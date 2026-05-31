Enquanto o City se prepara para a era pós-Guardiola, a equipe de contratações identificou sua prioridade número um para a próxima janela de transferências. Embora vários nomes de destaque tenham sido cogitados, é Elliot Anderson quem ocupa o topo da lista de preferências do clube. Segundo relatos, o City está trabalhando intensamente para fechar o acordo com o meio-campista antes do início da Copa do Mundo, demonstrando uma clara intenção de resolver o assunto com antecedência. A urgência decorre do desejo de resolver rapidamente a questão do meio-campo, para que o clube possa se concentrar em outras áreas do elenco.

“O grande nome que não vai surpreender ninguém é Elliot Anderson. Ele não é apenas a prioridade número 1 do City, mas o clube quer que a contratação seja concluída antes da Copa do Mundo — e ela está se aproximando rapidamente. Não é o fim do mundo se isso não for feito até lá, mas o City está se esforçando para fechar o negócio para que possa passar a se concentrar em outras áreas que precisam de atenção”, explicou Simon Bajkowski ao Manchester Evening News.