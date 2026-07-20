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Será que foi de propósito? Cristian Romero parece olhar diretamente para além de Donald Trump no aperto de mão viral após a entrega da medalha da Copa do Mundo
Romero gera polêmica com um aperto de mão
A campanha da Argentina para defender seu título mundial terminou com uma decepção devastadora, após uma derrota por 1 a 0 para a Espanha. Durante a cerimônia pós-jogo, imagens que viralizaram mostraram o zagueiro do Tottenham, Romero, apertando a mão de Gianni Infantino e Claudia Sheinbaum, que estavam de cada lado de Trump. Em vez de cumprimentar o líder americano, o zagueiro olhou diretamente para frente e passou por ele sem fazer qualquer contato visual ou físico.
- Bildbyran
Vídeo viral divide o mundo do futebol
Apesar de uma atuação defensiva abaixo do esperado antes de ser substituído por Facundo Medina aos 70 minutos, as ações de Romero no pódio se tornaram o principal assunto e geraram um acirrado debate público. Vídeos amplamente divulgados nas plataformas digitais capturaram claramente a troca constrangedora a partir de vários ângulos de filmagem. Os usuários das redes sociais e os comentaristas de futebol continuam profundamente divididos entre aqueles convencidos de que se tratou de uma declaração política deliberada e outros que a veem como um descuido acidental.
- Getty Images News
Recepção hostil prejudica a apresentação final
O incidente do aperto de mão foi o ponto alto de uma noite totalmente constrangedora para Trump, cuja presença despertou uma hostilidade feroz por parte de dezenas de milhares de torcedores dentro do estádio. Desde o momento em que sua imagem apareceu nos telões antes do início da partida até sua caminhada até o campo, uma onda de vaias e gritos de reprovação ecoou de ambas as torcidas.
A situação ficou ainda mais constrangedora após a partida, quando Trump se recusou a deixar o pódio, forçando Infantino a tentar conduzi-lo para longe, a fim de evitar que ofuscasse as comemorações da Espanha.
- Anadolu Agency
O zagueiro consegue uma oportunidade na hora certa
Romero precisa agora desviar rapidamente sua atenção dessa polêmica internacional enquanto se prepara para umas merecidas férias após o torneio. Após uma dolorosa derrota na final e intenso escrutínio da mídia mundial, o zagueiro terá tempo para recarregar as energias antes de retornar ao norte de Londres, a tempo de uma exigente temporada nacional. A diretoria do clube estará ansiosa para garantir que seu zagueiro central retorne totalmente imperturbável por essas questões alheias ao futebol, bem a tempo para o início da nova temporada da Premier League.
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