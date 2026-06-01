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Germany v Finland - International FriendlyGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduzido por

Será que foi por causa de Lennart Karl? Seleção alemã protagoniza uma curiosidade contra a Finlândia

Copa do Mundo
Amistosos
Alemanha x Finlândia
Alemanha
Finlândia
L. Karl

Curiosamente, todos os dez jogadores de campo da escalação inicial da Alemanha usavam chuteiras cor-de-rosa na vitória por 4 a 0 sobre a Finlândia no amistoso de domingo. Será que isso se deveu a uma preferência do supertalento Lennart Karl?

"Não acho que tenha sido por causa do Lenny. Mas acho que o Lenny também ficou feliz", disse o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, na coletiva de imprensa após a partida.

  • O contexto: Karl, a joia do ataque do Bayern de Munique, que fez uma exibição brilhante contra os finlandeses, é conhecido por ter uma queda pelo rosa. Não foi por acaso que seu look totalmente rosa na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, em meados de abril — quando teve de assistir ao jogo devido a uma lesão —, causou grande alvoroço.

    O próprio Karl esclareceu, entretanto, o motivo simples por trás da cor chamativa dos calçados da seleção alemã (apenas o goleiro Oliver Baumann não usava calçados rosa): “É o novo modelo da Nike. A Adidas também colocou um pouco de rosa. Essas são as cores da Copa do Mundo”, disse o jogador de 18 anos, que preparou o gol de Deniz Undav, que fez o 3 a 0, com um belo passe em profundidade, e também teve participação decisiva na origem do 1 a 0 com um escanteio curto para o assistente Joshua Kimmich.

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  • Julian NagelsmannGetty Images

    Julian Nagelsmann acha os tênis cor-de-rosa das estrelas da DFB “muito legais”

    Enquanto isso, Nagelsmann revelou que as muitas chuteiras cor-de-rosa dos seus jogadores já lhe "chamaram a atenção", claro, logo no aquecimento.

    “Mas eu acho isso muito legal, para ser sincero. Eu gosto de rosa de qualquer maneira, é uma cor bonita. Ela transmite simpatia e, ao mesmo tempo, tem a agressividade necessária. Achei que criou uma imagem muito harmoniosa e combinou bem com o azul-claro e o azul-escuro (cores das camisas e calças, nota do editor)”, disse o técnico da seleção alemã.

    Os outros gols na noite de domingo em Mainz foram marcados por Florian Wirtz (2 a 0) e Jamal Musiala (4 a 0). Surpreendentemente, a seleção alemã jogou novamente na manhã de segunda-feira contra a Finlândia; o jogo-treino não oficial aconteceu no Campus da DFB em Frankfurt, diante de um público seleto. Não foram disputados dois tempos de 45 minutos, mas apenas dois de 25, e Nagelsmann aproveitou a partida para dar tempo de jogo e ritmo aos jogadores que não haviam entrado em campo no domingo ou que haviam jogado apenas por pouco tempo.

    Na terça-feira, a delegação da DFB voa para os EUA, onde está programado o segundo campo de treinamento para a Copa do Mundo, em Chicago. No dia 6 de junho, segue-se o último jogo amistoso contra os co-anfitriões dos EUA; dois dias depois, a seleção alemã se instala em Winston-Salem. O pontapé inicial da fase final ocorre finalmente no dia 14 de junho, quando a Alemanha enfrenta Curaçao na primeira partida da fase de grupos.

  • Seleção da DFB: Este é o calendário da Alemanha na Copa do Mundo

    Data

    Evento

    Terça-feira, 2 de junho

    Partida para os EUA, início do 2º campo de treinamento para o Mundial em Chicago

    Sábado, 6 de junho

    Jogo amistoso contra os EUA em Chicago

    Segunda-feira, 8 de junho

    Instalação no alojamento da Copa do Mundo em Winston-Salem

    Quinta-feira, 11 de junho

    Jogo de abertura da Copa do Mundo (México x África do Sul)

    Domingo, 14 de junho

    Primeiro jogo da fase de grupos contra Curaçao

    Sábado, 20 de junho

    Segundo jogo da fase de grupos contra a Costa do Marfim

    Quinta-feira, 25 de junho

    Terceiro jogo da fase de grupos contra o Equador

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