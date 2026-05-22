James jogou em Munique por empréstimo do Real Madrid entre 2017 e 2019. “No primeiro ano, tive sorte porque Carlo e Heynckes falavam espanhol”, começa o colombiano, hoje com 34 anos, ao relatar sua passagem pelo FC Bayern. Carlo Ancelotti foi demitido já em setembro de 2017, após uma derrota por 0 a 3 para o PSG; Jupp Heynckes assumiu interinamente até o final da temporada e levou o time ao título do campeonato.
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"Será que estou treinando para o Tour de France?" Ex-jogador do FC Bayern critica Niko Kovac
No verão de 2018, Niko Kovac assumiu finalmente o cargo de técnico. “Todo técnico tem seus favoritos, e eu não era um deles”, lembra James. A barreira linguística também era um problema na comunicação entre os dois. Especialmente porque, segundo ele mesmo, James não demonstrava qualquer intenção de aprender alemão de verdade. “Tínhamos aulas de alemão e eram de dar sono”, afirmou ele.
Ao mesmo tempo, o meia não se adaptava aos métodos de treino de Kovac. “Ele queria que os jogadores pedalassem 30 minutos depois de cada treino. Então eu disse a ele: ‘Não, será que estou treinando para o Tour de France? Sou jogador de futebol.’”
Sob o comando de Ancelotti e Heynckes, James ainda era titular na maior parte do tempo e acumulou, em 2.645 minutos, um total de oito gols e 14 assistências. Em sua segunda temporada sob o comando de Kovac, seu tempo de jogo caiu para 1.654 minutos. Mas isso também se deveu a duas longas pausas por lesão. No final, ele somou sete gols e seis assistências.
- AFP
James tornou-se um "Wandervogel" — e ainda joga pela Colômbia
No verão de 2019, seu contrato de empréstimo de dois anos, assinado por 13 milhões de euros, chegou ao fim e não foi renovado. James voltou ao Real Madrid por mais uma temporada, mas não conseguiu recuperar a forma de outrora. Após atuações espetaculares na Copa do Mundo de 2014 com a seleção colombiana, o Real Madrid o contratou do AS Monaco por 75 milhões de euros.
Kovac foi demitido do Bayern de Munique em novembro de 2019, apesar da conquista da dobradinha, após uma fase de declínio. Atualmente, ele trabalha para o Borussia Dortmund.
Desde que deixou o Real em 2020, James tornou-se um jogador itinerante. Ele jogou pelo Everton na Inglaterra, pelo Al-Rayyan no Catar, pelo Olympiakos de Pireu na Grécia, pelo São Paulo no Brasil, pelo Rayo Vallecano na Espanha e pelo Club León no México, antes de se transferir para o Minnesota United na MLS em fevereiro.
Na seleção colombiana, aliás, James continua sendo uma figura incontornável. Na Copa do Mundo, a equipe enfrentará Portugal, Uzbequistão e a República Democrática do Congo na fase de grupos. O documentário da Netflix foi lançado na quinta-feira.