"Não acho que tenha sido por causa do Lenny. Mas acho que o Lenny também ficou feliz", disse o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, na coletiva de imprensa após a partida.
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Será que foi por causa de Lennart Karl? Seleção alemã protagoniza uma curiosidade contra a Finlândia
O contexto: Karl, a joia do ataque do Bayern de Munique, que fez uma exibição brilhante contra os finlandeses, é conhecido por ter uma queda pelo rosa. Não foi por acaso que seu look totalmente rosa na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, em meados de abril — quando teve de assistir ao jogo devido a uma lesão —, causou grande alvoroço.
O próprio Karl esclareceu, entretanto, o motivo simples por trás da cor chamativa dos calçados da seleção alemã (apenas o goleiro Oliver Baumann não usava calçados rosa): “É o novo modelo da Nike. A Adidas também colocou um pouco de rosa. Essas são as cores da Copa do Mundo”, disse o jogador de 18 anos, que preparou o gol de Deniz Undav, que fez o 3 a 0, com um belo passe em profundidade, e também teve participação decisiva na origem do 1 a 0 com um escanteio curto para o assistente Joshua Kimmich.
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Julian Nagelsmann acha os tênis cor-de-rosa das estrelas da DFB “muito legais”
Enquanto isso, Nagelsmann revelou que as muitas chuteiras cor-de-rosa dos seus jogadores já lhe "chamaram a atenção", claro, logo no aquecimento.
“Mas eu acho isso muito legal, para ser sincero. Eu gosto de rosa de qualquer maneira, é uma cor bonita. Ela transmite simpatia e, ao mesmo tempo, tem a agressividade necessária. Achei que criou uma imagem muito harmoniosa e combinou bem com o azul-claro e o azul-escuro (cores das camisas e calças, nota do editor)”, disse o técnico da seleção alemã.
Os outros gols na noite de domingo em Mainz foram marcados por Florian Wirtz (2 a 0) e Jamal Musiala (4 a 0). Surpreendentemente, a seleção alemã jogou novamente na manhã de segunda-feira contra a Finlândia; o jogo-treino não oficial aconteceu no Campus da DFB em Frankfurt, diante de um público seleto. Não foram disputados dois tempos de 45 minutos, mas apenas dois de 25, e Nagelsmann aproveitou a partida para dar tempo de jogo e ritmo aos jogadores que não haviam entrado em campo no domingo ou que haviam jogado apenas por pouco tempo.
Na terça-feira, a delegação da DFB voa para os EUA, onde está programado o segundo campo de treinamento para a Copa do Mundo, em Chicago. No dia 6 de junho, segue-se o último jogo amistoso contra os co-anfitriões dos EUA; dois dias depois, a seleção alemã se instala em Winston-Salem. O pontapé inicial da fase final ocorre finalmente no dia 14 de junho, quando a Alemanha enfrenta Curaçao na primeira partida da fase de grupos.
Seleção da DFB: Este é o calendário da Alemanha na Copa do Mundo
Data
Evento
Terça-feira, 2 de junho
Partida para os EUA, início do 2º campo de treinamento para o Mundial em Chicago
Sábado, 6 de junho
Jogo amistoso contra os EUA em Chicago
Segunda-feira, 8 de junho
Instalação no alojamento da Copa do Mundo em Winston-Salem
Quinta-feira, 11 de junho
Jogo de abertura da Copa do Mundo (México x África do Sul)
Domingo, 14 de junho
Primeiro jogo da fase de grupos contra Curaçao
Sábado, 20 de junho
Segundo jogo da fase de grupos contra a Costa do Marfim
Quinta-feira, 25 de junho
Terceiro jogo da fase de grupos contra o Equador