Conforme relata o especialista em transferências Sacha Tavolieri para a filial suíça da Sky, o Al-Hilal, clube de ponta da Arábia Saudita, “sonha” em contratar o atacante da seleção inglesa.
Traduzido por
Será que existe mesmo uma cláusula de rescisão? Rumores bizarros da Arábia Saudita sobre Harry Kane no FC Bayern de Munique
Segundo essas informações, já teria sido estabelecido contato com a equipe de assessores do jogador de 32 anos para sondar uma disposição inicial para uma transferência durante a atual janela de transferências de verão.
O que chama especialmente a atenção nesse contexto é que volta a ser mencionada a existência de uma cláusula de rescisão no contrato de Kane. Segundo informações de Tavolieri, o inglês poderia deixar o clube alemão, detentor do recorde de títulos, neste verão por uma quantia fixa de 65 milhões de euros.
Recentemente, o presidente do FCB, Uli Hoeneß, havia afirmado exatamente o contrário. No início do ano, em uma entrevista ao jornal “Bild”, ele deixou claro que, embora Kane tivesse tal cláusula em seu contrato, ela já havia perdido a validade. Ou seja: na janela de transferências de verão de 2026, o jogador de 32 anos não poderia deixar o time de Munique por meio de uma cláusula de rescisão.
Ao mesmo tempo, porém, Hoeneß já havia alertado na época sobre possíveis ofertas da Arábia Saudita. “O que ouço e percebo”, disse Hoeneß, “é que ele e sua família se sentem extremamente à vontade aqui.” Mas o presidente honorário acrescentou imediatamente uma advertência: “Mas nunca se sabe, se um saudita aparecer e colocar uma bolada de dinheiro na mesa… Mas ele se sente tão bem aqui!”
- Getty Images Sport
Harry Kane vai renovar seu contrato com o FC Bayern de Munique?
Kane, cujo contrato com o FCB vai até 2027, ainda não tomou uma decisão sobre seu futuro. No entanto, tanto o atacante quanto o FC Bayern têm dado a entender repetidamente, nas últimas semanas e meses, que gostariam de continuar a parceria — ainda que em condições (ainda) diferentes.
Assim, o atacante inglês preferiria uma renovação de contrato por mais três anos, enquanto o FCB, ao que parece, gostaria de assinar, por enquanto, apenas até 2029. Kane deixou claro recentemente que o próximo contrato será o último grande da sua carreira e que, por isso, quer “tirar o máximo proveito” dele.
“É claro que agora não é o momento de falar sobre isso. Estamos muito tranquilos em relação à situação. Dissemos que queremos, antes de tudo, disputar a temporada — e, de preferência, também a Copa do Mundo. Ambos os lados estão muito satisfeitos um com o outro”, enfatizou ele após o encerramento da temporada com o FC Bayern.
- Getty Images
O FC Bayern parece disposto a fazer concessões a Harry Kane
No entanto, uma renovação é muito provável; afinal, segundo o especialista em transferências Fabrizio Romano, o time de Munique estaria agora disposto a atender às exigências do jogador de 32 anos. Dizem que vão “dar a ele o que ele quiser”. Uma transferência para o FC Barcelona, que até pouco tempo atrás ainda estava em pauta, já está fora de questão.
Kane chegou em 2023 do Tottenham Hotspur ao clube mais titulado da Bundesliga por um valor de transferência de pouco menos de 100 milhões de euros e, como o jogador mais bem pago do time, recebe 25 milhões de euros por ano. Na última temporada, ele marcou impressionantes 61 gols pelo FCB em 51 partidas oficiais em todas as competições. Além disso, deu sete assistências para outros gols.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.