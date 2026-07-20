Será que foi de propósito? Cristian Romero parece olhar diretamente para além de Donald Trump no aperto de mão viral após a entrega da medalha da Copa do Mundo

O incidente do aperto de mão foi o ponto alto de uma noite totalmente constrangedora para Trump, cuja presença despertou uma hostilidade feroz por parte de dezenas de milhares de torcedores dentro do estádio. Desde o momento em que sua imagem apareceu nos telões antes do início da partida até sua caminhada até o campo, uma onda de vaias e gritos de reprovação ecoou de ambas as torcidas.

A situação ficou ainda mais constrangedora após a partida, quando Trump se recusou a deixar o pódio, forçando Infantino a tentar conduzi-lo para longe, a fim de evitar que ofuscasse as comemorações da Espanha.