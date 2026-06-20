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Será que há uma possível volta de Ruben Amorim? O capitão do Sporting CP se despediu dos companheiros de equipe, enquanto o AC Milan espera afastar o interesse da Premier League e da La Liga
Adeus a Lisboa
De acordo com o jornal *Record*, Hjulmand já se despediu de seus companheiros de equipe e da comissão técnica. Após três anos no Sporting, o capitão de 26 anos sente que sua passagem pelo Estádio José Alvalade chegou a um desfecho natural. O jogador da seleção dinamarquesa já demonstrava interesse em se transferir desde o ano passado, mas o clube impediu sua saída na época.
Quando o Manchester United e Ruben Amorim demonstraram interesse pela primeira vez em 2025, o Sporting se manteve firme para manter seu líder. No entanto, essa resistência veio acompanhada de uma condição importante: foi feita uma promessa a Hjulmand de que ele teria permissão para sair neste verão por um “preço favorável”. Com esse acordo agora em vigor, o ex-jogador do Lecce está pronto para se testar em um nível mais alto mais uma vez, possivelmente retornando a uma liga onde já teve grande sucesso.
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A ligação com a Amorim
O principal fator para o possível próximo destino de Hjulmand é a presença de Amorim no AC Milan. O técnico, que originalmente trouxe Hjulmand para Lisboa em 2023 e rapidamente lhe entregou a braçadeira de capitão, é um grande admirador do meio-campista. Diz-se que Amorim já tenha discutido o caso com a diretoria do Milan, considerando-o o perfil ideal para ser o âncora do meio-campo dos Rossoneri na próxima temporada.
O respeito entre o jogador e o técnico é mútuo, e a perspectiva de trabalharem juntos na Série A é atraente para ambas as partes. Amorim acredita que Hjulmand é a escolha tática perfeita para qualquer time de nível mundial e ficaria feliz em trazer seu fiel braço direito para o San Siro. A oportunidade de contratar um jogador com o calibre de liderança de Hjulmand e sua familiaridade com o sistema do técnico pode ser boa demais para deixar passar.
O Milan enfrenta concorrência pela contratação de Hjulmand
Embora exista a promessa de um “preço favorável”, a negociação está longe de ser simples. O Sporting já fez promessas semelhantes no passado, notadamente com Viktor Gyokeres, mas acabou vendo uma guerra de lances se desenrolar, que resultou na saída do atacante para o Arsenal por uma quantia astronômica. O Milan não é o único clube acompanhando a situação, já que o Atlético de Madrid e vários gigantes da Premier League também demonstram interesse no dinamarquês.
Caso não cheguem ofertas concretas da primeira divisão inglesa ou da Espanha, o Milan poderia entrar na disputa com uma proposta na faixa de €35 a 40 milhões. Há dúvidas dentro do clube se esse valor é alto demais para uma posição em que já há profundidade no elenco, mas o “efeito Amorim” pode ser decisivo. O técnico mantém a esperança de um reencontro, e o próprio Hjulmand estaria muito satisfeito com a ideia de voltar à Itália.
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Um talento consagrado da Série A
Hjulmand conhece bem os rigores do futebol italiano, tendo se destacado no Lecce antes de se transferir para Portugal. Sua inteligência tática e disciplina defensiva foram marcas registradas de sua passagem pela Apúlia, e ele só veio aprimorar essas qualidades sob a orientação de Amorim em Lisboa. Essa experiência na Série A reduziria significativamente qualquer período de adaptação, tornando-o uma opção “pronta para jogar” para os Rossoneri.