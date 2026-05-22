"Será que estou treinando para o Tour de France?" Ex-jogador do FC Bayern critica Niko Kovac

No verão de 2018, Niko Kovac assumiu finalmente o cargo de técnico. “Todo técnico tem seus favoritos, e eu não era um deles”, lembra James. A barreira linguística também era um problema na comunicação entre os dois. Especialmente porque, segundo ele mesmo, James não demonstrava qualquer intenção de aprender alemão de verdade. “Tínhamos aulas de alemão e eram de dar sono”, afirmou ele.

Ao mesmo tempo, o meia não se adaptava aos métodos de treino de Kovac. “Ele queria que os jogadores pedalassem 30 minutos depois de cada treino. Então eu disse a ele: ‘Não, será que estou treinando para o Tour de France? Sou jogador de futebol.’”

Sob o comando de Ancelotti e Heynckes, James ainda era titular na maior parte do tempo e acumulou, em 2.645 minutos, um total de oito gols e 14 assistências. Em sua segunda temporada sob o comando de Kovac, seu tempo de jogo caiu para 1.654 minutos. Mas isso também se deveu a duas longas pausas por lesão. No final, ele somou sete gols e seis assistências.