Enquanto isso, Nagelsmann revelou que as muitas chuteiras cor-de-rosa dos seus jogadores já lhe "chamaram a atenção", claro, logo no aquecimento.

“Mas eu acho isso muito legal, para ser sincero. Eu gosto de rosa de qualquer maneira, é uma cor bonita. Ela transmite simpatia e, ao mesmo tempo, tem a agressividade necessária. Achei que criou uma imagem muito harmoniosa e combinou bem com o azul-claro e o azul-escuro (cores das camisas e calças, nota do editor)”, disse o técnico da seleção alemã.

Os outros gols na noite de domingo em Mainz foram marcados por Florian Wirtz (2 a 0) e Jamal Musiala (4 a 0). Surpreendentemente, a seleção alemã jogou novamente na manhã de segunda-feira contra a Finlândia; o jogo-treino não oficial aconteceu no Campus da DFB em Frankfurt, diante de um público seleto. Não foram disputados dois tempos de 45 minutos, mas apenas dois de 25, e Nagelsmann aproveitou a partida para dar tempo de jogo e ritmo aos jogadores que não haviam entrado em campo no domingo ou que haviam jogado apenas por pouco tempo.

Na terça-feira, a delegação da DFB voa para os EUA, onde está programado o segundo campo de treinamento para a Copa do Mundo, em Chicago. No dia 6 de junho, segue-se o último jogo amistoso contra os co-anfitriões dos EUA; dois dias depois, a seleção alemã se instala em Winston-Salem. O pontapé inicial da fase final ocorre finalmente no dia 14 de junho, quando a Alemanha enfrenta Curaçao na primeira partida da fase de grupos.