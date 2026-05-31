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Será que Enzo Fernández é uma alternativa a Elliot Anderson para o Manchester City? Rumores sobre o meio-campista do Chelsea são abordados à medida que as prioridades para a janela de transferências de verão são reveladas
Revelado o principal alvo do City para o meio-campo
Enquanto o City se prepara para a era pós-Guardiola, a equipe de contratações identificou sua prioridade número um para a próxima janela de transferências. Embora vários nomes de destaque tenham sido cogitados, é Elliot Anderson quem ocupa o topo da lista de preferências do clube. Segundo relatos, o City está trabalhando intensamente para fechar o acordo com o meio-campista antes do início da Copa do Mundo, demonstrando uma clara intenção de resolver o assunto com antecedência. A urgência decorre do desejo de resolver rapidamente a questão do meio-campo, para que o clube possa se concentrar em outras áreas do elenco.
“O grande nome que não vai surpreender ninguém é Elliot Anderson. Ele não é apenas a prioridade número 1 do City, mas o clube quer que a contratação seja concluída antes da Copa do Mundo — e ela está se aproximando rapidamente. Não é o fim do mundo se isso não for feito até lá, mas o City está se esforçando para fechar o negócio para que possa passar a se concentrar em outras áreas que precisam de atenção”, explicou Simon Bajkowski ao Manchester Evening News.
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A posição de Enzo Fernández e as saídas do meio-campo
Apesar das especulações que ligam Fernández a uma transferência para o Etihad Stadium como uma possível alternativa, o clube desmentiu esses rumores. O meio-campo continua sendo uma área instável para o City neste verão, com várias figuras-chave potencialmente prestes a deixar o clube. Embora nomes como Sandro Tonali continuem no radar, Fernández não é, no momento, alvo de interesse dos campeões da Premier League.
“Há outros meio-campistas na lista de candidatos, como Sandro Tonali, embora os rumores dentro do clube nesta semana indiquem que Enzo Fernández, do Chelsea, não seja alguém de interesse. Contratar um segundo meio-campista não é essencial, mas com as dúvidas sobre o futuro de Rodri, Nico González e Mateo Kovačić, há muitas peças que podem vir a se movimentar”, disse Bajkowski.
Dupla defensiva pondera seu futuro
O panorama pós-Guardiola também levou figuras importantes do vestiário a avaliar suas posições. Tanto Josko Gvardiol quanto Ruben Dias estariam avaliando suas opções, uma situação que surgiu após a mudança de comando técnico e as dificuldades com lesões individuais. Dias, candidato à capitania, viu seu amigo íntimo Bernardo Silva deixar o clube e tem enfrentado dificuldades para conseguir tempo de jogo ultimamente, enquanto Gvardiol se recupera de uma carga física intensa que resultou em uma fratura na perna em janeiro.
O City reluta em perder seus pilares defensivos, mas mantém sua política de longa data em relação a estrelas que querem sair. Bajkowski afirma: “O City quer manter os dois jogadores, mas, como acontece com todos os jogadores, eles ouvirão ofertas se alguém quiser sair. No entanto, seria necessária uma quantia bastante alta caso qualquer um dos zagueiros queira sair.”
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O dilema de Savinho
O futuro de Savinho continua sendo outro ponto de discórdia, já que o clube pondera seu potencial a longo prazo em relação ao valor de mercado imediato. Embora o brasileiro tenha muitos admiradores dentro do clube que acreditam em sua grandeza futura, a contratação de Maresca e a influência do novo diretor esportivo Hugo Viana podem inclinar a balança para uma venda. “O critério é o mesmo que se aplica a qualquer jogador, na verdade: avaliar o quanto ele é valioso e poderia ser para o City em comparação com o dinheiro que se ganharia com a venda e a contratação de um substituto”, observa Bajkowski.