidatos à Bola de Ouro já mostraram seu valor logo no começo.
O argentino Messi, considerado o maior de todos os tempos, marcou um hat-trick — tornando-se o jogador mais velho a conseguir isso em uma Copa do Mundo — ao levar para casa a bola da partida contra a Argélia, enquanto Mbappé e Haaland marcaram dois gols cada um pela França e pela Noruega, respectivamente, em seus confrontos contra o Senegal e o Iraque.
Kane foi o último a entrar em ação, mas também marcou dois gols decisivos, enquanto os Três Leões da Inglaterra rugiram na vitória por 4 a 2 sobre a Croácia. A história está em jogo neste verão, já que alguns dos atacantes mais temíveis do planeta buscam se tornar os primeiros a conquistar dois títulos de artilheiro na mais prestigiada das competições internacionais.
Chuteira de Ouro da Copa do Mundo: será que os atacantes superestrelas ficarão de olho uns nos outros?
A disputa pela vitória está a todo vapor, mas será que Kane e companhia estarão de olho no que outros artilheiros superestrelas estão fazendo? Quando essa pergunta foi feita a Barnes, o ex-meia da Inglaterra — falando em parceria com a viagogo e sua campanha “World Cuts” — disse ao GOAL: “Se isso significar ajudar a Inglaterra a avançar, sim. Se ele [Kane] sentir que quer marcar gols para competir contra eles, o que poderia prejudicar a equipe — porque ele pode se tornar mais egoísta, já que vai competir contra eles, em vez de fazer o que é certo para a equipe —, tenho certeza de que Harry não vai se preocupar com isso.
“Harry precisa se preocupar com o que é certo para a equipe. E, como capitão, ele quer ter um bom desempenho pela equipe. E sim, se ele marcar gols, ele marca gols. Mas se ele não marcar mais gols na Copa do Mundo, e Mbappé ou Haaland marcarem mais do que ele, isso não vai ser um problema para ele, tenho certeza. E tenho certeza de que essa será a atitude dele, além de saber que seus gols ajudarão a Inglaterra.
“Acho que ele está mais preocupado em ajudar a Inglaterra a vencer do que em ser necessariamente o artilheiro. E tenho certeza de que Haaland e Mbappé vão pensar da mesma forma, porque tenho certeza de que Mbappé quer marcar gols. Mas se isso significar que ele marque menos gols e a França vença, tenho certeza de que ele fará isso. Veja o [Ousmane] Dembélé e todos os jogadores que a França tem. Então, para mim, as honras individuais não significam nada, e tenho certeza de que para o Harry também não significarão nada.”
Será que Kane, que nunca perde a forma, vai jogar pela Inglaterra na Copa do Mundo de 2030?
Kane continua em grande forma aos 32 anos, sem dar sinais de que vai desacelerar, após marcar 61 gols pelo Bayern de Munique — o melhor desempenho de sua carreira — em mais uma campanha vitoriosa do gigante da Bundesliga.
O capitão da Inglaterra está a caminho de quebrar todos os tipos de recordes, mas será que ele ainda tem forças para mais um ciclo da Copa do Mundo? Respondendo a essa pergunta, Barnes — que disputou 79 partidas pela seleção inglesa — disse: “Bem, espero que não, pelo bem da Inglaterra, porque isso significa que temos outros jogadores que podem assumir o bastão. Então, vamos nos preocupar com esta Copa do Mundo antes de pensarmos no que vai acontecer daqui a quatro anos. Quatro anos é muito tempo.
“É preciso se preocupar com o Harry Kane daqui a quatro anos. Acho que vamos ter dificuldades se pensarmos em um Harry Kane de 36 anos daqui a quatro anos. Não ganhamos a Copa do Mundo desde 1966, então por que estamos nos preocupando com o que vai acontecer daqui a quatro anos, se só vencemos uma partida nesta Copa do Mundo? Vamos primeiro superar esta Copa do Mundo, e depois eu começo a pensar no Harry Kane daqui a quatro anos. Ou talvez daqui a um ou dois anos.”
Beckham e R9: Qual é o penteado mais icônico da Copa do Mundo?
Kane espera seguir os passos de alguns jogadores lendários neste verão, enquanto busca conquistar o troféu da Copa do Mundo. Ele já é uma fonte de inspiração para milhões de pessoas, considerando tudo o que conquistou, com jovens de todo o mundo imitando sua famosa comemoração de gol, que consiste em pular e dar um soco no ar.
Poucos estão tentando imitar seu penteado com topete, mas os torneios internacionais costumam gerar tendências nesse quesito — desde o cabelo afro de Carlos Valderrama até o moicano de David Beckham, passando pelo icônico corte “Cascao” exibido por R9 pela seleção brasileira em 2002.
Qual foi o melhor? Barnes acrescentou: “Bem, o de Valderrama não era um corte de cabelo, era apenas um penteado normal que ele tinha. Não acho que ele quisesse fazer isso de propósito.
“Claro que o do R9 foi meio bobo; se ele não soubesse jogar futebol, teria sido chamado de idiota. E o Becks usa todos os tipos de rabos de cavalo e coisas do tipo. Cortes de cabelo não significam nada se você não for um bom jogador de futebol, e se você for um bom jogador, pode fazer o que quiser. Então, o do R9 é provavelmente um dos mais reconhecíveis, mas eu não aconselharia meus filhos a fazerem esse!”
- viagogo
Os fãs se inspiram em superestrelas internacionais
Para comemorar a Copa do Mundo da FIFA 2026 e aproximar os torcedores da cultura, da nostalgia e das personalidades que definem o torneio, a viagogo – a principal plataforma mundial de venda de ingressos para eventos ao vivo – lançou o World Cuts, uma experiência única em barbearia que recria alguns dos penteados mais icônicos do futebol.
A experiência gratuita de dois dias aconteceu na barbearia Ruffians Barber Shop, em Shoreditch, onde os torcedores podiam escolher seu herói do futebol e sair de lá transformados com um visual lendário inspirado no torneio.
Para marcar o lançamento, o superfã do Manchester United, United Strand (Frank Ilett), finalmente encerrou sua maratona de deixar o cabelo crescer e trocou seus longos fios por três penteados icônicos inspirados na Copa do Mundo – recriando os cachos lendários de Carlos Valderrama, o inesquecível moicano de David Beckham e o clássico corte “mullet” de Chris Waddle.