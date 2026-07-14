Segundo essas informações, já teria sido estabelecido contato com a equipe de assessores do jogador de 32 anos para sondar uma disposição inicial para uma transferência durante a atual janela de transferências de verão.

O que chama especialmente a atenção nesse contexto é que volta a ser mencionada a existência de uma cláusula de rescisão no contrato de Kane. Segundo informações de Tavolieri, o inglês poderia deixar o clube alemão, detentor do recorde de títulos, neste verão por uma quantia fixa de 65 milhões de euros.

Recentemente, o presidente do FCB, Uli Hoeneß, havia afirmado exatamente o contrário. No início do ano, em uma entrevista ao jornal “Bild”, ele deixou claro que, embora Kane tivesse tal cláusula em seu contrato, ela já havia perdido a validade. Ou seja: na janela de transferências de verão de 2026, o jogador de 32 anos não poderia deixar o time de Munique por meio de uma cláusula de rescisão.

Ao mesmo tempo, porém, Hoeneß já havia alertado na época sobre possíveis ofertas da Arábia Saudita. “O que ouço e percebo”, disse Hoeneß, “é que ele e sua família se sentem extremamente à vontade aqui.” Mas o presidente honorário acrescentou imediatamente uma advertência: “Mas nunca se sabe, se um saudita aparecer e colocar uma bolada de dinheiro na mesa… Mas ele se sente tão bem aqui!”



