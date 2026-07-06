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Sebastian Hoeneß StuttgartGetty
Oliver Maywurm

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Será que ele vai se transferir para um grande clube por 50 milhões de euros? Jogador-chave parece ter causado um choque no VfB Stuttgart

Bundesliga
R. Hendriks
Stuttgart

O VfB Stuttgart parece não ter tido sucesso, pelo menos por enquanto, em seu plano de renovar antecipadamente o contrato de Ramon Hendriks.

De acordo com uma reportagem da Sky, o zagueiro central suspendeu as negociações sobre um novo contrato. Os valores oferecidos pelo VfB não agradaram a Hendriks, segundo a reportagem.

  • E agora, o que vai acontecer? Segundo a Sky, os dirigentes do Stuttgart precisariam melhorar significativamente sua oferta para que Hendriks se dispusesse a retomar as negociações. Atualmente, o jogador de 24 anos ainda está vinculado até 2028 ao quarto colocado da última temporada da Bundesliga. O VfB, no entanto, já vem trabalhando há meses para prorrogar o contrato de Hendriks.

    Caso não cheguem a um acordo, a venda do holandês neste verão provavelmente não estaria, pelo menos, descartada. Segundo a Sky, o Stuttgart entraria em delírio caso um clube oferecesse pelo menos 50 milhões de euros de indenização. Alguns grandes clubes estariam de olho em Hendriks; entre eles, o Borussia Dortmund seria um dos interessados.

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  • Ramon Hendriks Stuttgartgetty

    Ramon Hendriks é um dos principais destaques do VfB Stuttgart

    Hendriks foi transferido do Feyenoord de Roterdã para o Stuttgart em 2024 por apenas um milhão de euros. Em uma excelente temporada passada, ele se tornou um dos principais jogadores do time; portanto, a permanência de Hendriks seria extremamente importante do ponto de vista esportivo para a equipe de Sebastian Hoeneß.

    Em todas as competições, o ex-jogador da seleção juvenil holandesa, que também pode atuar como lateral-esquerdo, entrou em campo em 50 partidas. Nesse período, Hendriks deu quatro assistências.

  • Ramon Hendriks: Suas passagens como profissional até agora


    Período

    Clube

    Partidas

    Janeiro a junho de 2021

    NAC Breda (empréstimo)

    22

    2021/22

    Feyenoord de Roterdã

    11

    2022/23

    FC Utrecht (empréstimo)

    4

    2023/24

    Vitesse Arnhem (empréstimo)

    35

    desde 2024

    VfB Stuttgart

    80


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