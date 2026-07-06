Será que ele vai se transferir para um grande clube por 50 milhões de euros? Jogador-chave parece ter causado um choque no VfB Stuttgart

E agora, o que vai acontecer? Segundo a Sky, os dirigentes do Stuttgart precisariam melhorar significativamente sua oferta para que Hendriks se dispusesse a retomar as negociações. Atualmente, o jogador de 24 anos ainda está vinculado até 2028 ao quarto colocado da última temporada da Bundesliga. O VfB, no entanto, já vem trabalhando há meses para prorrogar o contrato de Hendriks.

Caso não cheguem a um acordo, a venda do holandês neste verão provavelmente não estaria, pelo menos, descartada. Segundo a Sky, o Stuttgart entraria em delírio caso um clube oferecesse pelo menos 50 milhões de euros de indenização. Alguns grandes clubes estariam de olho em Hendriks; entre eles, o Borussia Dortmund seria um dos interessados.