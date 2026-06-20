Será que há uma possível volta de Ruben Amorim? O capitão do Sporting CP se despediu dos companheiros de equipe, enquanto o AC Milan espera afastar o interesse da Premier League e da La Liga

De acordo com o jornal *Record*, Hjulmand já se despediu de seus companheiros de equipe e da comissão técnica. Após três anos no Sporting, o capitão de 26 anos sente que sua passagem pelo Estádio José Alvalade chegou a um desfecho natural. O jogador da seleção dinamarquesa já demonstrava interesse em se transferir desde o ano passado, mas o clube impediu sua saída na época.

Quando o Manchester United e Ruben Amorim demonstraram interesse pela primeira vez em 2025, o Sporting se manteve firme para manter seu líder. No entanto, essa resistência veio acompanhada de uma condição importante: foi feita uma promessa a Hjulmand de que ele teria permissão para sair neste verão por um “preço favorável”. Com esse acordo agora em vigor, o ex-jogador do Lecce está pronto para se testar em um nível mais alto mais uma vez, possivelmente retornando a uma liga onde já teve grande sucesso.